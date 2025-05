Rosa Cossi: «Tengo muchas ganas de compartir este pregón con la gente de Cádiz»

En el año 2015 cuando Rosa María Cossi fue la encargada de anunciar la Semana Santa de Cádiz. Ahora, diez años después, esta cofrade gaditana, hermana de la cofradía del Nazareno del Amor, será quien presente las Glorias de Cádiz en un pregón que se celebrará este domingo 11 de mayo en la iglesia de Santo Domingo.

Rosa Cossi, que por su profesión de enfermera lleva ya afincada en Huelva algunos años, sigue muy unida a Cádiz y a sus cofradías. Además cuenta con una importante experiencia los atriles ya que al margen de ser vocera de la Semana Mayor gaditana ha sido pregonera de la Virgen de La Luz de la hermandad de las Aguas, la Virgen de la Esperanza de la cofradía del Nazareno del Amor y de la Virgen de la Caridad de la cofradía de Las Penas.

Ahora tiene ante sí el reto de declamar las Glorias, una misión a la que llega muy ilusionada. «Estoy con muchas ganas desde que hice el de Semana Santa. En estos diez años he hecho algún otro pregón pero sí es verdad que estos que son así generales se viven de otra manera. He disfrutado mucho haciéndolo y tengo muchas ganas de compartirlo con la gente de Cádiz, con los cofrades. La verdad es que la designación me pilló por sorpresa y era algo que no esperaba por lo que me ha hecho mucha ilusión».

Con respecto a lo que suponen las Glorias de Cádiz, Cossi comenta que «el pregón he intentado hacer una alegoría de lo que para mí es la Gloria gaditana. En esa fantasía que yo planteo en el pregón hago un recorrido, un paseo por la ciudad de Cádiz y descubrir de una manera particular las hermandades y las imágenes letíficas».

La pregonera, pese a la experiencia, reconoce que el arranque en la elaboración del texto sí resultó más complejo. «El inicio es lo más complicado. Los momentos en los que no tienes nada escrito y hay que buscar ese hilo conductor me parecía una empresa muy amplia... Porque son muchas hermandades... Una vez que encontré el 'leitmotiv' ha ido fluyendo y lo he disfrutado mucho».

En cuanto al contenido y la presencia de las cofradías de Gloria en su pregón destaca que «no hay ninguna que tenga más protagonismo emocional... Hablo de las imágenes que siempre nos han acompañado el Carmen, la Patrona, la Merced... No soy hermana de ninguna así que es una visión equitativa y en la que sí estará presente la Esperanza pero no tanto como mi advocación, la de San Francisco, sino como virtud por el protagonismo que tiene este año al ser Jubilar de la Esperanza y es importante dentro de lo que es el pregón».

Será otro hermano del Nazareno de Amor, Iván Cervera, quien presente a Rosa Cossi en Santo Domingo a partir de las 13.00 horas. Sobre su elección Rosa Cossi explica que «me apetecía que fuera mi presentador. Somos del antiguo grupo joven y tenemos mucha unión y es verdad que David Benítez me presentó en la Esperanza, Manolo Mota en el de la Virgen del Amparo y me faltaba Iván. Tener esa experiencia y compartir con ellos estos momentos son muy importantes además de que son cofrades y amigos comparten esa visión de la vida y con Iván además la connotación que vive fuera de Cádiz es una ocasión bonita que venga a Cádiz y presentar alguna amiga suya que es pregonera».

Aunque en un principio se anunció que la cita sería en el Teatro del Títere, finalmente será ante la Patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario, ante la que Cossi desgrane su texto en el que combina prosa y verso. «Me gustaba la idea de un teatro pero el hecho de estar en Santo Domingo a los pies de la Patrona me genera más emotividad si cabe».

En cuanto al mensaje que quiere Rosa que le llegue a la gente asegura que «me gustaría que cuando este declamándolo les llegue esa imagen evocadora que yo he tenido de Cádiz y el tiempo de Gloria y que la disfruten y vivan conmigo. Que les quede ese recuerdo, ese regusto a ese planteamiento alegórico que yo les hago en el pregón«.

Con ese objetivo llegará la vocera a una cita en la que la Esperanza estará muy presente ya que además de tratarse del Año Jubilar, Cossi dejará el sábado su texto ante la Esperanza del Amor en San Francisco y en la iglesia de Santo Domingo se encontrará con la Esperanza Cigarrera.