Aprobado definitivamente el presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz para 2025: «Ahora es tiempo de progresar»

El Pleno de la Corporación Municipal de Cádiz ha aprobado definitivamente el presupuesto municipal para 2025, tras desestimarse las alegaciones presentadas por los grupos municipales de la oposición, PSOE y AIG. «Es un presupuesto que mira hacia el progreso de la ciudad. Esta ciudad va a avanzar porque este equipo de Gobierno está decidido a que Cádiz siga hacia adelante. Pese a vuestros votos en contra. Ahora es tiempo de progreso«. Con estas palabras ha defendido este viernes el alcalde de Cádiz, Bruno García, las cuentas «que velan por el estado de la ciudad».

Unos presupuestos que ascienden a 195,8 millones de euros, un 3% más que en 2024 y un 11% superior al del año 2022, como ha apuntado la delegada de Economía y Hacienda, Maite González, quien ha asegurado que «esta subida se centra sobre todo en ayudas de asuntos sociales. La apreciaremos en ayudas a domicilios, ayudas a entidades sociales y a personas sin hogar».

Tres grandes proyectos para la ciudad de Cádiz

González ha sacado pecho y ha insistido que se trata de «los presupuestos más sociales« en el que, además, hay tres grandes proyectos para la ciudad: carretera industria, Parque del Cementerio y las Puertas de Tierras.

«Se ha aumentado un 70% con respecto a los presupuestos de 2022 en inversiones para el mantenimiento de colegios públicos y se destinarán más de tres millones de euros al cuidado de parques y jardines de la capital gaditana, un 66% más que en 2022 y un 23% más que en el anterior presupuesto. La previsión de gasto para 2026, con un ejercicio completo del nuevo contrato, es de 3,7 millones de euros«, ha explicado Maite González en su intervención.

«Total» rechazo de AIG y PSOE

Tras el periodo de alegaciones, los dos partidos de la oposición, AIG y PSOE, han continuado firmes en la decisión: «Seguimos en contra de los presupuestos que no son los más sociales de la historia. Miran hacia la empresas públicas y no tienen en cuenta los problemas reales de los gaditanos y las gaditanas», han coincidido ambos.

Desde Adelante Izquierda Gaditana, su portavoz David de la Cruz, ha considerado que estos presupuestos son «los del derroche. No son los presupuestos sociales. No blindan lo público y no hay ninguna conquista social. Siguen engordando a las empresas privadas y no afrontan el problema de la vivienda».

«Dos millones de euros para la pérgola de Santa Bárbara, cuando otros equipamientos de la ciudad precisan de claras inversiones para así poder ofrecer un servicio de calidad a los vecinos y vecinas de esta ciudad. Más que a los servicios públicos de Cádiz. No vamos a aceptar que esto sigan pasando, por ello votamos en contra», ha concluido de la Cruz.

Por su parte, el líder socialista, Óscar Torres, vuelve a transmitir su firmeza: «No vamos a votar a favor de unas cuentas que venden espacios públicos, que priorizan la deuda a los bancos antes que a las inversiones, que dan más dinero a las empresas a través del beneficio industrial que a los trabajadores«.Torres ha destacado el proyecto de la construcción del Pabellón Portillo y ha calificado a los populares como »trabajan en modus operandi, pero ninguna realidad por delante«. »Seguís insistiendo en los presupuestos más sociales y no pueden ser los más sociales cuando sigue habiendo desahucios. No son los cuentas que necesita esta ciudad. Todavía esperamos esperando el nuevo pliego de transporte urbano. No sabemos nada. Y ahí está la verdadera necesidad del gaditano«, ha finalizado.