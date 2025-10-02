Tricentenario de la parroquia de San Lorenzo y la cofradía de Afligidos: La Divina Pastora reabrirá sus puertas y habrá procesión extraordinaria

La parroquia de San Lorenzo y la cofradía de Afligidos de Cádiz iniciarán el próximo 12 de octubre su Año Jubilar con motivo del trescientos aniversario de la apertura al culto del templo de la calle Sagasta de la mano del obispo Lorenzo Armengual de la Mota. Este acontecimiento coincide también con la fundación de una de las cofradías que actualmente tienen sede allí, la de los Afligidos, creada igualmente de la mano del prelado malagueño.

Ante esta histórica efeméride la parroquia y la hermandad se han unido para presentar un completo programa de actos que comienza este próximo 12 de octubre con la bendición y apertura del templo en su Año Jubilar, una Misa Pontifical presidida por el obispo de la diócesis Rafael Zornoza Boy y posteriormente una convivencia de la feligresía.

El padre Iván Llovet, acompañado por el arcipreste de intramuros, Rubén Virués, así como de Lourdes Cortejosa, en representación de la corporación, y el historiador Carlos Maura, han desgranado el por qué de esta celebración y las distintas citas previstas a lo largo de los próximos meses: peregrinación a Roma, Triduo Extraordinario, Via Matrix, el concierto de la Tertulia Al Palo dedicado a este aniversario... En la sede de la Diputación de Cádiz habrá una exposición dedicada a la iglesia de San Lorenzo además de un par de conferencias.

A partir del verano se intensifican los cultos, primero con un Besamanos Extraordinario a Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y María Santísima de los Desconsuelos en julio. Y en agosto, coincidiendo con la festividad de San Lorenzo habrá Triduo Extraordinario en honor de los titulares de la cofradía del Jueves Santo.

Histórica reapertura de la Divina Pastora

Pero sin duda además uno de los momentos más importantes y también históricos que va a dejar este Año Jubilar de la parroquia de San Lorenzo va a ser la reapertura del pequeño templo de la Divina Pastora de Cádiz, una iglesia que lleva cerrada desde 2014 debido al estado en que se encontraba la instalación eléctrica.

Ahora, después de tanto tiempo, esta joya del barroco de Cádiz, que es además la primera iglesia del mundo levantada exclusivamente a la Divina Pastora, abrirá sus puertas de la mano de la comunidad parroquial y la feligresía de San Lorenzo. El 8 de agosto se trasladará la imagen de la Pastora hasta allí y el 16 será la misa de reapertura. Previamente, el párroco Iván Llovet ya ha recibido el visto bueno del Obispado de forma que se realicen las labores de recuperación necesarias antes de dicha reapertura.

Procesión extraordinaria

Pero además, este aniversario contará con una procesión extraordinaria de acción de gracias que será en septiembre de 2026. Concretamente el día 19 los titulares de la cofradía de Afligidos procesionarán por las calles próximas a la parroquia en la que será también sin duda una jornada muy especial y emotiva. Finalmente el 12 de octubre se pondrá el final a este Año Jubilar con la Misa de Clausura.

300 Aniversario de la Parroquia de San Lorenzo y Cofradía de Afligidos Programación del Año Jubilar de San Lorenzo Domingo 12 octubre 2025

12.00 horas. Parroquia de San Lorenzo Mártir. Bendición y Apertura del Templo en su Año Jubilar, para esta histórica y evangelizadora efeméride. Misa Pontifical presidida por el Obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zomoza Boy.

Domingo 12 octubre 2025

14,30 horas. Colegio La Salle Viña Cádiz. Convivencia Benéfica destinada a las necesidades de las Parroquias de San Lorenzo y Divina Pastora con participación de feligreses, comunidad parroquial y hermandades.

Miércoles 3 diciembre 2025

20.00 horas. Parroquia de San Lorenzo Mártir. Misa de Réquiem con motivo del XL aniversario del fallecimiento del que fuera Párroco de San Lorenzo, Rvdo. P. Manuel Galtier Estudillo.

Del 12 al 16 de febrero 2026

Peregrinación a Roma. Recorrido por los lugares más emblemáticos del Tercer Santo Patrón de la ciudad eterna: San Lorenzo Mártir.

Del 4 al 7 de marzo 2026

20,00 horas. Parroquia de San Lorenzo Mártir. Solemne Triduo Extraordinario a Ntro. P. Jesús de Los Afligidos y Maria Santisima de los Desconsuelos.

Viernes 13 de marzo 2026

21.00 horas, Parroquia de San Lorenza Mártir. Devoto y Piadoso Via Matris por las calles de la feligresía, con la imagen fundacional de la Orden Seglar Servita en el que se meditarán los Siete Dolores de Nuestra Señora.

Martes 17 marzo 2026

20.00 horas, Gran Teatro Falla. XXXII Concierto de Cuaresma dedicado al 300 Aniversario de la Iglesia de San Lorenzo y de la Cofradia de Afligidos, a beneficio de Gerasa, Centro de Discapacidad para personas con marginalidad social.

Del 22 de mayo al 13 de junio 2026

Diputación Provincial de Cádiz. Exposición «La Iglesia de San Lorenzo. Un sueño del Obispo Armengual para Cádiz».

Miércoles 29 mayo 2026

18.30 horas. Diputación Provincial de Cádiz. Conferencia: «San Lorenzo y Afligidos, un proyecto del Obispo Armengual para el Barrio de la Viña». D. Lorenzo Ricardo Alonso de la Sierra Fernández, Doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y académico de número de La Real Academia de Bellas Artes de Cádiz

30 y 31. Mayo 2026

Parroquia de San Lorenzo Mártir. Encuentro de la Pastoral de Sordos y Sordociegas de Las Diócesis de Andalucía. Participación en el Jubileo.

Viernes 1 junio 2026

18.30 horas. Diputación Provincial de Cádiz Conferencia: *In Craticula te Deum non negavi, El culto al santo diácono Lorenzo, el obispo Armengual de La Mota y la Parroquial al mártir hispano dedicada«. D. Ramón de la Campa Carmona, Academia Andaluza de la Historia.

Miércoles 3 julio 2026

De 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Parroquia de San Lorenzo Mártir. Besamanos Extraordinario a Ntro. Padre Jesús de los Afligidos y María Santisima de los Desconsuelos en la festividad de la Preciosisima Sangre de Cristo.

8, 9 y 10 agosto 2026

Parroquia de San Lorenzo Mártir. Solemne Triduo Extraordinario en honor a San Lorenzo, Diacono y Mártir.

Sábado 8 agosto 2026

20.45 horas. Parroquias de San Lorenzo Mártir-Divina pastora. Solemne trastado de la bendita imagen de la Divina Pastora partiendo de la Parroquia de San Lorenzo hacia su templo de la calle Sagasta.

Domingo 16 agosto 2026

20.00 horas. Misa de reapertura del templo de la Divina Pastora, joya del mejor barroco de los siglos XVII-XVIII, devoción a la titular de la parroquia.

Miércoles 19 agosto 2026

21.15 horas. Parroquia de la Divina Pastora. Conferencia del Doctorando en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de Méjico, D. Carlos Maura Alarcón.

Sabado 19 septiembre 2026

De 18.00 a 00.00 horas. Parroquia de San Lorenzo Mártir, Procesión de Alabanza con los Sagrados Titulares de Afligidos, cofradía fundada por el Excmo. Obispo de Cádiz, D. Lorenzo Armengual de la Mota en 1726, Primer Protector y Director Espiritual de esta hermandad. Salida Extraordinaria en acción de gracias por su feligresía

Lunes 12 octubre 2026

12.00 Horas. Parroquia de San Lorenzo Mártir. Misa Pontifical de Clausura, como broche final de la celebración del Jubileo.

Lunes 12 octubre 2026

14.30 Horas. Colegio La Salle Viña. Convivencia Benéfica de clausura del Ario Jubilar y 300 Aniversario con feligreses, comunidad parroquial y hermandades de San Lorenzo, para las necesidades de las Parroquias de San Lorenzo y Divina Pastora.

TODOS LOS JUEVES DEL AÑO

De 19.00 a 20.00 horas. P. de San Lorenzo Mártir. Adoración al Santisimo Sacramento en exposición solemne.

VIERNES Y SÁBADOS DURANTE EL AÑO JUBILAR 20.00 horas, Parroquia de San Lorenzo Mártir. Recepción de las hermandades gaditanas junto a los Consejos de Hermandades y Diocesano y distintos colectivos gaditanos como signo de es-peranza, Presencía y Gracia de Dios. La acogida a dichas corporaciones sera coincidente dentro de las misas de cultos mensuales de cada hermandad y grupos del Consejo Parroquial.

TODOS LOS VIERNES DEL AÑO

De 10.00 a 13.00 horas. P. de San Lorenzo Mártir. Besapiés: La Sagrada Imagen del Señor de los Afligidos estará expuesta cada viernes del año en Besapiés en su propio camarín, acceso a través del patio trasero del retablo de los Titulares.