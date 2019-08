CRISIS INSTITUCIONAL Entrenas desvela que León rechazó dos ofertas de compra por el Córdoba CF La consejera afirma que la situación actual de la entidad blanquiverde es «peligrosa»

A. D. Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 14/08/2019 22:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Magdalena Entrenas lo tiene claro: «no voy a dimitir». 24 horas después de que el Córdoba CF anunciara la «ruptura unilateral» del contrato que le vinculaba con su bufete, Sanivo Abogados, la asesora jurídica de la entidad en la última temporada y media habló con ABC para matizar muchas de las situaciones que se han dado en los últimos tiempos en el club.

Por lo pronto, mostró su preocupación por el hecho de que «sólo el presidente tiene acceso a las cuentas», al tiempo de que argumentó que «Jesús León ha conseguido lo que parece difícil y es engañar a mucha gente hasta el punto de que no ha puesto ni un “duro” en esta sociedad». Recordó el caso de la dación del propio coche de Jesús León en una transferencia que «no se ha producido y lo sigue teniendo para él».

El caso es que estas diferencias dentro del consejo de administración afloraron en la última reunión en la que, sin estar presente, Entrenas tuvo su cuota de protagonismo. Por lo pronto, reconoció que «solicité, como consejera que soy, estar al corriente de todos los pagos que se han hecho en el mes de julio». Y desgranaba que «el del traspaso del Rayo por Andresito está más vigilado porque la Liga lo controla, aunque en lo de lo abonos no me extrañaría que nos encontráramos alguna sorpresa».

Entrenas se refirió al modo en el que se cerró el consejo de administración. De un lado, con la destitución de Juan Ramón Berdugo, quien ya optó por guardar silencio, como secretario del consejo. Además, a instancias de la propia Entrenas, intentando conocer cómo se iban a acometer los pagos para evitar los bloqueos federativos que ahora siguen impidiendo la inscripción de jugadores. Ante esa coyuntura, Entrenas desveló que «León propuso solicitar un préstamo a alguna de sus empresas», aunque añadió que «ojalá que sus empresas pudieran hacer frente a eso».

Incluso, el relato de Entrenas desvela una situación a tener muy en cuenta. «El año pasado en octubre el Córdoba tuvo una oferta muy solvente, pero al señor León le pareció poco pese a que él en la operación de compra había puesto poco», expresó. Además, apuntó que «en junio se repitió la situación, pero siguió sin verlo». Por todo ello, advirtió que «la situación es peligrosa», ya que «la única solución es que León pague».

Por otro lado, Entrenas reconoció su «preocupación» por la sección femenina, al tiempo que apuntó que «es otro de los motivos que me han llevado a no dimitir» como consejera hasta tanto no se convoque junta de accionistas de la entidad.

ABC también estableció ayer comunicación con Alfredo García Amado, quien hasta el martes era director general del club. Sin embargo, el ejecutivo asturiano emplazó a «otro momento» para hablar. Eso sí, este periódico ha sabido que Amado cedió su voto a León en la reunión del consejo que decidió la ruptura de la vinculación contractual.

Manuel Pastor, representante de Minoritarios CCF, se refirió a la nueva situación del consejo alegando que «se agradece la aportación de la consejera Magdalena Entrenas para desenmascarar a León». Incluso, reseñó que «hay otros consejeros que si siguen es porque son partícipes de lo que está sucediendo ahora mismo en el club», en lo que podría ser una clara alusión a Manuel Garrido, presidente de la Asociación de Veteranos del Córdoba.

El representante del sindicato de accionistas explicó que «León debe asumir que ya no es el dueño del Córdoba», al tiempo que invitó a Rodríguez Zarza, nuevo secretario del consejo y responsable de la parcela legal, a «investigar todo lo que sucede en el club».