La Semana Santa de Cádiz ya tiene pregonero

Este miércoles, la junta permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz ha comunicado que el periodista de Diario de Cádiz Pablo Manuel Durio Díaz será el pregonero de la Semana Santa de Cádiz de 2026. La cita será el próximo 22 de marzo en el Gran Teatro Falla.

Por otra parte, también se ha determinado que la pintora sevillana Isabel Sola Márquez sea la autora del cartel para próximo año.