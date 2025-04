El mensaje «optimista» de Andalmet de cara al tiempo que hará en la segunda mitad de la Semana Santa

Pasos en el camino hacia la Semana Santa de Cádiz. El pregón de Miguel Ángel Sastre de este pasado domingo en el Teatro Falla marca el final del mismo y este viernes ya se Viernes de Dolores: día 13 de abril.

No son precisamente pocos los que se preguntan qué tiempo hará esta Semana Santa, si podrán salir los pasos. Y es que en la retina, el mal trago para muchos de una última edición, la del pasado 2024, pasada por agua.

Queda poco para que pueda hablarse de probabilidades reales de precipitación para las primeras jornadas, las que van desde este Viernes de Dolores al Lunes Santo. Pero a día de hoy, se sigue hablando de tendencias. Tendencias que están siendo abordadas con precisión por parte de Andaluza de Meteorología (Andalmet).

Este pasado domingo por la noche se emitió un nuevo vídeo poniendo el foco en estas tendencias, el tercero en la hoja de ruta marcada en la programación meteorológica que han fijado para esta Semana Santa 2025.

«Os dejamos la nueva actualización de las tendencias de cara a la próxima Semana Santa en nuestra querida tierra andaluza. Si veis el vídeo hasta el final, os desvelamos algo que os interesa mucho», se adelanta.

Una semana «con dos caras»

Andalmet habla de una semana, la que empieza hoy, «con dos caras bien diferenciadas».

«Soleado y con ascenso acusado de los termómetros hasta el miércoles. A partir del jueves llegan chubascos dispersos que ya iremos viendo en las próximas jornadas su distribución más probable, sus intensidades y los momentos en los que pueden caer. Los termómetros van a pegar un buen subidón y el miércoles será la jornada más calurosa de lo que llevamos de año en muchos puntos. A partir del jueves comienzan a bajar moderadamente con la llegada de nubosidad y de chubascos«, se resume.

«Los modelos nos plantean algunas diferencias con respecto a la información que dimos el viernes. Parece que esa baja presión, esa DANA, no se va a acercar lo suficiente como para estar todo el próximo fin de semana lloviendo. Vamos a tener una situación de chubascos«, se señala.

¿Qué quiere decir esto?, se preguntan desde Andalmet. Y ellos mismos responden: «Pues que a partir del jueves, Viernes de Dolores, Sábado de Pasión, Domingo de Ramos, Lunes Santo, vamos a ver esa pequeña baja presión en el oeste de la península. No vamos a ver todos los días llover. Va a haber momentos en los que vamos a ver grandes ratos de sol. Y pueden coincidir perfectamente con el normal discurrir de las cofradías. Lo que es imposible saber a día de hoy es a qué hora va a llover. Lo que sí está claro es que a partir del jueves el tiempo cambia. Dependiendo de dónde se coloque finalmente esa baja presión, pues lloverá más en unas provincias de Andalucía o en otras«.

«No va a estar todo el lloviendo. No vamos a tener un temporal de viento. No vamos a tener un temporal de lluvias sin parar todo el día. En absoluto. Eso está descartado. Hablamos de ratos de sol, ratos de chubascos y ratos de sol y nubes«, se añade.

Andalmet remarca «una cosa importante»: «Este año, a buen seguro, muchas hermandades se van a echar a la calle con el riesgo de que les pueda caer un chaparrón en algún momento puntual. Y otras muchas hermandades se van a quedar en su casa, hermandad o iglesia, y no les va a llover. Este año va a ser tener suerte. Por eso, va a ser un año de estar pendientes de los satélites y los radares, no de los modelos. Para que todos nos entendamos, hay que ir mirando minuto a minuto por donde se van moviendo las nubes y dónde van dejando lluvias«.

¿Qué puede ocurrir a partir del Lunes Santo? «Pues tenemos dos escenarios. El primero, y de momento, el más probable, es que parece que esa baja presión de Canarias se nos iría. Pero a la vez, por Galicia, nos llegaría una borrasca. Es algo totalmente diferente. Ya no hablamos de chubascos. Una borrasca trae sus frentes de lluvia asociados. Y, presumiblemente, a día de hoy, pues esta borrasca podría dejarnos un frente de lluvias, que significa que puede estar varias horas lloviendo seguidas, durante la jornada del Martes Santo. A partir del Miércoles es cierto que la mayoría de los modelos muestran una tendencia que va a la mejoría. Con lo cual, presumiblemente, y a día de hoy, la tendencia sigue siendo bastante buena de cara a la segunda mitad de la Semana Santa«, se responde.

«Recuerden que mientras esta baja presión esté aislada cerca de la península, entre el jueves y el Lunes Santo, vamos a ver chubascos. Yo, particularmente, soy más optimista que en estas jornadas atrás«, concluye Juan Antonio Carazo, meteorólogo y cara visible de Andalmet.