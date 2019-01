NARCOTRÁFICO Tres guardias civiles detenidos en San Roque en una operación contra el narcotráfico Realizados varios registros en Algeciras, San Roque y La Línea de la Concepción. Hay al menos tres narcos arrestados

Soraya Fernández

La Línea Actualizado: 22/01/2019 20:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Prisión provisional para el ex guardia civil acusado de matar a una joven en Algeciras

Tres agentes de la Guardia Civil y al menos tres narcotraficantes han sido arrestados en una operación realizada durante este martes en el Campo de Gibraltar (Cádiz).

El operativo, realizado por la Guardia Civil, se ha llevado a cabo de manera simultánea en Algeciras, San Roque y La Línea de la Concepción.

Estos tres guardias civiles, destinados en San Roque, han sido arrestados por sus propios compañeros y se encuentran en los calabozos de la Comandancia, según confirman a este diario fuentes cercanas a la investigación. Puede que también haya sido detenido un ex miembro del Instituto Armado, en concreto un ex cabo, aunque este extremo no ha sido aún confirmado.

El juez ha decretado el secreto de sumario en esta operación contra el narcotráfico, que ha incluido también registros domiciliarios en Algeciras, San Roque y La Línea, y que además se ha saldado con el arresto de tres supuestos narcotraficantes.