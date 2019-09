AUDIOS El cordobesismo muestra su indignación con León en las redes Los aficionados lamentan la falta de transparencia por parte del presidente del club

A. D. Jiménez @adjimenez32 Córdoba Actualizado: 13/09/2019 08:58h

Las redes sociales no han tardado en reaccionar tras las publicaciones por parte de ABC de los audios de Jesús León, presidente del Córdoba, en los que, en conversaciones con Magdalena Entrenas y Alfredo García Amado, reconocía que Luis Oliver le ayudó económicamente a acometer la compra del club y también su «desesperación» por venderlo el pasado mes de junio.

Realizando un rastreo por Twitter, se hallan comentarios que no dejan en buen lugar al empresario montoreño. Por ejemplo, la cuenta Cordobés Rebelde destacaba que «es interesante el caso de Jesús León. Ha dicho la única verdad cuando ha confesado que no le dice la verdad a nadie». Y al hilo de ese argumento aparece Javier J. Ruiz, quien se planteaba con cierta ironía: «Con la cara que tiene Jesús León ¿Cómo que no se han fijado en Cosmos para patrocinador del Córdoba?».

En otro tono, un aficionado cordobesista llamado Adrián también lanzaba su planteamiento: «Cada día que este impresentable siga al frente del Córdoba, será un insulto (más) a todo el cordobesismo. No sé cómo aún hay gente que está de su lado o que prefiere quedarse callado “porque no es momento”».

Con todo, fue muy significativo el escrito de Cordobés1984: «Vergonzoso. No tenía donde caerse muerto entonces ni ahora. Que mentiroso. Da asco, pena, y no sé qué más. Cuánta razón tenían los sevillanos cuando me decían que era una joya. Mentira León. Todo mentira. Vete antes de que pase algo más grave, por favor».

María Duque, también conocida por ser muy activa en redes sociales en todo lo relacionado con el Córdoba, lanzó un órdago al presidente: «Si le quedara un mínimo de orgullo, no estaría ni un día más en este club. Es increíble que haya mentido en absolutamente TODO lo que ha dicho. Deja de hacer el ridículo». También, el peculiar perfil de Maiker-Naih recordaba que «Zarza presumiendo de que su amado Presi había puesto 5 millones, que por tanto no era un tieso...».