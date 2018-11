INVERSIONES Crece el rechazo en el Campo de Gibraltar al Plan Integral aprobado por el Gobierno Los alcaldes de Los Barrios, Castellar y Jimena, al igual que el de La Línea, lo consideran insuficiente y electoralista

Los alcaldes de Los Barrios, Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera (Cádiz), Jorge Romero, Juan Casanova y Fran González, respectivamente, han comparecido en una rueda de prensa conjunta para expresar su decepción ante el Plan Integral para el Campo de Gibraltar aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.

Los tres regidores lo consideran insuficiente y sostienen que obvia las principales reivindicaciones de la zona. También se quejan falta de información y le atribuyen un carácter «meramente electoralista».

El alcalde de Castellar, Juan Casanova, reprochó que no se haya tenido en cuenta a los municipios del Campo de Gibraltar en su elaboración para incorporar las reivindicaciones de los municipios de esta comarca gaditana. «Parece que todos coincidimos en que se trata más de un mecanismo electoralista del grupo socialista ante las próximas elecciones a la Junta de Andalucía. Estamos todos muy decepcionados», ha asegurado.

Castellar reclama poner en valor la finca de La Almoraima, algo obviado en dicho plan según su alcalde, que agrega que a este municipio no se destina nada en dicho documento.

Por su parte, el alcalde de Jimena ha asegurado que el plan no cumple las expectativas y las reivindicaciones básicas «y por tanto no va a solucionar ningún problema ni el efecto negativo del Brexit en nuestra comarca». La reivindicación principal de Jimena es la mejora de la carretera comarcal 405, algo que según el regidor, se ha obviado.

«Nos sentimos ninguneados por el Gobierno»

El alcalde de Los Barrios ha asegurado que, tras la satisfacción con reservas expresada el primer día, su valoración «es muy negativa después de leer en profundidad el documento. Este plan no atiende las mínimas demandas de los ayuntamientos de la comarca», ha dicho, al tiempo que ha añadido que los alcaldes se sienten «ninguneados» por el Gobierno.

Sobre el proyecto de implantación de la Zona Franca en Los Barrios, el regidor de este municipio insiste en que se trata de una actuación anunciada por primera vez en 2013.

«Este plan es papel mojado, deja muchas incertidumbres y que no cuantifica nada las ayudas. Es sólo una carta de buenos deseos que no atiende ninguna de nuestras realidades. El Campo de Gibraltar necesita medidas reales para su desarrollo y para no tener que depender de la llegada del Brexit, por ejemplo».

Los tres alcaldes han añadido que apoyarán cualquier manifestación o protesta ante la decepción que ha generado este plan aprobado por el Gobierno.