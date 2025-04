Juan Carlos Jurado: «Vería con buenos ojos nuevas hermandades en Extramuros»

La Semana Santa ya está aquí. A horas, si el tiempo lo permite, de ver a las primeras hermandades de vísperas, caso de Servitas y el Nazareno de la Obediencia, todo está preparado y listo para que Cádiz se vuelque con sus cofradías. Porque que nadie olvide que esta ciudad va más allá del Carnaval y por supuesto no pierde su enorme pasión cofrade.

Y no es un dicho o una frase fácil, se traduce en las 7.000 sillas de la carrera oficial que el Consejo de Hermandades ha vendido en las últimas semanas. Con colas en la calle Cobos tratando de apurar lo poquito que queda ya disponible, «si tuviéramos más palcos estoy seguro que también lo hubiéramos vendido», reconoce el presidente de la Permanente Juan Carlos Jurado.

Porque, ¿hay posibilidad de aumentar las sillas? «Sí, en la zona del Edificio Amaya en San Juan de Dios, una tercera fila en la Catedral y también en Arquitecto Acero. La gente está con las hermandades y toda esa venta de sillas se destina a las salidas procesionales pero también a las bolsas de caridad que van a estar en torno a los 500.000 euros que las cofradías van a aportar a diferentes asociaciones sin ánimo de lucro y proyectos sociales», señala. «La gente está respondiendo en todos los sentidos con las túnicas y la compra de sillas, se demuestra que hay ganas y que la fe siempre es muy importante«.

Un año más pendiente de la climatología que se prevé complicada en el comienzo de la semana mayor. «De momento lo afrontamos con tranquilidad. Sabemos cómo es la ciudad de Cádiz con los vientos y su situación geográfica. Hasta que no llegue el momento no daría una predicción total. Es una lotería y lo que pido ahora mismo a las juntas de gobierno es tranquilidad y responsabilidad. Soy optimista, creo que vamos a tener una gran Semana Santa».

Al respecto, Jurado recuerda que «cada hermandad tiene potestad para decidir en función de sus normas y estatutos. Son ellos los responsables de velar por su patrimonio y cada uno actuará en consecuencia tomando la decisión que mejor les convenga. El Consejo está a disposición de todas las cofradías y por supuesto respeta lo que se decide. Si se sale hay que hacerlo con las normas establecidas y con partes favorables», destaca.

«El Huerto ha ganado con el cambio de sede»

Un 2025 con grandes estrenos y el regreso más esperado. «Que yo conozca es la Semana Santa con un mayor número de estrenos. El Perdón, Nazareno del Amor, Vera-Cruz, el Nazareno...Va a ser una Semana Santa muy interesante al respecto gracias a las subvenciones públicas de la Junta de Andalucía y el trabajo de las cofradías que están haciendo una gran labor», manifiesta el presidente de la Permanente.

Todo sin olvidar lo que se vivirá el Jueves Santo en Santa Catalina. «Lo del Huerto es una gran noticia. Siempre hemos estado a disposición de Ignacio Robles. Le he mostrado mi voluntad de trabajar y si le hemos servido pues me alegro pero hay que destacar el enorme trabajo del hermano mayor y su junta de gobierno para permisos de obras en la puerta de Santa Catalina y muchas cuestiones importantes. Creo, sinceramente, que han ganado con el cambio. Ahora tienen independendencia y me consta que han aumentado la cuota de hermanos nuevos«.

La Madrugada y la inclusión del Nazareno de la Obediencia

La eterna pregunta es la Madrugada. «Nosotros podemos trabajar con la Madrugada pero son las hermandades las que deciden. Ojalá que esa jornada recupere lo que fue en su momento».

¿Podría estar presente el Nazareno de la Obediencia? «Me encantaría ver a la hermandad en la Semana Santa. Quizás Lunes o Jueves Santo sería ideal. En la Madrugada no los veo porque coincidirían con hermandades con mucho tirón como Medinaceli, el Nazareno y el Perdón«.

Juan Carlos Jurado se moja y entiende que la progresión cofrade tiene que ir más allá del casco antiguo. «Se habla mucho de crear hermandades nuevas en Puertatierra. Yo lo vería con buenos ojos porque la mayoría de gaditanos viven en Extramuros. También hay que encontrar una situación, una iglesia, estar durante muchos años con gestiones de una agrupación parroquial y luego que se convierta en una cofradía. No creo que estar fuera del casco antiguo sea una objención para crear una hermandad«.

¿Seguirá de presidente? «Hay que valorar cosas»

Un Juan Carlos Jurado que junto a su Permanente ha revitalizado la Semana Santa de Cádiz. Cumple su segunda legislatura, a expensas de unas posibles elecciones, sabiendo que en este tiempo ha mejorado muchísimo la carrera oficial, ha logrado el reconocimiento nacional de la Semana Santa con la Declaración de Interés Turístico y busca ahora que también sea reconocido de manera internacional. Un tiempo, además, en el que una de las mejores procesiones magnas que se recuerdan, la de 2022, se vivió en la capital gaditana bajo el mandato del actual presidente.

«Afronto esta Semana Santa como siempre, con mucha ilusión. Estoy con flecos de última hora y muchas cosas encima de la mesa. Por mucho que pase el tiempo no cambia mi ilusión, la afronto como siempre con muchísimas ganas. Son días de mucho trabajo. Reuniones constantes, cuestiones a mejorar y tapando cosas que hay que rematar. Hemos estado dando una vuelta con el alcalde Bruno García por la Carerra Oficial para rematar cosas que eran mejorables. Al final todo esto es quitarle tiempo a la familia, pero sarna con gusto no pica. Mi nieta me decía esta mañana que la Semana Santa la verá con la abuela«, reconoce entre risas.

¿El futuro? «Vamos a terminar esta Semana Santa primero. Hay que ver circunstancias personales y profesionales. Tendría que pedir una dispensa a la Delegación Diocesana pero lo importante es que tengamos una Semana Santa muy buena», concluye.