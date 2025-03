«Lo de La Línea Ciudad Autónoma no deja de ser una cortina de humo y un engaño a la ciudadanía»

Gemma Araujo prometió su cargo como diputada nacional del PSOE por la provincia de Cádiz el pasado 25 de febrero tras la renuncia del cabeza de lista, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Ha sido delegada territorial de Justicia, Medio Ambiente, Fomento, diputada provincial y alcaldesa. Pero su carrera política se paró de repente. ¿Por qué dio ese paso atrás pese a la proyección que parecía tener en el PSOE?

Tras cuatro años de sufrimiento como alcaldesa y no poder gobernar por el pacto del PP con La Línea 100x100 pese a ganar las elecciones municipales de 2015, así como ser vetada por este último partido para ser presidenta de la Mancomunidad de Municipios, decidí hacer un parón. Empecé muy joven en la política y profesionalmente no tenía un sitio al que volver que no fuera dentro de la política. Necesitaba además de un periodo de calma personal poder volver a recomponerme profesionalmente. En 2016 dejé la delegación provincial de Fomento. Dediqué ese tiempo a mi vida profesional como abogada para que la política no sea mi modo de vida y tener un lugar donde sentirme realizada profesionalmente.

¿Cuándo y por qué decide dar otra vez el paso al frente?

Todos los que somos animales políticos tenemos un poco el gusanillo. Cuando en su momento me plantearon la posibilidad de ir en las listas al Congreso pensé que sería sólo eso, una posibilidad y dije que sí. En ese intervalo, porque ha habido dos elecciones generales, compañeros del partido de La Línea me pidieron que presentara candidatura a la Secretaría General del partido . Ya lo fui entre 2008 y 2015. El resultado de las elecciones locales marcó un antes y un después. Nunca antes , ni siquiera en los mejores momentos del GIL y Juan Carlos Juárez en La Línea, el PSOE había sacado tan malos resultados y sólo tres concejales. La militancia estaba pidiendo un cambio. Lo he hecho por responsabilidad como militante pero entiendo que deben ser otros compañeros los que en un futuro próximo tomen el relevo.

Fue la primera mujer en ostentar la Alcaldía de La Línea y ahora también, la primera diputada nacional por el Campo de Gibraltar. ¿Cómo afronta el reto?

Es una responsabilidad . Creo que había la necesidad en el Campo de Gibraltar de que hubiera representación de la comarca en el Congreso de los Diputados; en el Senado está José Ignacio Landaluce por el PP.

¿Cuáles van a ser sus prioridades?

No hay ningún territorio con la problemática política, económica, social y de infraestructuras que el Campo de Gibraltar, y hay temas que van a ser inminentes, como el Brexit. Hay una gran preocupación en la zona pese a que las comisiones técnicas que se están celebrando están logrando avances.

Pero no sólo tenemos el Brexit, sino un Plan Integral para el Campo de Gibraltar que tampoco ha surtido efecto en todas sus facetas. Es cierto que el ministro del Interior ha hecho un magnífico trabajo con el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, pero también que la presión policial no puede ser la única medida. Necesitamos medidas sociales y de formación que deben venir de todas las Administraciones. Si ya hablamos en materia de infraestructuras tenemos las asignaturas pendientes de la modernización ferroviaria o la Vejer-Algeciras . Hay tarea más que de sobra por hacer. Me toca ser el altavoz del Campo de Gibraltar en el Congreso de los Diputados . Hay que trasladar en Madrid la visión de esta comarca que no todo el mundo tiene, nuestra idiosincrasia y nuestro sentir.

Habla de asignaturas pendientes que ningún Gobierno ha sabido o querido sacar adelante, como la del ferrocarril...

Confío en que con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado , el Plan Integral del Campo de Gibraltar pueda de una vez por todas ejecutarse. En estas cuestiones además no debe haber ideologías. Creo que ningún otro partido va a oponerse al desarrollo de una zona con los índices de paro y las desigualdades que tenemos, y con la amenaza del Brexit a la vuelta de la esquina.

«Se ha dado en la diana al daño al narcotraficante y ha sido una llamada social»

Ha mencionado el Plan de Seguridad. ¿Ha habido un antes y un después en La Línea tras dicho plan?

Sí, totalmente. La fuga de aquel narco del hospital o los continuos ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hicieron necesario recuperar el principio de autoridad. Medidas como la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos ( ORGA ) y la lucha contra el blanqueo de capitales han sido fundamentales. Se ha dado en la diana al daño al narcotraficante y, a nivel social, ha sido una llamada de atención a todas aquellas generaciones que podían estar viendo en otros el modelo a seguir, para que sepan que el modelo a seguir es acabar en prisión. Pero es necesario dar alternativas con planes de formación y de empleo. En este aspecto, es muy necesaria la visión local y hacer comarca.

Usted habla de hacer comarca y el alcalde de La Línea, de convertir el municipio en Ciudad Autónoma. ¿Qué opina de esa aspiración?

Hay que atajar el engaño a la ciudadanía . Situación más desesperada que la que yo viví sin poder pagar las nóminas de los trabajadores municipales no la ha vivido este alcalde. Ha tenido muchísima ayuda por su pacto con el PP , que le abrió el grifo de las ayudas que a mí me cerraron durante cuatro años. Es una cuestión que jurídicamente es inviable.

Él dispone de un estudio que argumenta todo lo contrario…

Puede haber otro estudio opuesto. Tenemos un marco constitucional y debemos saber hasta dónde llegar. Esto no deja de ser una cortina de humo y un engaño a la ciudadanía. Es algo que, desgraciadamente, los linenses ya vivimos con el GIL cuando Juan Carlos Juárez decía que no necesitaba a «Papá Estado» ni a «Mamá Junta». De nuevo tiene que venir un partido localista e independiente a querer vendernos la misma milonga , y además sin aclarar cómo hacerlo. Asimismo, su postura es incongruente porque defienden la Ciudad Autónoma pero están cobrando de la Diputación y la Mancomunidad de Municipios. Lo que me preocupa en este asunto es que haya querido enarbolar una bandera apropiándose del sentimiento linense. Además, ha roto el consenso que había en todos los grupos políticos de que La Línea es una ciudad singular, una singularidad que nadie puede poner en duda.

La pregunta es ¿cuál es el objetivo , aliviar la situación económica del Ayuntamiento cuando ha vendido que ya lo ha hecho?. La situación del Consistorio es la misma o incluso peor que la de hace unos años. En este tema no vamos a acompañar al alcalde.

¿Le preocupa el Brexit?

Me da tranquilidad como campogibraltareña que sea un Gobierno del PSOE con Unidas Podemos el que esté al frente de las negociaciones del Brexit. La propia ministra de Exteriores ha dicho literalmente que debemos empezar a hablar de una situación del siglo XXI respecto a Gibraltar . El anterior ministro hizo además posible la firma de los Memorandos de Entendimiento. El discurso que está sobre la mesa es el del diálogo, la negociación y la preocupación por los ciudadanos.

«Debemos seguir poder conviviendo con Gibraltar y a esta coamrca hay que darle medidas singulares»

La ministra habla de una zona de prosperidad compartida. ¿Cómo se logra eso?

Gibraltar siempre suele ser un punto de discusión pero siempre ha defendido que los pueblos que convivimos a ambos lados como pueblos hermanos tenemos una historia en común y lazos familiares y personales que quienes no son de aquí no conocen . Debemos empezar a ver a Gibraltar como una oportunidad y no como un problema. Tendremos que buscar los puntos que nos unen y trazar estrategias en las que entiendo que España tenga que marcar líneas rojas, pero que en el foco estén por encima de todos los ciudadanos, insisto, es una tranquilidad. Debemos poder seguir conviviendo aunque las reglas del juego hayan cambiado. Al Campo de Gibraltar hay que darle medidas singulares.

¿Cómo ve el futuro del Campo de Gibraltar o cómo le gustaría verlo?

El Campo de Gibraltar puede ser una de las zonas más prósperas pero todos tenemos que poner de nuestra parte y pelear, y hacerlo unidos, porque esta comarca tiene unas perspectivas muy buenas si todos remamos en la misma dirección . Ése es el reto que nos toca a todos los políticos campogibraltareños.