El tiempo para Semana Santa y las novedades en las tendencias: «A partir del Lunes Santo, puede pasar de todo»

«Os dejamos el segundo avance de tendencias para las primeras jornadas de la Semana Santa 2025 en nuestra tierra».

Andalmet ha emitido un nuevo vídeo explicativo abordando el tiempo que puede darse en la Semana Santa, que se celebrará del 13 al 20 de abril.

En el primer vídeo que compartieron en redes sociales se apuntaba que los primeros días no pintaban bien. Y en esa misma dirección se expresan en esta segunda entrega.

El resumen es el siguiente: «Siguen pintando feos tanto Viernes de Dolores como Sábado de Pasión como Domingo de Ramos. A partir del Lunes Santo, puede pasar de todo, tanto bueno como malo».

«Como dijimos el miércoles, esto va a seguir dando muchas vueltas y seguimos hablando de tendencias, no de previsiones. Una tendencia es algo que se presume que puede pasar. Una previsión es cuando ya sabemos algo que va a ocurrir prácticamente», se explica.

Y, como tendencias, se habla de «algunas novedades» respecto a lo que señaló el pasado miércoles. «Vamos a estar prácticamente en mangas cortas esta semana que entra», se adelanta poniendo el foco en las probabilidades de que el calor venga acompañado de calima. Ese sería el panorama desde el lunes hasta el jueves.

El jueves, una pequeña DANA se irá acercando a la península. Y la novedad respecto a lo apuntado el pasado miércoles es que los modelos muestran que esas bajas presiones no se van a acercar tanto al Golfo de Cádiz, sino que se va a quedar algo más lejos y, parece ser, con los modelos actuales, que va a ir transitando hacia el norte por la costa de Portugal. «Ello influye en el tiempo de Andalucía. No es lo mismo que tengamos bajas presiones en el Golfo de Cádiz, que asegurarían un tiempo lluvioso, a que esta baja presión vaya ascendiendo de latitud y afecte a otras zonas», se explica.

«Las cosas como son, se sigue viendo regular. Viernes de Dolores, Sábado de Pasión y Domingo de Ramos son las tres jornadas que peor se ven. Son las jornadas en las que más probable va a ser ver llover en buena parte de Andalucía. También sabemos que al tratarse de una DANA no son lluvias que aguanten todo el día. Es decir, que vamos a tener también ratos soleados. Lo mismo afecta a cofradías en la calle o no, pero para hablar de horarios queda muchísimo. Hasta el miércoles o el jueves no hablaremos de horarios. Quedaros con la tendencia de que siguen siendo inestables los primeros días de la Semana Santa por lo pronto... porque hablar del Lunes Santo en adelante ahora mismo es una quimera. Hay muchos modelos que apuestan por seguir aguantando la inestabilidad gran parte se la semana y hay otros muchos modelos que dirían prácticamente adiós a las lluvias el Lunes Santo», se detalla por parte de Andalmet.

«Así que nada, a modo de resumen. Vayan haciéndose a la idea de que los inicios de la Semana Santa no van a ser soleados. Es altamente probable que veamos la aparición de chubascos y de tormentas en muchos puntos. Pero hay que ver la próxima semana a qué hora pueden caer esos chubascos y si pueden afectar a los cofradías. De lunes a jueves de la semana que viene, días de calor y calima. Viernes, Sábado y Domingo veremos sol, veremos nubes y veremos chubascos en muchos puntos de Andalucía. Los primeros días se la Semana Santa siguen pintando regular», se concluye.