Crónica: Histórico Jueves Santo en Cádiz

Ana Mendoza / Rubén López Cádiz 17/04/2025

El Jueves Santo venía marcado en Cádiz por la que era sin duda la mejor noticia de esta Semana Santa: el regreso de la cofradía de la Oración en el Huerto a los itinerarios, a las calles… Era el momento de ese reencuentro con su gente después de dos años sin poder realizar estación de penitencia.

Comenzaba en lo meteorológico gris el día, tras un Miércoles que había terminado con algo de lluvia y había obligado a las cofradías a agilizar sus respectivas salidas procesionales regresando antes a sus templos.

Pero dice el refrán que hay tres días que brillan más que el sol y uno de ellos es precisamente el Jueves Santo y en esta ocasión no defraudó. En Cádiz el Jueves Santo no se entiende sin el Nazareno, el Regidor Perpetuo de la ciudad y en torno a Él se volcaban las emociones y devociones de vecinos, fieles, hermanos... El Alcalde eterno y su Madre la Virgen de los Dolores, recibían los ruegos, plegarias y agradecimientos de todo Cádiz. Afligidos con su romanticismo y otra gran devoción de Cádiz como es el Medinaceli, completaban brillantemente esta jornada del Amor Fraterno en la que ya por fin se miraba al cielo para rezar y no porque se temiera que apereciera la lluvia.

Afligidos

Video. Antonio Vázquez

En la iglesia de San Lorenzo, muy cerca de Capuchinos de donde salía el Huerto, el Jueves Santo es de Afligidos. Los hermanos de la cofradía se preparaban en el interior del templo para realizar su salida procesional. Frente a un 2024 en el que la hermandad anunciaba ya por la mañana que no saldría, en esta ocasión la actividad es intensa porque pronto comenzaría la procesión. El impresionante paso de misterio, declarado Bien de Interés Cultural y que tras la urna del Santo Entierro es el más antiguo de los que procesiona en Cádiz, se veía como siempre, espectacular. Iba exornado por Luis Manuel Reyes con rosas rojas, espinas y cardos y estrenaba el paño de la Santa Mujer Verónica realizado por el hermano de la corporación Jesús Guerrero.

El cortejo de Afligidos siempre llama la atención y se presentaba muy nutrido y cargado de detalles. La procesión la abrieron cuatro bocinas y tras ellas, el muñidor. Numerosos niños vestidos de monaguillos acompañaban en este día a Jesús de los Afligidos y María Santísima de los Desconsuelos. Avanzaban los penitentes con cirios y también las distintas insignias y símbolos, además de la presencia encarnada de las tres virtudes teologales: la Fe, la Esperanza y la Caridad, que precedían a los titulares.

Mientras, dentro de la iglesia, el impresionante paso de los Afligidos se acercaba a la puerta para una maniobra que siempre resulta complicada. El capataz, Luis Rivas Cabañas, daba indicaciones a los suyos y demostraba experiencia en un momento que requiere de máxima concentración y exactitud. El hermano mayor de esta corporación, Ramón Velázquez seguía de cerca este momento que la cuadrilla salvó con éxito. Sonó el himno nacional que interpretaba la banda Enrique Montero de Chiclana. Posteriormente se ordenaba la primera levantá y comenzaba su caminar a los sones de la marcha Afligidos de Juan José Puntas. Después sería el momento de escuchar Madre de los Desconsuelos de José Luis Gómez.

k

El Huerto

Video. El Huerto Francis Jiménez

Si era especial este Jueves Santo lo era sobre todo para una hermandad, la del Huerto que por fin, tras dos años de ausencia, podía salir a procesionar. La corporación se estrenaba desde su nueva sede canónica, la de Santa Catalina, y allí, la emoción, la alegría, las ganas… eran tremendas. Lo eran realmente desde el traslado de los Titulares desde San Severiano porque entonces ya la cofradía sintió el cariño y respaldo de la gente y se hizo realidad el deseo de poder recuperar cierta normalidad y centrarse en este Jueves Santo.

La iglesia se quedaba pequeña ante tanto fervor y en el exterior nadie se quería perder este momento histórico. Cádiz y el barrio de la Viña se volcaban con la cofradía del Huerto que había tenido que abandonar la que había sido su casa durante sesenta y seis años. Los hermanos también querían acompañar a Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. Muchos niños formaban esta procesión, lo que da muestras de que el futuro está asegurado. En el interior del templo se formaba el cortejo de un día muy especial en el que también acompañaba a la hermandad una representación de la archicofradía de la Palma. El padre Daniel Robledo bendecía la nueva puerta. El hermano mayor, Ignacio Robles se mostraba muy emocionado. «Estamos muy ilusionados y con muchas ganas», reconocía.

Salía la cruz de guía y se escuchaban aplausos, se veían lágrimas de emoción. Ya había empezado la salida procesional. Atrás quedaban días de dolor e incomprensión. Ahora era el momento en el que la hermandad se reencontrara con su gente un nuevo Jueves Santo. El misterio, con una nueva disposición en la que la imagen de Jesús quedaba más centrada y visible, se movía dentro de la iglesia para acercarse a la puerta que había sido reformada para los pasos. Juan Manuel López Gallardo estaba al frente del martillo del Señor de la Oración. La AM La Salud de Cádiz ponía los sones. Y era un histórico de la hermandad, José María Reyna Espigares, quien daba la primera levantá, la del Jueves Santo, reconocido con el premio Arturo López Pinto. El veterano hermano se dirigía emocionado a la cuadrilla incidiendo en que «hemos reflotado este barco». Con impulso, el Señor se elevaba al cielo y sonaba La Saeta y engarzada Oh Pecador. Despues sonaría el estreno musical, Jesús de la Oración. Seguían los aplausos y lágrimas con muchos recuerdos y con la alegría de que con trabajo y esfuerzo al final las cosas se consiguen.

Los penitentes que precedían al palio salían también de la iglesia. En la primera sección se podían ver las nuevas túnicas con los capirotes verdes. La Virgen se aproximaba a la calle. Era en este caso el capataz Víctor Manuel Barreiro el que ordenaba la maniobra. Con agilidad la Señora de Gracia y Esperanza se asomaba a Cádiz. Pepe Reyna daba la primera levantá, animando a la cuadrilla.La banda de música del Carmen de Prado del Rey la acompañaba en su caminar a los sones de la Reina de Puertatierra y Como tú ninguna. El Huerto, de nuevo, se asomaba a Cádiz un Jueves Santo. La hermandad hacía historia y enamoraba a la Viña.

Nazareno

Interior de Santa Maria una hora antes de la salida de Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores Francis jiménez

Suena Regidor Perpetuo, a cargo de la banda Enrique Galán de Rota. Marcha de Abel Moreno que es el primer aviso, el primero de una noche que debe ser mágica, de plegarias, de rezos, de peticiones, de devoción y fervor a una imagen que es mucho más para cualquier gaditano y gaditana. Es Jesús Nazareno, saliendo de su capilla en el arrabal de Santa María, bajando Jabonería al encuentro de los fieles que hoy rinden su corazón al Greñúo, al Regidor Perpetuo.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha sido el encargado de dar la primera levantá de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La salida del paso del Regidor Perpetuo ha estado acompañada por la música al órgano de Manuel Lado y Cristina Mestre, ambos alumnos del Conservatorio de Música Manuel de Falla.

Ha sido más de un año esperando que Jesús se encuentre con la ciudad, con el deseo siempre de sanar y curar heridas. El Señor de Cádiz luce esa melena tan característica en uno de los pasos que son ya una joya de la Semana Santa de Cádiz y que presenta estrenos como las cartelas de Encarnación Hurtado y nuevas fases del dorado del paso. Cartelas por cierto que son colocadas no cuando el Señor sale de su templo sino cuando pasa la complicada esquina de Santa María con Jabonería. Las dimensiones del misterio hacen imposible que pueda salir con sus nuevas cartelas.

Las nuevas cartelas representan a Nuestra Señora de los Remedios del Convento de San Francisco de Cádiz, lugar donde se fundó la Cofradía en torno al año 1570, y a la Virgen de la Misericordia de la actual iglesia de San Juan de Dios, templo al que la Cofradía se trasladó a finales del siglo XVI.

Más de 350 penitentes y una penitencia que se cuenta en centenares siguen los pasos del Nazareno. A los sones de la AM Cautivo de Estepona, que sigue demostrando su enorme calidad musical. Una larga procesión que inunda Santa María y Jabonería, pues hasta que el Señor no se encuentra ya en San Juan de Dios no sale la Virgen de los Dolores, la gitana. Palio mudéjar que reluce más que nunca con esas velas y cirios en formas de promesas con los nombres de aquellos que han querido dejar constancia de sus plegarias a la reina de Santa María.

Palio que al que la Cofradía del Nazareno de Santa María ha incorporado una nueva mesa al paso de María Santísima de los Dolores, convirtiéndose en uno de los estrenos de la corporación de cara a la salida procesional. Esta estructura está fabricada con una aleación de aluminio de alta calidad, que aporta mayor ligereza y durabilidad. Gracias a esta mejora, el peso total de la mesa se ha reducido en más de 150 kilogramos respecto a la anterior.

La levantá de María Santísima de los Dolores la ha realizado Adrián Hidalgo, hermano de la Cofradía y que recientemente recibió la insignia de plata de la corporación por su colaboración.

La marcha de la salida de María Santísima se los Dolores 'Lola, Reina de Santa María' tiene un engarce vocal que será interpretado desde un balcón de la calle Santa María.

La Virgen sale con marchas que despiertan las petaladas, como al Señor con flores en su melena, y que resaltan el fervor de sus vecinos. Lola, Reina de Santa María Santa María, La Gitana y Virgen Coronada de Estrellas son las primeras composiciones que siguen a la madre de Jesús Nazareno.

La levantá en el tramo más próximo a la calle Santa María en Cuesta de Jabonería la ha realizado el hijo de Ángel Sainz, cargador fallecido hace unos meses.

Por delante un largo recorrido, horas de devoción hasta que pasadas las seis de la madrugada el Regidor Perpetuo y Dolores vuelvan a casa con el deber cumplido de tantas plegarias recibidas

Medinaceli

Video. Antonio Vázquez

En la Catedral Vieja de Cádiz, en la iglesia de Santa Cruz la atención se centraba a las nueve y media de la noche en el Medinaceli, que es una de las grandes devociones de Cádiz. El tiempo permanecía estable y eran muchas las personas que esperaban en la Plaza de Fray Félix la salida procesional de esta hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y María Santísima de la Trinidad.

A la hora prevista se abrían las puertas del templo y se plantaba la cruz de guía en la rampa de salida de la parroquia gaditana. La rigurosidad en este cortejo se percibía ya en el interior del templo. Respeto máximo. El Medinaceli lucía señorial, majestuoso en su precioso paso de plata y sobre un monte de flores moradas, con su túnica con bordados y sus manos atadas.

Salieron los penitentes y monaguillos y llegaba entonces el momento del paso de misterio que se aproximaba al dintel de la puerta de Santa Cruz. José Luis Pájaro de nuevo al frente de Cautivo. El silencio dominaba la plaza de Fray Félix. Sólo se escuchaban las horquillas al marcar el paso.

Tras los penitentes del palio, la Virgen de la Trinidad, espléndida, exornada con flores en distintoa tonis, se acercaba a una salida que hacía sin complicaciones y con las indicaciones de otro veterano, Gerardo Navarro. Llevaba como acompañamiento musical el Coro de la Real Capilla de El Pópulo de Cádiz y la Capilla Musical Regina Caeli. Se cerraban las puertas en Santa Cruz, que se abrirían de nuevo, de Madrugada para la salida del Perdón