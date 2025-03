Casi 20 años de los sones de Ecce Mater: «El cofrade gaditano no apuesta por la música de su ciudad»

La música de Cádiz se demuestra con el Carnaval y por supuesto con la Semana Santa. Porque al igual que estas ciudad es más que el 3x4, también es más que la banda que ha sobresalido con esos sones cofrades en los últimos años, Rosario. Cádiz es 'Eternidad', pero también es Polillas, La Salud y evidentemente Ecce Mater.

Nacida de los rescoldos de la antigua banda Maestro Jácome, la agrupación musical resurgida de la congregación Ecce Mater Tua está cerca de cumplir 20 años llevando los sones gaditanos más allá de la ciudad. Tanto es así que en la próxima Semana Santa estarán en más sitios que en su propia tierra, algo que asumen a la par que lamentan, pero que no es obstáculo para una máxima: seguir trabajando, ensayando y por ende mejorando.

Óscar Albiol y Fran Ávila son dos de las personas que forman parte del alma de la Agrupación Músical Ecce Mater. Niños de siete años, adolescentes y más veteranos. Una manera de vida y entender la música y la Semana Santa.

«Esto no deja de ser un hobby pero un hobby muy duro que requiere mucho esfuerzo. Cuando empiezas a ensayar en septiembre tienes por delante mucho trabajo para llegar a tocar más de 50 marchas en Semana Santa. Nosotros digitalizamos las partituras y una vez que te sabes la melodía pues la sigues con sus matices. Aqui damos todo lo necesario, desde uniformidad a instrumentación. Tenemos que dar una dignidad a los ensayos, tenemos un local en Capuchinos cedido por la parroquía de La Palma y un lugar donde dejar los instrumentos aquí en el barrio del Mentidero, y por supuesto contamos con la gentileza del Ayuntamiento que nos cede el Baluarte», reconoce el director de la banda Óscar Albiol.

Una manera sana de disfrutar en convivencia tal y explica Fran Ávila. «Somos el colectivo que más mira por la juventud hoy en día, tanto nosotros como el resto de bandas de Cádiz. Aquí hay niños de siete años hasta otros tanto muchos más veteranos. Hemos llegado a tener niños de 12 años que han estado 14 horas sin salirse de una procesión, concretamente la de El Perdón de Málaga. Los niños o adolescentes que están aquí lo disfrutan y es un aprendizaje para ellos en un sitio sano donde por ejemplo no miran el móvil y en el que hay un gran ambiente de confraternidad y compañerismo«.

Y para que una banda o una agrupación musical esté todos los días tocando en cualquier Semana Santa requiere de muchas horas robadas a otras cuestiones, en definitiva trabajar y muchos ensayos.

«Llevamos ensayando una media de lunes a jueves y viernes durante los últimos tres meses. Este año vamos a llegar a los 117 ensayos. Hemos matizado muchas marchas, otras nuevas y todo ello requiere un gran trabajo que necesita de ensayar. Somos 86 personas dentro de la banda con una media de más de 60 en cada ensayo. Algo que refleja la buena salud que vive la banda«, destacan.

«Las cornetas y tambores van más para el costal, mientras que la agrupación es más acorde al cargador o el trono»

En los últimos años se está experimentando un 'boom' en la música cofrade, gracias en parte también a lo que han supuesto composiciones gaditanas como 'Eternidad',. a cargo de Rosario de Cádiz, que ha sido protagonista de la campaña de turismo de la Junta de Andalucía. «Todo eso ayuda», reconoce Albiol. «Claro que ayuda lo que está consiguiendo Rosario. Tener una banda tan grande cerca eclipsa por un lado pero es lógico que pone a Cádiz a otro nivel. Ya tú como banda gaditana hace que la exigencia suba y al que todos queremos llegar. Lo cierto es que las composiciones cada vez son más llamativas y no tanto de corte militar como antes y hace que el público sea mucho más amplio ahora que hace unos años«.

No obstante, Cádiz es más que Rosario. «Hay muchos músicos buenos en esta ciudad, de hecho ya se está conformado una banda de música teniendo la escuela que existe. Hay grandes cornetas en Rosario pero buenos músicos en La Salud, Polillas y por supuesto en la nuestra», explica Fran Ávila.

En este aspecto, desde Ecce Mater entienden que cada tipo de música va con un estilo particular de llevar un paso. «Cornetas y tambores ha servido renovarse porque le añadieron las trompetas, entre otros instrumentos, y ahora hace que llamen más la atención. Para mi forma de entender la música el estilo de cornetas y tambores lo veo más para un costalero y el estilo de una agrupación está más para un cargador o un hombre de trono. El estilo de andar de cada cofradía hace que puedas llevar una cosa u otra. Si queremos que las composiciones musicales sean más llamativas no se pueden interpretar a un ritmo distinto. Hay marchas que se pueden tocar más rápido y otras no.

«Duele un poco tocar solo dos días en Cádiz»

A pesar de la gran trayectoria de Ecce Mater, la agrupación solo está presente en dos jornadas de la Semana Santa gaditana, con el Nazareno de la Obediencia y El Resucitado.

«Trabajamos muchísimo, somos gaditanos y tocamos lo que tocamos en Cádiz. Las hermandades deciden lo que deciden, no somos quién para criticarlas. Nosotros vamos a seguir trabajando y aquí estaremos para cuando nos quieran llamar. Es verdad que tocamos dos días en Cádiz pero somos los únicos que estamos en la calle esos días. Seguimos trabajando con este grupo. Duele que toquemos tan poco en Cádiz pero con trabajo y más trabajo todo se andará».

Al respecto, tanto Albiol como Ávila tienen claro que «las hermandades son soberanas y toman sus decisiones pero tenemos claro que si nuestro banderín pusiera otra ciudad en vez de Cádiz estoy seguro que tocaríamos más veces aquí. Creo que el cofrade gaditano no apuesta por bandas de Cádiz«.

Para disfrutar de la música de Ecce Mater, la agrupación gaditana hará el siguiente recorrido esta Semana Santa: «Viernes de Dolores estaremos con el Sufrimiento de Jerez, Sábado de Pasión con el Nazareno de la Obediencia, Domingo de Ramos con la Humilidad y Paciencia de San Fernando, Lunes Santo en el Prendimiento de Bollulos del Condado, Martes Santo con Columna de Arcos, el Miércoles Santo con el Gran Poder de San Fernando, el Jueves Santo con el Gran Poder de La Línea y el Domingo de Resurrección aquí», concluyen con el deseo de disfrutar, vivir y luchar por la música hecha en Cádiz.