Córdoba CF | El reencuentro con el excapitán Xisco Jiménez

El Córdoba CF visita el sábado (16.00 horas) al Club Atlético Osasuna. Uno de esos partidos que produce una sonrisa entre el cordobesismo por el reencuentro con un viejo y querido compañero de viaje. Francisco Jiménez Tejada (Santa Ponça, 1986), Xisco Jiménez, pasó cuatro temporadas en el vestuario de El Arcángel. Aquí llegó a lucir el brazalete de capitán del equipo, un premio a su enorme olfato goleador. El atacante forma parte de una de las páginas más brillante de la historia del club blanquiverde: el ascenso a Primera aquel inolvidable 22 de junio de 2014 en el estadio Gran Canaria en Las Palmas.

Xisco y el Córdoba. El Córdoba y el Xisco. Un agradable reencuentro es el plato fuerte del mañana en El Sadar. Enfrente, dos equipos que no han tenido un buen inicio de temporada. Todo lo contrario. Los dos han empezado por debajo de las expectativas y sobre todo por debajo del objetivo mínimo trazado para la temporada.

Osasuna, con Xisco Jiménez como referente ofensivo por segundo curso consecutivo, fichó a Jagoba Arrasate para volver a pelear por el ascenso a Primera con una plantilla que mantiene un grupo amplio de jugadores desde las últimas temporadas. De momento, el conjunto navarro solo lleva nueve puntos en ocho jornadas. Ocupa la decimotercera posición. A solo dos puntos del descenso y a una amplia diferencia de cinco de las plazas de play off de ascenso.

Xisco Jiménez, varias semanas de baja por molestias musculares, vuelve, curiosamente, al equipo navarro este fin de semana ante el Córdoba. Precisamente, la ausencia obligada del delantero balear ha sido uno de los problemas fundamentales del equipo, que no halla el camino del gol.

Así le fue de blanquiverde

El excapitán del Córdoba CF no se olvida de su pasado en El Arcángel, a pesar de que reconoce la importancia del duelo para su equipo mañana. Xisco se quedó al límite de convertirse en centenario con la camiseta blanquiverde. Lo privó de ello, alguna lesión y sobre todo que dos de sus campañas por Córdoba fueron solo de medio curso. El delantero se enfundó la elástica cordobesista en 97 ocasiones. Su respuesta fue fantástica. Hizo 30 goles.

En este tiempo, el excapitán blanquiverde tuvo altos y bajos. Su llegada fue espectacular. Después de una larga puesta a punto física, Xisco anotó la friolera de ocho goles en 14 partidos de aquel curso que comenzó en el banquillo el ahora director deportivo del Córdoba, Rafael Berges, y acabó Juan Esnáider (2012-13). El año siguiente fue pieza clave del ascenso a Primera. Jugó 38 partidos y marcó 10 goles. Saltó desde el banquillo en el histórico ascenso en Las Palmas y pudo celebrar en el campo el gol de Uli Dávila en el minuto 93.

En Primera, no le fue bien con el Córdoba CF. Su alto salario duplicado por el ascenso y que no contó para ningún entrenador le abrieron la puerta a una cesión. Se marchó al Mallorca en Segunda. Antes, dejó 11 partidos como blanquiverde en la élite y un gol. Se despidió también por la puerta grande, como en su llegada. Jugó 34 partidos en la temporada 2015-16. Hizo 11 goles, tres de ellos en el play off de ascenso a Primera. Precisamente, marcó los tres tantos blanquiverdes ante el Girona en las semifinales. Fue un adiós para irse al fútbol asiático. Osasuna lo rescató el año pasado para el fútbol español.

Allí ya ha tenido la oportunidad de dar un picotazo a su exequipo. Xisco Jiménez marcó el gol del triunfo de Osasuna en El Arcángel la pasada temporada (en la imagen puede observarse en una disputa con el lateral cordobés Fernández). El sábado intentará repetirlo, aunque reconoce que tiene un cariño especial y atención detallada a todo lo que ocurre en el Córdoba.