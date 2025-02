Gibraltar sortea las primeras consecuencias del Brexit cuando se cumplen dos meses del divorcio

Hacienda retiene vehículos de residentes en España con matrícula de Gibraltar

España, a través de Hacienda, está incautando vehículos a propietarios de coches y motocicletas matriculados en Gibraltar , algo que desde el Gobierno del Peñón se asegura no está vinculado al Brexit sino que obedece a un procedimiento aduanero en virtud de las normas de la UE relativas a la importación del vehículo y a la situación de residencia del propietario. Así, cualquier persona que resida oficialmente en España no puede poseer un vehículo matriculado en Gibraltar y quien resida en Gibraltar no puede poseer un vehículo matriculado en España.

El Gobierno del Peñón indica que el objetivo de esta normativa es fiscal y está relacionado con el pago de los aranceles de importación y el IVA sobre el vehículo por parte de una persona a la que se considera residente principalmente en España. «El problema actual se deriva de del estatus de residencia en España de los afectados y no de su estatus de residencia en Gibraltar . Por ello, los afectados son personas con casa tanto en Gibraltar como en España», añade.

Al respecto, recuerda que las cámaras del reconocimiento automático de matrículas están instaladas tanto en el lado gibraltareño como en el español de la Aduana y que esto proporciona datos sobre la frecuencia con la que un vehículo cruza de un lado a otro.