Jueves Santo de la Semana Santa de Cádiz 2025, en directo: horarios, itinerarios y última hora

Hoy es Jueves Santo en Cádiz. Será un día muy especial para la Hermandad de la Oración en el Huerto, que vuelve tras dos años de ausencia en los itinerarios saliendo desde Santa Catalina. Las hermandades de los Afligidos, el Nazareno de Santa María y Medinaceli completan la nómina de la jornada. Más tarde, durante la madrugada, procesionará por las calles de Cádiz la Hermandad del Perdón.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}