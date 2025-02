«Ya puede venir el presidente de los Estados Unidos que nos da igual, sólo queremos que los busquen»

Rostros serios, muy serios, entre los familiares, compañeros y amigos de los seis marineros de Algeciras (Cádiz) desaparecidos en la madrugada del miércoles cuando faenaban en aguas de Marruecos a bordo del pesquero «Rua Mar» . Son ya tres noches y tres días sin rastro de Antonio Javier, Ángel, Iván, Daniel, Antonio y Óscar , y las fuerzas comienzan a flaquear.

En la sede de la Asociación de Armadores , que se ha convertido en el hogar de estas familias, imperan el agotamiento y el desánimo. Las mujeres de los pescadores apenas tienen ya fuerzas para articular palabra. Los amigos y compañeros de los desaparecidos también comienzan ya a desesperarse. Resulta difícil hablar con ellos; quieren estar tranquilos dentro de su intranquilidad y se muestran reacios a hablar con los medios de comunicación. Y es que están ya completamente agotados.

«No hay marineros más experimentados»

Un marinero de origen marroquí que vive y trabaja en Algeciras nos cuenta, con los ojos llenos de lágrimas , que conoce desde hace muchos años a los hermanos Maza , dos de los desaparecidos, así como al resto de la tripulación. «No hay marineros más experimentados que ellos», explica.

No puede evitar emocionarse al hablar de los pescadores mientras aguarda noticias en el puerto de Algeciras. Lleva toda la vida dedicado al mar pero la desaparición del «Rua Mar», como al resto, también le está pasando factura. «A veces pienso en no volver a echarme a la mar» , afirma.

Dos allegados nos cuentan que la espera se está haciendo eterna y que no entienden nada . «Ha aparecido la radiobaliza pero todo es muy raro. Si el barco se ha hundido habría salido algo a la superficie , pero no encuentran nada. Es muy extraño».

A última hora de la mañana del sábado parece que algo se mueve. Algunos familiares se suben a dos vehículos. Van a la sede de la Administración General del Estado en Algeciras donde les espera la secretaria general de Pesca , Alicia Villauriz, junto a mandos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Capitanía Marítima.

La reunión dura poco , lo justo para informarles de que ya se instalan el robot y el sonar para la búsqueda submarina aunque esta puede tardar entre 48 y 72 horas en comenzar. Algunos familiares salen llorando . No hay ninguna novedad en la búsqueda y por tanto, tampoco consuelo para ellos.

Tomás Sánchez, allegado de uno de los marineros atiende a los medios al término de la reunión: «En la reunión no nos han dicho nada nuevo que no sepamos . Que si el robot, que si lo otro…. Cada hora que pasa los ánimos decaen. No nos interesa ni el robot ni quien venga. Ya puede venir aquí el presidente de los Estados Unidos que nos da igual. Lo único que queremos es que los busquen y los encuentren ».

La secretaria general de Pesca no hace declaraciones , algo que ya se ha encargado de advertir el Gobierno a los medios de comunicación antes de su llegada. Toda la información sobre el dispositivo está centralizada en la Subdelegación del Gobierno de Cádiz a través de comunicados de prensa. El subdelegado, José Pacheco, sí atiende a los medios para informar de la novedades.

Ya por la tarde se emite otro comunicado en el que se informa de que la búsqueda en superficie continuó activa durante toda la jornada del sábado en aguas marroquíes con unidades marítimas de Salvamento Marítimo y el buque de la Armada española «Relámpago». A la búsqueda por vía marítima se unió la aérea con helicópteros y aviones de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

El dispositivo está distribuido en tres zonas

«La colaboración con Marruecos continúa y se ha distribuido el operativo en tres zonas: inspecciones por costa marroquí realizadas por efectivos del país vecino, una segunda línea de investigación cubierta por Salvamento Marítimo y Guardia Civil , que se hace cargo de los avistamientos en áreas más lejanas a la costa. Todos los dispositivos y las vías de investigación están abiertas y perfectamente coordinadas», se añade en la nota de prensa.

Respecto a la instalación de los equipos para la búsqueda submarina , la fase dos que ya ha sido activada, el Gobierno explica que el sonar del Instituto Español de Oceanografía ya se estaba instalando en el barco «Mastelero» y en el «Clara Campoamor», un robot submarino.