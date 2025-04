Martes Santo de la Semana Santa de Cádiz 2025, en directo: horarios, itinerarios y última hora hoy

Hoy es Martes Santo en Cádiz. Como ya ocurriera durante los dos días anteriores, los cofrades tendrán que volver a estar muy pendientes del cielo, ya que las previsiones meteorológicas indican cierto riesgo de lluvia para este tercer día de la Semana Santa 2025. Si el tiempo acompaña, hasta cinco hermandades saldrán hoy a la calle en Cádiz: la Sanidad, la Piedad, la Columna, el Caído y el Ecce-Homo.

