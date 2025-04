Crónica: La fuerza cofrade casi se impone a la lluvia

Ana Mendoza / Rubén López Cádiz 16/04/2025 a las 22:12h. Compartir Copiar enlace

Con el miedo en el cuerpo tras lo ocurrido el Martes Santo, las cuatro cofradías de la jornada salen con normalidad pero siempre pendientes del cielo, con ligereza y en el caso de Las Aguas volviendo a su templo tras el paso por Catedral

Faltó poco, como si de un disparo al larguero se tratara en fútbol, para completar una gran jornada de Miércoles Santo gaditano. El miedo seguía en el cuerpo de muchos cofrades tras lo vivido una jornada antes cuando con partes muy favorables hasta tres cofradías sufrieron en sus carnes lo impredecible de la meteorología, amén de decisiones que aún siguen sin entenderse.

El riesgo de lluvia estaba este Miércoles Santo pasada la medianoche y eso lo sabían las cuatro cofradías que entendían que no podía estar el día para muchos lujos. Aun así, Sentencia, Cigarreras, Las Aguas y Caminito pusieron sus respectivas Cruces de Guía a la hora marcada, pero sabiendo que nadie podía subestimar los partes.

La jornada de la Semana Santa de Cádiz con los enormes misterios, los palios de gran riqueza y el contrapunto de las Angustias de Caminito con un manto distinto al habitual. Una jornada que marchaba bien pero que acabó antes de lo previsto con algunas cofradías, caso de Sentencia, con paso ligero y llegando con antelación a la Merced y con Las Aguas decidiendo no continuar su recorrido y volviendo a Santa Cruz desde Catedral por el camino más corto. Caminito, que venía después, decidió continuar sabiendo que a paso de horquilla y un solo paso no se demorarían mucho en volver a su capilla.

¿Tendremos este Jueves Santo y una Madrugada tranquila? El Miércoles Santo la ha rozado, ojalá llegue el jueves.

Sentencia

El Miércoles Santo es una jornada en la que Santa María da el primer gran aviso. Ojo a lo que viene, el Jueves Santo con el Regidor Perpetuo, pero ojo a lo que muestra en esta cuarta jornada de la semana mayor. Porque hablar del Cristo de la Salud y el Señor de la Sentencia no es cualquier cosa. El segundo, erradicado en la Merced, tiene una devoción tan enorme como es el fervor de su barrio.

En la Merced, con la titular del templo presidiendo el altar mayor, el Señor de la Obediencia y el de La Sed, la iglesia es un hervidero. Es un día grande, muy grande, para la cofradía de Sentencia y para la imagen más antigua de nuestra semana mayor. La Plaza de las Canastas aguardas para vivir una gran jornada y para comprobar cómo ese inmenso paso del Señor sale una vez más de su templo para terminar de montar algunos elementos fuera de la iglesia. Aguardan las saetas, una de ellas la tradicional de Carmen Olmedo que muestra lo que supone la imagen tan característica del Señor.

Todo sin olvidar las mantillas que este año son más que nunca con hasta 47 mujeres que acompañan al Señor. La primera levantá para Melquiades Almagro, hijo de Jerónimo Almagro que fuera hermano mayor de la hermandad. Acompaña musicalmente otra enorme banda que llega desde Ciudad Real, la banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Elevación de Campo de Criptana. Pérdonalos y Santa Cruz, las dos primeras marchas para los andares valientes del misterio comandado por Quico Gallardo.

Solo un problema con una de las potencias del Señor alterará el devenir de la cofradía. Una situación que hace que desde la mayordomía de la cofradía decidan retirar el resto dejando una imagen inédita de Jesús de la Sentencia.

La Virgen del Buen Fin es otra demostración de la gran imaginería gaditana y de los buenos palios que tiene esta ciudad. Elegante siempre, Noelia Recio brinda su canto a modo de saeta para la dolorosa de la Merced. Con brio y alegría, suena Esperanza Macarena a cargo de la Banda de Musica de Lora del Rio.

La cofradía recorre las primeras calles de su barrio con ligereza, sabiendo que son los primeros en entrar en Carrera Oficial y sin olvidar que poco hay que fiarse del tiempo. Son poco más de las nueve de la noche y la cofradía ya se encuentra de vuelta a la calle Nueva, demostrando que se puede caminar con elegancia a la par que rapidez por las calles de Cádiz. Espera una de las grandes recogidas de la ciudad con Santa María y la Merced a besos con sus titulares.

Cigarreras

En la iglesia de Santo Domingo este Miércoles Santo se palpa optimismo con respecto a la salida procesional. El hermano mayor, Pablo Ceballos, comentaba que «lo vivimos más tranquilo, con algo de incertidumbre esta inestabilidad pero más tranquilos a priori y ya fuera del tiempo pues es un día emocionante para nosotros por los recuerdos de nuestros antepasados y el legado que nos han dejado. Recordamos mucho la Fábrica de Tabacos ya que la mayoría de los que estamos hemos tenido familiares».

En el templo se preparaba el cortejo para la salida procesional, un nutrido acompañamiento con unos 270 capirotes y hasta cuarenta y seis mantillas que esta ocasión, y como novedad se incorporarían como antiguamente desde la puerta de lo que era Tabacalera, actualmente, Palacio de Congresos, en la calle Plocia.

Con respecto al paso de misterio del Señor de la Salud también había novedades. «El año pasado no salimos por la lluvia. Ya se puso el suelo del Señor para que realzara y este año se ha transformado el sayón que se retiró en un romano y le hemos dado un sentido más evangélico. Ahora mismo está adelantado el Señor y detrás hay un diálogo y es ese momento de la coronación de espinas. Le hemos dado sentido a ese pasaje», explica Ceballos.

María Santísima de la Esperanza lucía una vez más espectacular en su palio. Destacaba la belleza de la imagen de Álvarez Duarte exornada floralmente de forma exquisita por Antonio Palacio. Y además, en el paso destacaban sus velas votivas. «Lo estamos haciendo desde que entramos en la junta de gobierno. Llevamos el lazo de Agamama, el escudo de la orden dominica, el ancla de la Esperanza por el Año Jubilar y el escudo concepcionista», detallaba el hermano mayor.

Con todo dispuesto se abrían las puertas de Santo Domingo y empezaba a salir el cortejo de Cigarreras. Al poco tiempo se aproximaba el paso de misterio. El capataz José David Santana dirigía a los suyos y junto a él estaba Juan Pidre que afrontaba emocionado un día muy especial recordando siempre a su padre del que tanto han aprendido en esto de la capatacía y la carga. La AM La Salud aguardaba para tocar el himno nacional. Una vez fuera y ya preparado el paso comenzaba su recorrido entre el fervor de vecinos, hermanos y fieles que siempre acuden para ver al Señor de la Salud. Avanzaba por Compás de Santo Domingo y Plocia donde le esperaban cientos de personas. Sería más adelante cuando se le cedía el martillo a un histórico de la hermandad, el vicehermano mayor, Francisco Gallego, toda una vida dedicada a esta cofradía del Miércoles Santo.

Tras el Señor de la Salud salían los penitentes que precedían a la Virgen de la Esperanza. Al frente de Ella, el colectivo de Hermanos Martín, Tomás y Paco, junto a Pedro Bueno. Se encontraban de aniversario ya que se cumplen treinta años desde la primera vez que estuvieron con la Esperanza Cigarrera. El palio caminaba de forma espectacular y a la altura de la puerta de Tabacalera sonaba la marcha Hermanos Costaleros. Justo ahí ordenaba una levantá Francisco Vivas, perteneciente en su día a Tabacalera, hermano número uno de la corporación, exconcejal del Ayuntamiento de Cádiz y miembros de los Caballeros Hospitalarios. La banda de música de Bollullos del Condado hacía binomio con esta Dolorosa que a su paso repartía Esperanza por las calles de Cádiz.

Las Aguas

La luz se ve en ese manto de una dolorosa que sale de Santa Cruz, la Virgen de la Luz. No hace mucho del Oratorio y un poco menos recibiendo culto en el colegio San Felipe Neri. Muchos avatares para una hermandad que también se ha quedado en casa en demasiadas ocasiones por culpa de la lluvia. No será el caso de este 2025, si bien la hermandad de Las Aguas emprende camino bajo un fuerte viento que le azota, como casi siempre, cuando sale de Santa Cruz y gira hacía el Campo del Sur. Un camino que toma quizás porque no le queda otra, teniendo en cuenta que abajo en San Juan Dios la hermandad confluirá momentos después con Sentencia y Cigarreras, reafirmando el poderío de dicha plaza, ya no solo con los cambios de la Carrera Oficial, sino por el enorme sabor cofrade que tiene.

Plaza en la que se dan la mano el Señor de la Sentencia y el de las Aguas. Practicamente solapados dos misterios de gran calado en la ciudad de Cádiz, uno camino de la calle Pelota, el otro buscando Canalejas.

La hermandad sacramental trata de avanzar en los últimos años tras los avatares mencionados con los cambios de sedes y salidas. Lo hace a buen ritmo con niños bien pequeños que acompañan con sus palmas a San Juan. Mérito enorme siempre de esta hermandad a la hora de poner tres pasos en las calles con sus tres correspondientes cuerpos de acólitos y por supuesto bandas de música.

Hay que detenerse en este aspecto pues la cofradía sigue teniendo un gusto musical de primer orden la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León (cómo suena esta banda), la Agrupación Musical Esperanza de Olvera, que acompaña a San Juan y la Filarmónica de Conil que sigue al palio de la Virgen de la Luz.

Con cargadores muy jóvenes, para que digan que la carga está en crisis en la ciudad de Cádiz, el paso de San Juan Evangesista sale puntual de Santa Cruz parar paso al inmenso misterio del Señor de las Aguas. El caballo, como también se le conoce de manera popular, es uno de esos pasos que tiene la Semana Santa de Cádiz que deberían tener un reconocimiento por lo que supone y por cómo se mueve. Suena La Lanzada, marcha para abrir el camino de la hermandad que verá como la Virgen de La Luz cierra la procesión. Una dolorosa distinta con uno de los mantos más bellos de la Semana Santa de Cádiz. Exorno florar exquisito, bambalinas espectaculares y a disfrutar de la señora. Suena Luz y Aguas, a cargo de la Filarmónica de Conil, para dar la bienvenida al barrio del Pópulo y un Campo del Sur que aguarda con mucho público antes de emprender el camino a la Carrera Oficial.

La hermandad se ha echado a la calle con el esfuerzo de muchos meses y sabiendo que les toca recibir buenas noticias. Entendiendo que toda precaución es poca en cuanto a lo metereológico, la cofradía erradicada en Santa Cruz luce sus penitentes verdes y azules por las calles de Cádiz.

Caminito

La capilla del Caminito, con su fachada recién restaurada por Pilar Morillo y Álvaro Domínguez, se quedaba pequeña una vez más para tanta devoción en este Miércoles Santo. La imagen se presentaba de la misma forma que el día de la celebración del Vía Crucis de hermandades cuando por las inclemencias meteorológicas no se pudo trasladar a la Catedral. «Se ha dispuesto igual casi por aclamación popular porque nos lo han pedido que estuviera Ella como aquel día y eso hemos hecho de acuerdo con el vestidor, Juan Carlos Romero», comentaba Ramón Medel, hermano mayor.

El grupo escultórico de la Virgen de las Angustias con el Señor sobre sus brazos tiene una belleza que sobrecoge. Destacaba la forma en la que se había preparado la trasera del paso. «Estamos acostumbrados a verla con el pollero y su cola y bueno en este día va de una forma muy estética y bonita porque a la cruz se le ha colocado un monte con flores se ha adornado todo con muchísimo gusto y el resultado pues ahora cuando salgamos creo que va a gusta», afirmaba Medel.

Como es tradicional el paso prácticamente se montaba en la calle Isabel la Católica. Mientras los penitentes salían de las Carmelitas Descalzas, la penitencia del Rebaño de María y los monaguillos de la Central Lechera. Muchas personas seguían este inicio de la procesión en esa zona de la Alameda y Plaza Argüelles ya que como también es habitual las religiosas le cantarían en la calle Costa Rica a la Virgen dándose uno de esos momentos más emotivos.

Con todo preparado y máximo recogimiento el veterano capataz José Luis Pájaro daba la señal y comenzaba a caminar el paso acompañado por la capilla musical San Pablo. Se incorporaban los penitentes y cuerpo de acólitas. El atardecer, con algunas nubes y viento, acompañaba esta salida de la hermandad que pondría el broche de oro al Miércoles Santo.