El Caído regresará a su capilla del Parque Genovés el próximo Martes Santo

La Semana Santa de Cádiz recuperará una estampa única, ver a Jesús Caído y María Santísima de los Desamparados por el Parque Genovés. Tras muchos años esperando volver a su capilla, la hermandad del Martes Santo ha comunicado que será en la próxima Semana Santa cuando al fin regrese a la que ha sido tradicionalmente su casa. la capilla del Colegio Mayor universitario.

Así las cosas, la cofradía vuelve a su templo tras casi dos décadas ausente. El Caído se marchó en septiembre de 2008 de la capilla del Colegio Mayor, realizando su primera salida procesional desde San Francisco en 2009.

Un regreso que no será a modo de traslado, pues la Junta de Gobierno de la cofradía ha decidido que la vuelta será de una manera distinta, a la vez que práctica. La salida procesional del Martes Santo será desde San Francisco, lugar en el que la hermandad ha estado en los últimos años, y la recogida sería en su capilla del Parque Genovés. De esta manera el itinerario de la cofradía será totalmente distinto y dirá adiós a San Francisco una vez que comience su salida procesional el Martes Santo.

El comunicado del hermano mayor, Mauricio García, es el siguiente:

En nombre de la Junta de Gobierno me complace informaros de la fecha de regreso a nuestra Capilla del Caído en el Parque, nuestra Sede Canónica. Finalmente nos iremos el próximo Martes Santo, por lo que saldremos de la Iglesia Conventual de San Francisco y nos recogeremos en la Capilla del Colegio Mayor. Estos son los motivos de la decisión:

Tras unos intensos meses de trabajo burocrático, las obras comenzaron el pasado 18 de marzo, estando ya terminada la primera fase del planteamiento realizado para volver a convertir la Capilla en un lugar de culto para nuestro Titulares. En este momento ha comenzado ya la segunda fase, consistente en la ejecución del retablo y altar para la misma

La Junta de Gobierno, una vez estudiados los plazos, el calendario del curso cofrade y demás fiestas de la ciudad, ha decidido realizar el traslado definitivo a su Sede Canónica esperando que los hermanos vivan una intensa Cuaresma en la Iglesia que nos ha acogido durante estos años junto a las dos Hermandades que nos abrieron las puertas, Veracruz y Nazareno del Amor, a las que estaremos eternamente agradecidos y con los que mantendremos un sentido vinculo de fraternidad. Sin duda, este Martes Santo será muy especial para todos nosotros y para la historia de la Hermandad.