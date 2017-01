Alba Carrillo ha dado carpetazo al año más negro de su vida. La modelo dice adiós a una traumática separación con su aún marido Feliciano López, a escasos días de que firmen el divorcio. Además, ha solucionado los desencuentros con el padre de su hijo, Fonsi Nieto, y ha retomando su carrera publicitaria dejando de lado -al menos por el momento-, su proyección televisiva que tantos disgustos le ha dado en los últimos meses.

A lo largo de este 2016, hemos visto distintas facetas de la modelo: de la más dulce y vulnerable, pasando por la más fuerte hasta la intensa o irascible. Sin embargo, lo que no habíamos visto hasta ahora es que Alba Carrillo tiene un lado cómico y no le dice «no» a nada. La top ha compartido en su Instagram distintas escenas y caracterizaciones, donde deja latente que este año no está dispuesta a pasar desapercibida.

A continuación, vemos el mensaje para el nuevo años de la maniquí y dos vídeos en lo que parece ser una tradición de nochevieja: regalar una función familiar interpretando distintos papeles.

A por ese 2017 maravilloso 💪🏼❤️🍇 Un vídeo publicado por albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 1:02 PST

Mi show de este 😏💃👏🏼😂 #biencome2017 Un vídeo publicado por albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 5:06 PST