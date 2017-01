En una entrevista a la página web Ceutaactualidad.com el jueves 10 de diciembre Laarbi Al-Maateis, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta ha criticado las campañas contra la violencia de género porque «siembran odio».

Maateis considera que «crean más odio y siembran más radicalización y separan matrimonios. Estas campañas por un simple debate de la familia incitan a la mujer, al mínimo detalle, a llamar al 016, al 091 o al 012. Es un gravísimo error porque pasan seis horas y marido y mujer se arrepienten».

Para Maateis, una vez que interviene la policía ya no hay marcha atrás «ya no hay manera de reconciliar este matrimonio, ya no queda amor, ni confianza, ni intimidad».

Por ello aconseja tomarse un tiempo, «dejar que el asunto se enfríe y que la familia asesore a los dos y llegar así a puntos para unir a la familia y no hundirla, separarla y romperla y dejar a la mujer sin futuro y al marido a que solo vea a los niños una vez a la semana en una cafetería. Esta violencia está pasando por estos asuntos».

El presidente de la UCIDCE va más allá al afirmar que esto se incrementa «si a la semana la mujer llega con otro hombre en el coche con sus hijos. El marido ve ese detalle, pierde los nervios y por eso, hay esos asesinatos y esa violencia de género».

Preguntado sobre sus consejos ante una mujer que ha recibido una paliza de su marido, Maateis explicó que «desde hace 3 años» no recuerda a ninguna mujer, «excepto una que vino y hoy sigue viviendo feliz con su marido». Recomienda escuchar y no dejar asesorarse mal por otras mujeres o trabajadores sociales.

Maateis quiso dejar claro en su entrevista al portal ceutí que «no hay mejor persona en el mundo a tratar que la mujer, porque sin ellas no habría hombres».