Institucional Córdoba CF | Jesús León dibuja una situación económica idílica pese al descenso a Segunda B El beneficio del año «supera los dos millones» y la deuda está «prácticamente a cero, salvo la deuda concursal»

El presidente y máximo accionista del Córdoba CF, Jesús León, ha comparecido este viernes en la sala de prensa de El Arcángel para anunciar que el club después de la venta de Andrés Martín ya «no está en causa de disolución [erróneo] sin necesidad de ejecutar la cesión de estadio El Arcángel». Además, ha destacado que el cierre de la temporada 2018-19 acaba «con un beneficio de dos millones», lo que supone, a su juicio, que la deuda neta de la entidad ahora mismo «está prácticamente a cero», salvo «por la deuda concursal».

El presidente del Córdoba CF ha querido de nuevo diferenciar los gastos corrientes con la tesorería. Ha detallado que el coste de la plantilla ha sido de 5 millones de euros. Además, ha desvelado que la libertad Sergi Guardiola por el Getafe costó «1,5 millones porque estábamos atados de pies y manos y no había otra opción para venderlo al Valladolid». A eso le ha añadido la amortización de las rescisiones de Jaime Romero, Jona y Josema por otro medio millón. También ha sumado que las salidas de Pawel, Edu Ramos y demás del pasado curso por otros 700.000 euros. Incluso, otros 700.000 euros de la rescisión de Sandoval y Curro Torres (no hay cantidad de Francisco Rodríguez). Para llegar hasta 8 millones, lejos de los gastos de «17 o 18 millones» con los que ha insistido que acabó el curso.

El empresario de Montoro ha señalado que «no quiero hablar de herencia recibida ni de echarle la culpa a otros» de la situación económica vivida o el descenso deportivo, pero ha mirado al pasado para justificar la posición actual del club. «La deuda de la anterior propiedad a 22 de enero era de 4 millones», ha señalado, porque así constaban en «las facturas contabilizadas y sin pagar».

Después, solo ha explicado que «una cosa son los ejercicios contables y otra la deuda neta», cuando se le ha cuestionado sobre la posible diferencia, si existe, a la luz de los datos que ha aportado: casi deuda cero ahora (salvo concurso), tras venir de 4 millones de deuda neta recibida de González, un ejercicio 17-18 cerrado con pérdidas de 4 millones y un beneficio para esta campaña 18-19 de solo dos millones tras vender 8 millones en traspasos.

León ha detallado que todo el personal del club está al día de sus salarios «a 30 de mayo» y que espera que con los últimos ingresos del traspaso de Andrés Martín «no haya denuncias a AFE de los jugadores».

El presidente del Córdoba CF también ha dado los datos de los traspasos de Sergi Guardiola y Aguado, que fueron cinco millones menos el millón y medio que pagó al Getafe para liberar al futbolista. Además, ha explicado que Galán aportó un millón y mantiene un 20% de sus derechos. También que Jovanovic se vendió por 0,5 millones de dólares.

A nivel deportivo, el presidente ha explicado algo que ya conocen los cordobesistas que han seguido al club durante décadas. «La Segunda B no es un camino de rosas», ha dicho. Además ha señalado que «vamos a hacer un equipo ilusionante». No quiere que haya renovaciones. «Serán las mínimas», ha apuntado. Ha avanzado que el club está «a punto de firmar» a un central de Panamá, «Fidel Escobar». También ha dicho que contactó con Fran Cruz para ficharlo. De sus palabres podría deducirse que el presidente gana peso en la construcción de la plantilla del próximo curso, ya que también ha señalado que se encargó de la venta de Martín personalmente.

León ha confirmado que «tenemos que adaptarnos en la estructura del club a la nueva categoría y hemos prescindido de gente muy válida en algunos casos». Ha confirmado que García Amado no seguirá de director general, pero podría hacerlo como consejero si lo desea. «Tiene el puesto de director genera; en Segunda B hay que prescindir de ese cargo», ha dicho.

De la próxima campaña de abonos, León ha desvelado que se presentará el próximo viernes 5 de julio y que verá la luz el lunes 8. Ha copiado como promoción principal una campaña que ya hizo el club bajo el mandato de Carlos González. «Pretendemos premiar a los que sigan, ya que tendrán el abono gratuito en caso de ascenso a Segunda», ha dicho.

Sobre los derechos de televisión, el presidente del Córdoba CF ha explicado que «se han creado dos plataformas, que son footters y proLiga para los partidos de Segunda B, pero tenemos que valorar otras cosas para cerrar con una o con otra, que se hará la semana que viene».

De las otras «secciones» ha confirmado el interés en que el Femenino sea un club independiente económicamente pero bajo la gestión blanquiverde. «El Femenino es una apuesta del club», ha insistido. Sobre el fútbol sala, ha comentado que «el Córdoba CF va a seguir apoyando al equipo de futsal, pero sin asumir el coste del patrocinio, pero sí con la marca y con la dotación de equipación deportiva».

León, después de repasar todos los gastos que dejó González pendientes, ha dado «las gracias» por dejarnos «los jugadores» que luego ha vendido. Además, ha señalado que el pago de los 4,5 millones de euros a Azaveco por la compra del club se hará «el 31 de julio».