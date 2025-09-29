«Reducir la Semana Santa a la horquilla y la carga es un error»

Acompaña al recién nombrado pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2026 una marcha que se convierte en sonido personal y acordes que emocionan como es la composición 'Virgen del Valle'. «Uno de los himnos globales de la Semana Santa, en lo personal la marcha identificativa de una de mis cofradías y que además me agrada musicalmente. Es una obra de arte de un gaditano como Vicente Gómez Zarzuela».

Solo con leer como Pablo Manuel Durio define esta marcha ya hace la idea de lo que es su gran pasión, la Semana Santa. De ahí que no sea de extrañar que el próximo 22 de marzo, Domingo de Pasión, este periodista gaditano tenga el honor de anunciar la que será la semana mayor de su tierra, esa que la ha visto ser hermano mayor de la Archicofradía del Carmen y hermano de Buena Muerte, La Palma, la Santa Caridad y la cofradía sevillana del Valle.

-La pregunta de rigor a todo pregonero, ¿cómo recibió la noticia?

-Me sorprendió mucho la llamada para hacer el pregón. Creía que si llegaba el encargo sería dentro de muchos años. La llamada me tambaleó los cimientos de mi propio ser. Me costó decidirme porque creía que iba a ser más tarde y reconozco que me ha cogido por sorpresa. Me ha llevado su tiempo dar el sí definitivo. Ahora voy mezclando el miedo en ocasiones pero es cierto que ya he comenzado a escribir ciertas cosas. Me da miedo no dedicarle el tiempo que merece un pregón de la Semana Santa. No quería decir sí a la ligera y no estar a la altura o no haber puesto toda la carne en el asador.

-Ahora llega la necesidad de afrontar la escritura del texto y sobre todo la idea del pregón

-El pregón de la Patrona, el único que he hecho, lo escribí en la tablet y ahora con este también he empezado ahí. Hay días que no escribo nada y otras noches en las que me pongo y me salen cosas. He decidido no forzar la máquina, no me voy a obligar a sentarme cuando no puedo. Lo que si es verdad es que el pregón está todo el día en mi cabeza, no solo el texto, sino la Cuaresma, la Semana Santa y las marchas. El pregón va 24 horas conmigo en una relación bastante bonita hasta ahora. No quería lanzarme a escribir sin ningún hilo conductor«.

-¿De qué pregones bebe el pregonero de 2026?

-Siempre me quedo con cosas de los pregones pero hay algunos que me han encantado, caso de Vicente Rodríguez que a nivel de prosa y poesía fue magnífico. Me encantó también el de Miguel Morgado escribiendo de una manera muy profunda, y por supuesto el de mi amigo Fernando Pérez porque disfrutamos de muchas emociones distintas en su pregón. Con estos tres pregones como cabecera siempre hay cosas que te gustan de cada pregón.

-Por cierto, ¿tiene ya claro detalles de lo que rodeará su texto?

-Me gustaría que el pregón estuviera la noche antes con la Virgen del Carmen porque es la devoción que me ha acompañado durante toda mi vida. Y sobre el presentador tengo varias opciones pero aún no me he decantado, me está siendo difícil porque me gustan todas las posibilidades.

-Lo que está claro es que deberá compaginar su trabajo en Diario de Cádiz y Canal Sur durante la Semana Santa con sus obligaciones como pregonero...

Siempre he reclamado que se le dé al pregonero el sitio que merece en la Semana Santa. Ahora que estoy en el otro lado debo estar a la altura de lo que siempre he pedido. Estoy encantando con el hecho de que me inviten a actos y trataré de estar en todos los sitios porque entiendo que engrandece al pregón, a las cofradías y a la propia ciudad.

-Si algo le define como periodista, sobre todo cuando escribe o habla de Semana Santa, es que no se muerde la lengua, aunque eso conlleve enfados en las cofradías

-Los periodistas estamos para criticar y cumplir ese papel en todos los aspectos. Lo vemos a nivel político, también en el deportivo y entiendo que en Semana Santa los hay que hacerlo también. Todo tiene un peaje porque por muy respetable que quieras ser con la crítica al final al cofrade no le gusta leer algo negativo de su hermandad. Es un peaje que siempre he aceptado porque la critica sirve para que muchas cosas vayan mejorando y todos nos exijamos más. Tenemos una gran Semana Santa pero siempre hay que estar analizando y sacando carencias de cara a mejorar. Uno no critica para hundir nada, sino para construir y crecer.

-¿Está creciendo nuestra Semana Santa?

-Indudablemente. Hemos pecado de poco convencimiento interior y poco a poco nos estamos dando cuenta que tenemos mucho aquí. Hemos vivido este verano la peregrinación del Nazareno y cuando se comprueba el impacto que ha tenido fuera de Cádiz pues eres consciente de la enorme devoción que supone el Nazareno, más allá de Santa María, con esas escenas que se han visto en barrios como Puntales por ejemplo.

Pablo Durio nacho frade

-La eterna pregunta de la que no puede escapar el pregonero, ¿Cádiz es cofrade?

-Cádiz es devocional, ahí están los viernes en Santa María o Santa Cruz o estos días con la novena a la Patrona, el 7 de octubre que no se cabe en Santo Domingo o el mes de julio en la Alameda con El Carmen. Cádiz es muy devocional y mucho de Semana Santa pero tiene un cierto déficit el resto del año a la hora de vivir las hermandades. La gente de Cádiz no está apegada a sus cofradías, vemos a las juntas de gobierno y poco más en los besamanos, los quinarios y las funciones principales. Todavía nos falta conectar más con la gente y eso es culpable de la duda sobre si Cádiz es cofrade o no.

«Hemos perdido cosas muy nuestras por la comparación con Sevilla»

-Sevilla siempre está presente cuando hablamos de Semana Santa...

-Hay una eterna comparación con Sevilla. Lo que hubiera en Cádiz que no tuviera reflejo en Sevilla había que quitarlo y viceversa, lo que se hiciera en Sevilla había que hacerlo en Cádiz, y eso no nos ha hecho bien porque hemos perdido cosas muy nuestras. Luego hay una mentalidad muy corta cuando se habla de Sevilla, para lo bueno y para lo malo. En Sevilla la celebración de la Semana Santa es muy plena y la vida de las cofradías es muy intensa durante todo el año. Tenemos una muy buena Semana Santa sin complejos de ningún tipo y sin afear a ninguna ciudad. Es absurdo.

-Hay cosas en las que nos ganan por goleada, por ejemplo la vestimenta

-Los que salimos a la calle en Semana Santa somos también actores de la misma y tenemos que darle importancia y se debe reflejar en la indumentaria, igual que lo hacemos si vamos a una boda o un bautizo.

«La Borriquita no empeoraría si fuera con trabajaderas»

-El gran caballo de batalla, la carga y la horquilla. ¿Hay debate o no?

-El tema de la carga solo tiene recorrido durante la Semana Santa. Cuando acaba el Sábado Santo los que critican ya se centran en el próximo partido del Cádiz o lo que sea. En el mundo de la carga cada vez es más evidente que hay que buscar técnicas para mejorar determinados casos. Es casi imposible hoy en día levantar bien un paso, si lo hacemos es casi por suerte, por culpa del volumen que tienen ahora los pasos. Las 'levantás' estéticamente son un horror en la mayoría de procesiones. Los que nos gusta esto ves como en Jerez conviven varios estilos de carga. Se ha introducido mucho el costal pero sobrevive la molía y la horquilla.

-¿Podemos tener otros estilos de carga en la ciudad?

-Creo que Cádiz debe tender a eso, muchas veces se reduce la personalidad de la Semana Santa a la carga y a la horquilla y eso es un error muy grave. Cádiz tiene muchos condicionantes que hacen personal la Semana Santa, la carga es uno de ellos, pero no el único. Tengo claro que no se empeoraría si la Borriquita fuera con trabajaderas, costal o molía porque eso seguramente engrandecería la Semana Santa de Cádiz y veríamos la imagen como se debe. Esto es un culto que merece una seriedad. Si no se hace bien hay que buscar alternativas.

«Rosario es uno de los grandes exponentes de Cádiz»

-Por cierto, se ha decantado antes por una marcha de dolorosa, ¿con cuál se queda para un crucificado?

-Optaría por algo clásico pero me confieso un gran admirador de la música de Rosario que donde toca da un plus a la ciudad correspondiente. Algunas de las últimas composiciones como Hijo de la Estrella o El Milagro me gustan mucho. La verdad es que la inmensa mayoría de marchas de Rosario me gustan.

-Ya que habla de Rosario, sigue sorprendiendo como 'Eternidad' ha trascendido la Semana Santa

-Buena culpa la tuvo la Junta de Andalucía con la promoción de turismo. Pero es cierto que sigue creando una expectación enorme. Ahora mismo Rosario es uno de los principales exponentes de la Semana Santa de Cádiz, algo que llega hasta estadios de Estados Unidos. Han conseguido crear un estilo muy particular de marchas procesionales que conectan con el público general, no solo con el cofrade. Rosario es capaz de conectar con todo tipo de público que admira esa música. Tienen un estilo muy concreto que ha llegado de una manera brutal con la gente. La espinita que tenemos es que solo la podemos disfrutar un día en Cádiz con Columna el Martes Santo aunque esto de las bandas es muy cambiante siempre.

-¿Cómo ve la Semana Santa de Cádiz del futuro?

-Creo que la Semana Santa seguirá creciendo. Vamos a ver este próximo año al Señor de la Humillación en las vísperas. Hace años era impensable tener vísperas en Cádiz y ahora en 2026 tendremos dos nuevos pasos durante la semana mayor. La deuda pendiente sigue siendo explorar Extramuros, excepto lugares como San José, Salesianos o Trille. Viendo la peregrinación del Nazareno se ha comprobado que hay muchas parroquias que podrían tener una cofradía o una hermandad. No sé si en un futuro habrá surgimiento de nuevas hermandades, ahí está el ejemplo del Despojado, o veremos algún traslado de hermandades de iglesias del centro que están colapsadas y se vayan a otros barrios. Creo que más pronto que tarde veremos eso.

-Antes de acabar y desearle suerte con el pregón, ¿qué le gustaría que dijera la gente cuando salga del Teatro Falla el próximo 22 de marzo?

-Solo espero que el pregón se recuerde con cariño, que tenga el tiempo justo y el público salga contento. Y sobre todo que emocione no solo lo que digo sino de cara a lo que viene. Que la gente salga con ese hormigueo del Falla, con el anuncio de la Semana Santa.