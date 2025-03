La Semana Santa de Cádiz 2022 ya tiene cartel

La iglesia de Santiago de Cádiz ha acogido este mediodía la presentación del cartel de la próxima Semana Santa de Cádiz de 2022. En esta ocasión se trata de una obra que ha realizado el artista Antonio Bernal Casamitiana, (Antoine Cas) , a quien el Consejo Local de Hermandades de Cádiz encomendó en septiembre esta tarea.

En la pintura, con una gran esencia gaditana , aparece la imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, cofradía del Lunes Santo gaditano. Pero además, Antoine Cas ha elegido también a María Santísima del Mayor Dolor, de Buena Muerte, que figura en un segundo plano. Asimismo se aprecia como detalle el corazón atravesado por siete puñales en clara referencia a los Servitas y María Santísima de los Dolores. Todo ello se plantea en un marco en el que predominan las flores y elementos subacuáticos además de la inconfundible Catedral de Cádiz, en un atardecer.

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento, Lola Cazalilla y el presidente del Consejo Local de Hermandades de Cádiz, Juan Carlos Jurado han presidido este acto que ha estado conducido por Mayte Huguet, al que han acudido el director espiritual del Consejo, el padre Marcos Peña; numerosos hermanos mayores; el subdelegado de Defensa en Cádiz, coronel de Infantería de Marina Ángel Umbría y que ha contado con la presencia del autor de esta obra.

Precisamente el propio Antoine Cas ha explicado la idea de este cartel, el por qué de su obra. «Yo creo que la elección de una imagen cuando vas a hacer un cartel es complicado siempre, pero al mismo tiempo debe de ser casi instintivo, porque la idea del cartel lo tienes en la cabeza, tienes una forma de trabajar determinada y en este caso utilicé el Cristo de la Vera-Cruz para para hablar un poco de un Cádiz en el que tiene un peso específico, por ejemplo, la cultura genovesa , el que es una Semana Santa que tiene que mirar al exterior y que tiene que ofrecer una imagen más universal de lo que es una Semana Santa, intentar que nosotros ya lo conocemos y la gente de Cádiz sabemos lo que existe en Cádiz, la Semana Santa. Pero la idea es intentar que la persona que esté fuera viendo el cartel se sobrecoja ante cualquier imagen de las de Semana Santa de Cádiz».

A su vez indicaba que todas las imágenes de la Semana Santa de Cádiz «son maravillosas y con un especial peso específico emocional. Pero ha sido como una forma universal de buscar siempre esa imagen en el cartel y he utilizado un crucificado . En este caso ha sido Vera-Cruz. Bueno, creo que funciona para la idea que quería lanzar».

Asimismo, comentaba que « he utilizado un formato grande como suelo utilizar para la cartelería. En este caso de una ciudad que tiene mucho que contar. Es una Semana Santa muy especial para mí, para el sello de Cádiz y tiene un sentido importante. Yo he querido demostrar un poco que la Semana Santa es más que una imagen plasmada en un lienzo, en un papel ».

En cuanto a la composición en sí misma, Antoine Cais aseguraba que «he utilizado un elemento del fondo del mar con el cielo . Es una puesta de sol vista de atrás de la Catedral que hace como de cruz para el Cristo de la Vera-Cruz. Sus manos están enganchadas en las dos torres, una torre que vigilan Cádiz, que cuidan de ella y que todos vemos cuando estamos en alguna parte en Cádiz y son muy icónicas. Después voy a voy utilizando muchas flores, muchas imágenes derramadas de color que no tienen una forma definitiva y y que van configurando un poco un espacio como aéreo en el que todo va funcionando con una movilidad, como si estuviéramos hablando del Levante o de esos días donde todo se mueve, donde todo va cambiando. El color es fundamental porque para mí simboliza la esperanza . Hemos tenido una época que yo creo que necesitamos tener esperanza para para ir saliendo un poco. En el cartel se habla un poco de todo lo que nosotros tenemos en Cádiz, que Cádiz es una ciudad rodeada de agua y creo que también es un elemento importante».

En cuanto a la Virgen del Mayor Dolor indicaba que «está situada en la parte de la pierna del del Cristo de la Vera-Cruz. Hay una lágrima incluso que funciona como si estuviera tocando el párpado de la Virgen, las piernas de de de Jesús, de Cristo».

Otro de los aspectos que destaca de la obra es la base del cartel. «Un elemento que me llamó muchísimo la atención hace unos años, cuando descubrí que la zoología marina , es que había una especie de de de zooplancton que era como una especie de esfera de sílice. Yo he utilizado ese sílice cambiándole en vez de utilizar el color de sílice, lo utilizaba como coral. Como la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y he utilizado ese color coral intenso y dentro de esa esfera que puede simbolizar también el mundo un corazón de María con siete puñales. Es un corazón muy especial, el corazón de los siervos».

Antoine Cas concluía asegurando que «es un cartel que no solamente engloba la Semana Santa sino que también engloba todo lo que nos rodea . Tenemos que querer lo que nos rodea, querer la vida que nos rodea y apostar seriamente por la esperanza ».

Presentación oficial de la pregonera

En la presentación del cartel de la Semana Santa de Cádiz 2022 se encontraba también la pregonera de la Semana Santa, Toñi Martínez Novas , a quien el Consejo Local de Hermandades quiso presentar oficialmente en esta jornada. Martinez Novas tomó la palabra y aseguró que el pregón ya está terminado y que está hecho con el corazón. A su vez quiso dedicar unas palabras a Juan Manzorro con el deseo de su pronta recuperación . Hay que añadir que hubo un fuerte aplauso a peticion del presidente del Consejo para este periodista gaditano. A la pregonera se le hizo entrega de un broche para el día del pregón.