La Federación Española, «sin respuesta» para la situación del Córdoba CF después del 30 de junio

El Córdoba debía enfrentarse esta tarde al Villarrobledo en el partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de Liga en el Grupo IV de Segunda B. Sin embargo, la competición está paralizada por la crisis del coronavirus y ya son tres fechas las que se tendrán que recuperar cuando se reanude.

Siguiendo el curso normal de la temporada, esto llevaría a superar la fecha de cierre fijada el 30 de junio de manera formal (el 28 de manera real), salvo que cuando se levante el «estado de alarma» se comprima el calendario a dos partidos a la semana, como está en las previsiones de la Real Federación Española de fútbol.

En teoría, eso no debería ser ningún problema para los contendientes al ser este organismo deportivo el que determina esa proyección en el calendario. De hecho, su presidente, Luis Rubiales , ya ha manifestado en alguna ocasión que se están explorando todas las vías para que la temporada pueda acabarse con normalidad y es una idea que también ha defendido ante la UEFA.

Con todo, existe una particularidad en el fútbol español y responde al caso del Córdoba , puesto que hay que recordar que en el mes de noviembre el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba validó en un auto el procedimiento de la venta de su unidad productiva que finalmente adquirió el grupo bareiní Infinity a través de Unión Futbolística Cordobesa, la sociedad anónima deportiva que ahora rige los designios del club, después de la intervención judicial del club tras la detención de su entonces presidente, Jesús León.

Pero a nivel federativo sigue participando como Córdoba CF SAD , que se encuentra en un segundo concurso de acreedores y que de fondo tiene una batalla judicial por el control de sus acciones entre los empresarios Carlos González y Jesús León. Y esta c ircunstancia no podría modificarse hasta el cierre de la temporada .

Esta coyuntura provocó que la Real Federación Española de fútbol , a través de su gabinete jurídico, se opusiera la decisión de la venta de la unidad productiva en la primera instancia y posteriormente se sumara a la recusación por «parcialidad» que interpuso la exconsejera del Córdoba CF Magdalena Entrenas sobre el juez Fuentes Bujalance , que fue aprobada por la Audiencia Provincial de Córdoba.

La resolución tuvo lugar el 20 de febrero, pero los trámites para nombrar un nuevo juez que se haga con el caso no se ha concretado por los plazos de la justicia , a lo que se ha sumado la crisis del coronavirus, que también ha provocado una ralentización en los procesos judiciales. Y esa tesitura juega en contra de los intereses de Infinity , que para su causa era necesario que el auto del juez Fuentes Bujalance de la venta de la unidad productiva tuviera firmeza a la hora de llegar al contencioso con la Federación Española. Inicialmente, ésta no contempla la posibilidad de la unidad productiva para pasar los derechos de competición, pero que sí se ha visto obligada en alguna ocasión a ceder ante sentencias judiciales. Y todo ello e ra necesario realizarlo antes del 30 de junio con el fin de garantizar el concurso en el siguiente ejercicio .

Obviamente, la coyuntura actual genera la pregunta sobre si el Córdoba CF podría seguir compitiendo más allá del 30 de junio, algo que los rectores de Unión Futbolística Cordobesa no tienen duda. Aun así, ABC se ha puesto en contacto con fuentes de la Federación Española que comentaron al respecto que «a día de hoy esa pregunta, como otras cuestiones, y como por supuesto el calendario y la forma misma de llevar a efecto la voluntad expresada por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, de acabar las competiciones de la presente temporada, no tienen respuesta porque no dependen de la Federación ni del mundo del fútbol ». Por ello, se instaba a que «hay que dar tiempo a que esto pase y esperar acontecimientos ».

Por su parte, Unión Futbolística Cordobesa trabaja en la tranquilidad de que «estamos igual que en meses anteriores, cumpliendo con todas las obligaciones y deseosos de que se nombre para que el auto adquiera firmeza ».