POLÍTICA El presidente de la Diputación: «España y Almería no necesitan nuevas políticas, sino buenas políticas» El también secretario del PP en Almería, Javier Aureliano García afirma que «las nuevas marcas están basadas en el personalismo de sus líderes nacionales»

Con ganas de trabajar afronta el presidente de la Diputación y secretario del PP en Almería, Javier Aureliano García las próximas citas electorales. Unos comicios donde el partido tiene muy presente la fragmentación del voto en la provincia, debido además a la irrupción de VOX en localidades como El Ejido, donde fue la fuerza más votada el pasado diciembre. García realizó esta entrevista días antes del fallecimiento de su madre este jueves.

¿Cómo afronta los próximos comicios electorales? ¿Qué expectativas tienen en su partido en Almería?

Los afronto con muchísima ilusión. Los almerienses saben que el Partido Popular de Almería es el partido que mejor sienta a la provincia, porque somos la candidatura que mejor conoce sus intereses. El PP es garantía de futuro, valor seguro. Somos el partido que garantiza el agua, revaloriza las pensiones y pone sobre la mesa medidas para que los 58.000 autónomos y las 42.000 empresas de la provincia puedan seguir creando empleo y riqueza.

¿Piensa abandonar la presidencia de la Diputación tras las elecciones nacionales?

Ahora mismo estoy centrado en trabajar por y para los almerienses. Adquirí el compromiso con la provincia de Almería de mejorar la calidad de vida e igualar las oportunidades en los 103 municipios y así lo voy a seguir haciendo hasta que acabe mi mandato en la Diputación, así como en el Congreso de los diputados.

¿Se incorporaría a un posible Gobierno de Casado?

Desde que comencé mi carrera política siempre he estado donde los almerienses han querido que esté y donde mis compañeros de partido han pensado que podía aportar más a la provincia de Almería. Seguiré trabajando por todos los almerienses donde mi presidente provincial, Gabriel Amat, mi presidente Pablo Casado y mi partido me necesiten.

Si el PP gana las próximas elecciones, ¿pedirán una cuota almeriense en los ministerios?

En el Partido Popular no estamos preocupados por los cargos ni las cuotas, sino porque los compromisos adquiridos con la provincia de Almería se cumplan. El Gobierno del PP materializó más compromisos e inversiones en la provincia de Almería, como la planificación de las obras del AVE con 1.800 millones de euros de inversión, las obras de la estación de ferrocarril y la ayuda para rehabilitar el Hospital Provincial, que el propio candidato del PSOE en Almería, José Guirao, siendo ministro con Pedro Sánchez.

Hablando de renovación, ¿Su próximo paso es la presidencia del PP en Almería? ¿Cuándo se producirá ese relevo?

El liderazgo de Gabriel Amat en el Partido Popular es indiscutible. Nuestro presidente ha conseguido un partido unido y líder en resultados durante 13 comicios consecutivos. Es un orgullo ser su secretario general y trabajar a su lado.

¿Considera que Juanma Moreno está siendo demasiado flexible en su gestión?

Nuestro presidente Juanma Moreno está demostrando que el PP es valor seguro y que cumple su palabra. En menos de 100 días, Moreno ha tomado decisiones trascendentales para el futuro de los andaluces, como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, la puesta en marcha en Almería de un endoscopio de uso infantil que obligaba a los niños y niñas de la provincia a hacer 400 kilómetros para poder realizarse esta prueba diagnóstica; o un Plan de Choque para acabar con las listas de espera ocultas por el PSOE en la Sanidad andaluza.

En caso de seguir al frente de la Diputación, ¿haría un pacto «a la andaluza»?

El Partido Popular concurre a las municipales con los mejores candidatos a la alcaldía y con el convencimiento de que vamos a seguir siendo la fuerza política con mayor apoyo de la provincia de Almería. Haremos todo lo posible para seguir impulsando iniciativas desde el Gobierno Provincial que generen empleo y riqueza en la provincia. El PP es un partido de diálogo y así lo demostramos en la puesta en marcha de grandes medidas que consensuamos con los partidos políticos.

¿Cree que conseguirán frenar el ascenso de Vox en municipios donde tradicionalmente el PP ha sido el partido más votado?

Las nuevas marcas están basadas en el personalismo de sus líderes nacionales. Los almerienses no conocen a los candidatos, no conocen sus propuestas y no saben cuál es su experiencia al frente de las instituciones. Estoy convencido de que van a seguir apostando por el Partido Popular, porque somos la candidatura que mejor conoce la provincia. Nuestra gestión al frente de distintos gobiernos ha demostrado que con el PP hay menos paro, más agua y más crecimiento.

¿A qué cree que se ha debido la fuerte irrupción de Vox en Almería?

Es un fenómeno de populismos. España y Almería no necesitan nuevas políticas, sino buenas políticas. Estos partidos no cuentan con la estructura suficiente para dar la solidez, el valor y la seguridad que necesita la provincia.

Almería ha sido tradicionalmente de centro-derecha moderado, ¿considera que aquí también se ha producido esa fragmentación como ha ocurrido en el resto de España? ¿Cómo podría afectarles en las elecciones municipales?

En las elecciones municipales los vecinos de los 103 municipios tienen la posibilidad de apoyar un proyecto basado en el bienestar y que estará respaldado por una Junta de Andalucía presidida por el Partido Popular y un Gobierno de la Nación con Casado como presidente. Sólo hay un gobierno posible para dar garantía a la provincia de Almería y es un Gobierno del Partido Popular.