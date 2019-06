HERMANDAD DE LA PAZ Ortiz: «Nuestro primer objetivo siempre ha sido que el paso vaya al estilo gaditano» El hermano mayor de la hermandad de San José explica la llegada de Gerardo Navarro a la capatacía del misterio

Hace unos días la hermandad de La Paz cerraba el debate y la incertidumbre que se había producido en torno a la capatacía de su paso de misterio tras los problemas que sufrió para llegar a su sede el Domingo de Ramos. La solución no se ha hecho esperar puesto que desde ese mismo día la junta de gobierno de esta corporación sabía que tenía que trabajar para solventar cuanto antes este inconveniente.

Gerardo Navarro ha sido el elegido para llevar junto a su grupo humano el pesado paso de Jesús de la Paz. Ignacio Ortiz, hermano mayor de la Borriquita explica los motivos de esta decisión. «Cuando Gerardo se pone en contacto y nos sentamos y hablamos, el proyecto que planteaba era asumible. Con lo que no estábamos en la misma sintonía fue fácil arreglarlo y cuando te presentan un proyecto serio con un prestigio y grupo humano como es la Asociación de Hermanos Cirineos pues tienes poco que pensar. Porque nuestro paso necesita cantidad y calidad y la decisión ha sido aún más fácil porque nuestros capataces, José Luis González y Jesús Peña, han estado en todas nuestras reuniones y han sido los primeros en apostar por esta vía que también era importante para nosotros, ya que, a pesar de que el resultado haya sido malo hay que agradecerles el enorme trabajo que han realizado».

El recorrido, el peso del paso, la falta de hombres... han sido muchos los comentarios en torno a las dificultades de la cuadrilla para hacer frente a esta jornada. Y de ahí se han vertido conclusiones como que la junta de gobierno optaría por cambiar el estilo de carga. «En dos ocasiones en la pasada Cuaresma he hablado de eso. Y en ambas mi respuesta fue la misma: todo va a depender de los cargadores de Cádiz. Todas las posibilidades se tendrán en cuenta pero nuestro primer objetivo es que el paso salga al estilo gaditano y fíjate qué poco nos ha costado decidirnos por Gerardo porque para nosotros lo fundamental es que el paso del Señor salga y regrese con la misma dignidad a su templo. Después veremos. Porque el que dice que nuestro paso va a llegar de puntillas es que no se ha metido debajo. Si la carga al estilo gaditano no posibilita este trayecto habrá que pensar otras posibilidades pero el estilo será nuestro siempre».

Ausencia de compromiso

La falta de compromiso es la que sin duda causaba problemas tal y como reconoce Ortiz. «El tema es que unos señores se comprometen y luego cuando llega el momento no están o se quitan del medio. Es una falta de responsabilidad de la persona que se ausenta y también tienen parte de responsabilidad los capataces. Por eso pusieron el martillo en manos de la hermandad el Domingo de Ramos». El máximo responsable de la corporación de San José insiste en que «este paso necesita calidad y cantidad. A todos los que formaban esta cuadrilla se les ha invitado a seguir en el proyecto con Gerardo Navarro. De los 65, el que quiera cargar va a poder hacerlo siempre que el capataz dé el visto bueno porque la responsabilidad es de él, siempre que cumplan sus exigencias mínimas».

La satisfacción de la junta de gobierno es enorme tras la llegada de Gerardo Navarro. «Lo que más nos convence es la seriedad en su trabajo porque tiene un currículum como capataz a destacar y un gran grupo humano detrás y nos ha alegrado que desee portar alSeñor porque ellos no quieren ver que una cofradía en Cádiz tenga esos problemas teniendo ellos capacidad para solucionarlo. Estamos muy agradecidos a este colectivo, igual que a los hermanos Martín que tan gran labor hacen con nuestra Señora. Se trataba también de mover el sentir de los cargadores de Cádiz. A lo mejor alguno pensará que debíamos tomar otra decisión... El cambio de sede por ejemplo no es un capricho de esta junta de gobierno y lo correcto es salir y regresar a su sede canónica. Es lo más adecuado y conveniente para la hermandad. Porque hay que solucionar los problemas y no evitarlos», sentencia Ortiz.