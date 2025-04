Cultos, concierto y Vía Crucis en la quinta semana de Cuaresma en Cádiz

De nuevo los cultos de distintas hermandades marcan esta quinta semana de Cuaresma en Cádiz que además ha contado ya con la celebración del tradicional concierto de la tertulia cofrade Al Palo en el Gran Teatro Falla. A partir de este miércoles avanza la celebración de las citas cofrades. Piedad encara su segundo día de quinario con la función principal que será el sábado 5 de abril. Por su parte, la hermandad del Caminito celebrará su septenario desde el viernes 4 y hasta el día 10.

Pero además, desde el jueves 3 de abril hay besamanos en La Palma mientras que el viernes 4 es un día con una agenda apretada ya que están previstos distintos Vía Crucis: Cristo de las Aguas, Nuestro Padre Jesús de la Paz o Cristo de la Misericordia.

También hay besapies a los titulares cristíferos de Columna, Humildad y Paciencia y Vera-Cruz y el sábado 5 los Diálogos con el Señor del Milagro de la Sagrada Cena.

Todo ello con la mirada puesta en el domingo 6 de abril, domingo de pasión, cuando se celebrará el pregón de la Semana Santa de Cádiz 2025. Esta vez será Miguel Ángel Sastre Uyá quien se suba a las tablas para anunciar la Semana Mayor gaditana. Y también ese día será el traslado del Señor de Sanidad, Sentencia y Vera-Cruz a sus respectivos pasos.

Concierto del Ensemble Stella Maris

Cita musical interesante será este jueves 3 de abril en la parroquia del Rosario a partir de las 19.30 horas. El Ensemble Stella Maris ofrecerá su concierto de Cuaresma 2025. El concierto de este grupo, conformado por las mezzosopranos Carmen Patiño y Antonia Martínez y el pianista Roberto Domínguez, cuenta con un variado repertorio de múltiples autores. Muchas de estas obras son duos de algunos famosos oratorios como 'Saint Paul' o 'Elijah' de Mendelsoh; 'Theodora', 'Donna che in ciel' y 'Judas Maccaabaeus' de Handel o 'The Crucifixion' y 'The Daughter of Jairo' de Stainer. Completa el programa algunas otras obras escritas para dos voces iguales o adaptaciones expresamente escritas para duos de Haller, Bach, Franck, Humperdinck, Mosenthal o Gounod.

La trayectoria concertística de Ensemble Stella Maris es muy amplia y variada: han destacado por la recuperación del patrimonio musical de las hermandades y cofradías gaditanas, estrenando durante los conciertos varias obras, además de ofrecer sus repertorios en otras poblaciones como Jerez, El Cuervo y El Puerto...

Agenda de la quinta semana de Cuaresma 1-4: Siete Palabras: Besapie al Santísimo Cristo de la Sed

1-5: Piedad: Quinario en honor a sus Sagrados Titulares

3-6: La Palma: Besamano a sus Sagrados Titulares

3: Concierto de Cuaresma del Ensemble Stella Maris en la parroquia del Rosario

4-10: Caminito: Septenario en honor a Ntra. Sra. de las Angustias

4: Las Aguas: Besapié, Vía Crucis y Traslado del Cristo de las Aguas a su paso

4: Humildad y Paciencia: Meditación ante el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia

4: Borriquita: Vía Crucis con Ntro. Padre Jesús de la Paz

4: La Palma: Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Misericordia

4: Salesianos: Vía Crucis de la C. Educativa con el Santísimo Cristo de la Penitencia

4: Descendimiento: Vía Crucis con el Cristo del Descendimiento

4-6: Humildad y Paciencia: Besapie al Cristo de la Humildad y Paciencia

4-6: Vera-Cruz: Besapie al Santísimo Cristo de la Vera Cruz

4-6: Columna: Besapie a Ntro. P. J. de la Columna

5: Piedad: Función Principal de Instituto

5: Sagrada Cena: Diálogos con el Señor del Milagro en su Sagrada Cena

5: Siete Palabras: Sermón de las Siete Palabras

6: Vera Cruz: Traslado del Santísimo Cristo de la Vera Cruz a su paso

6: Sanidad: Besamanos y Traslado de Ntro. P. J. del Mayor Dolor a su paso

6: Sagrada Cena: Besamanos al Señor del Milagro en su Sagrada Cena

6: Despojado: Besamanos a María Santísima de la Concepción

6: Sentencia: Besamanos y Traslado de Ntro. P. J. de la Sentencia a su paso