La Virgen de Todos los Santos procesionará en la próxima Semana Santa de Cádiz 2026

La Semana Santa de Cádiz de 2026 contará con un palio más en la jornada del Domingo de Ramos. Será la imagen de la Virgen de Todos los Santos de la cofradía de la Sagrada Cena la que se incorpore una vez que ha recibido la autorización del Padre Provincial de los dominicos, Fray Jesús Díaz Sariego.

Concretamente además este lunes celebraban las hermandades del Domingo de Ramos la reunión para fijar los horarios e itinerarios de los cortejos del próximo Domingo de Ramos 2026. En dicha reunión de acoplamiento, la hermandad de la Sagrada Cena confirmó en el Consejo Local de Cádiz la incorporación de su Titular Mariana a su salida procesional el 29 de marzo.

Para el próximo 3 de octubre la corporación ha convocado un cabildo informativo para exponer a los hermanos las cuestiones relativas a esta salida procesional y la financiación de la misma.

De esta forma, tres años después de la incorporación del Nazareno de la Obediencia, en este caso a la jornada del Sábado de Pasión, la Semana Santa de Cádiz 2026 contará con una nueva imagen que se une al Domingo de Ramos. Pero además se está a la espera de la hermandad de Piedad que buscar incorporar al Señor de la Humillación también al Sábado de Pasión.