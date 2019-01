CAMPO DE GIBRALTAR Rescatado un inmigrante con traje de neopreno y una grave hipotermia junto a Gibraltar Las autoridades gibraltareñas lo trasladan al hospital y lo detienen tras recibir el alta por carecer de permiso de estancia en el Peñón

Soraya Fernández

Gibraltar Actualizado: 14/01/2019 14:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Servicio de Aduanas de Gibraltar ha rescatado a un hombre que sufría una grave hipotermia y que fue avistado el viernes en el mar, aproximadamente a una milla naútica al oeste de Punta Europa.

Según ha informado este lunes la Policía de Gibraltar, fue sobre las dos y media de la tarde cuando la base marítima del Servicio de Aduanas recibió una llamada de la Autoridad Portuaria informando del avistamiento de una persona en el mar.

Los recursos marítimos del Servicio de Aduanas respondieron a la llamada, tras lo que el individuo fue localizado y puesto a resguardo. El hombre, de nacionalidad argelina, vestía un traje de neopreno y sufría una grave hipotermia.

Los agentes de Aduanas le administraron los primeros auxilios antes de ser llevado a tierra y trasladado al hospital de San Bernardo.

Sobre las nueve de la noche recibió el alta hospitalaria. Según ha explicado la Policía de Gibraltar, esta persona tenía documentos en una bolsa impermeable pero no contaba con un permiso de estancia en el Peñón al haber entrado en las aguas que Gibraltar considera suyas, por lo que fue arrestado por no ser un ciudadano gibraltareño y encontrarse en Gibraltar sin un permiso de estancia antes de ser trasladado a la comisaría de New Mole House.

Posteriormente, fue denunciado y comparecerá ante la Corte de Magistrados. Las investigaciones policiales prosiguen de cara a confirmar su identidad y procedencia.