Córdoba CF | Curro Torres: «Nos falta crear más ocasiones de gol y materializarlas» El preparador reconoció que «nos vamos insatisfechos con el resultado porque el equipo ha sido superior»

Fernando López

El técnico del Córdoba CF, Curro Torrres, compareció en la sala de prensa del Municipal de Reus y mostró su descontento con el marcador después de la imagen de su equipo: «Nos vamos insatisfechos con el resultado porque el equipo en 90 minutos ha sido superior al Reus».

«El único error que hemos cometido nos ha penalizado para el empate», apuntó. A su jucio, «lo hemos intentado hasta el final, hemos hecho todo lo posible, pero nos está costando hacer goles y seguiremos trabajando en ello», analizó.

Pese a ello, el de Ahlen sigue viendo mejoría en el Córdoba CF. «De la manera que estamos trabajando nos falta crear más ocasiones de gol y materializarlas arriba», aseveró. Por eso, explicó que «a partir de ahí, hay que seguir creciendo porque sabemos competir, jugamos a lo que queremos, pero todo lo que se trabaja tiene que servir para ganar los partidos», puntualizó.

La situación extradeportiva tampoco ayudó y es algo que mostró tras el encuentro. Curro Torres reflexionó que «desde el primer momento dijimos que nos solidarizamos con el Reus, con los jugadores y sus trabajadores, pero no me ha gustado cómo han transcurrido los últimos cuatro días, mis jugadores han estado metidos, pero no es la mejor forma de preparar un partido. Después de lo sucedido creo no ha sido la mejor solución».

Ahora toca pensar el Las Palmas y la afición del Córdoba CF debe ser un pilar fundamental para ganar. «Ellos saben lo importante que son para nosotros. Nos van a arropar, los necesitamos y es importantísimo porque cuando los necesitamos nunca fallan», finalizó.