Córdoba CF | La primera remontada del curso

En los años 90, un comentarista de partidos de baloncesto en TVE no se cansaba de decir que «las remontadas no se producen hasta que no te pones por delante». El encargado de acuñar esa frase era Joan María Gavaldá y no le faltaba razón. Por el contrario, en el mundo del fútbol se suele distorsionar el término hasta el punto de que los empates ya se dan por remontada.

Pero, haciendo caso a la realidad, el Córdoba ha hecho esta noche su primera remontada en lo que va de curso. Porque, hasta la fecha, lo máximo que había conseguido era igualar partidos. En lo que va de campaña, hizo eso ante el Numancia (3-3), el Tenerife (1-1) y el Deportivo (1-1). Pero en las tres ocasiones le faltó un poco de tiempo para dar el paso de definitivo.

Por cierto, que el Córdoba sólo se había puesto por delante en dos ocasiones durante la temporada liguera. Una fue en el arranque contra los sorianos, que le remontaron, y la otra en la victoria sobre el Almería, aunque es cierto que el gol llegó en el tramo final.

Ante el Extremadura sí lo consiguió, llevándose a su saco tres puntos fundamentales en la lucha por la permanencia. De hecho, fue un partido de remontadas, puesto que los azulgrana también se rehicieron al tanto inaugural de De las Cuevas.

Pero entonces salió Sasa Jovanovic y fue capaz de correr a por un balón que parecía imposible sabedor de que el defensa había fallado. Y también ver un pasillo para cambiar un tiro por un centro desde la banda. En definitiva, que se erigió en el gran protagonista de la noche con un doblete que devuelve la sonrisa al cordobesismo.