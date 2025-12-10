Esperanza en Cádiz: Cultos, rosarios y besamano

Con motivo de la festividad de la Esperanza que se celebra el 18 de diciembre la hermandad del Nazareno del Amor y la de las Cigarreras celebran cultos en honor a sus titulares marianas bajo esa advocación.

En la iglesia de Santo Domingo la cofradía del Miércoles Santo celebra desde este miércoles 10 y hasta el viernes 12 el Triduo en honor de su Titular, María Santísima de la Esperanza, comenzando cada jornada a las 19:30 horas. El orden de cultos comprenderá el rezo del Santo Rosario, el ejercicio del Triduo y la celebración de la Santa Misa con homilía, que estará presidida por el Rvdo. Padre Fray Pascual Saturio Medina, O.P., Prior del Convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo y Director Espiritual de la hermandad.

El sábado 13 de diciembre a las 20:00 horas, tendrá lugar la Función Solemne, culminación de estos cultos en honor de la Santísima Virgen.

El 18 de diciembre, a las 19:30 horas, se celebrará el rezo del Santo Rosario y la Santa Misa con motivo de la festividad de la Esperanza.

Asimismo, el 20 de diciembre, a las 19:15 horas, la cofradía de las Cigarreras peregrinará hasta la Iglesia de San Juan de Dios. Allí, el 21 de diciembre, a las 11:30 horas, tendrá lugar la Santa Misa junto a los mayores de la Residencia de San Juan de Dios. Ese mismo día, a las 19:30 horas, la corporación regresará al Convento de Santo Domingo rezando el Santo Rosario por las calles de la feligresía, concluyendo así estos cultos en honor de su Sagrada Titular.

Esperanza del Amor

La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza, con sede en la Iglesia Conventual de Nuestra Señora de los Remedios (San Francisco), celebrará también los cultos en honor de su Sagrada Titular, Nuestra Señora de la Esperanza.

El día 12 de diciembre, a las 19:15 horas, tendrá lugar el devoto rezo del Santo Rosario, que se desarrollará por las calles de la ciudad con el siguiente itinerario: Plaza de San Francisco, Tinte, Plaza de Mina, San José, Ancha, Novena, Plaza del Palillero, Montañés, Cardenal Zapata, Plaza de San Agustín, San Francisco y regreso a la Plaza de San Francisco, finalizando en el templo.

Los días 15, 16 y 17 de diciembre, a las 20:30 horas, se celebrará el Solemne Triduo en honor de la Santísima Virgen. El orden de cultos comprenderá el ejercicio del Triduo, la celebración de la Santa Misa y el canto solemne de la Salve a la Santísima Virgen. La predicación estará a cargo del Rvdo. Padre D. César Claudio Sarmiento González, párroco de la Real Parroquia del Santo Ángel Custodio y Capellán Castrense.

El sábado 13 de diciembre, al término de la Eucaristía diaria, tendrá lugar el XLVII Pregón de la Esperanza, que será pronunciado por Cristina Herce Amaya.

Finalmente, el 18 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de la Esperanza, se celebrará a las 20:30 horas la Solemne Función, que estará presidida por el Rvdo. Padre Óscar González Esparragosa, Director Espiritual de la Hermandad. Durante toda la jornada, la Santísima Virgen permanecerá expuesta en devoto besamano para veneración de los fieles.

