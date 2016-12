George Michael, la moda y el ritmo

Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell y Tatjana Patitz. Las cinco modelos más emblemáticas de los años 80 «desfilaron» a sus anchas en el vídeo «Freedom» de George Michael, la primera obra musical en la que la moda se unía al ritmo incesante ideado por este cantante que acaba de dejarnos a los 53 años.

Georgios Kyriacos Panayiotou, británico de origen griego, murió el pasado día de Navidad en su residencia de Oxfordshire. Los fans del galardonado autor, ganador de numerosos Premios Brit, MTV Video Music Awards y Gammys, estaban a la espera de nuevos álbumes que incluían la colaboración de George con cantantes de la talla de Elton John, Sade, Stevie Wonder y Bryan Ferry, un sueño de producción que se anticipaba inolvidable.

Qué se puede contar de alguien que con tan solo 13 años ya compuso lo que se convirtió en uno de sus primeros grandes éxitos años después, «Careless Whispers», una de las baladas más escuchadas en la década de los 80. Sus 30 años en la música han dado lugar a ventas de más de 120 millones de discos, cifra que ahora seguirá creciendo tras su desaparición. Wham!, el dúo que formó junto a su compañero de colegio Andrew Ridgeley, dio lugar años más tarde a una exitosa carrera en solitario.

Compitió directamente con Michael Jackson y Madonna en el mundo del pop, si bien su música era inicialmente más romántica. Las muy sentidas «Father Figure», «One More Try», «Jesus To a Child», «A Different Corner», o «Where Did Your Heart Go?», se combinaron con canciones de más fuerza y ritmo, como su épico «Faith» -el disco más vendido de toda su carrera-, «I Want Your Sex» o «Freedom», aquel primer vídeo cuajado de verdaderas top models de fama mundial que cambió la historia de los cortos musicales.

Las giras de Michael contaban siempre con un «No hay entradas» en la puerta y si no efectuaba más era por decisión propia, ya que sus llenos épicos sabían a poco a sus legiones de fans repartidos por el mundo. Artista multidisciplinar, componía sus canciones, cantaba e ideaba sus distintos looks y estilismos, tal y como hacían Michael Jackson y Freddie Mercury, igualmente desaparecidos a temprana edad. Su cabellera rizada rubia oxigenada y los conjuntos con bermudas y piernas al aire, dieron paso a un estilismo más depurado, el que comenzó con su disco «Faith»: pelo oscuro muy bien rasurado, barba, un cuerpo más atlético, botas de cowboy y sus eternos vaqueros ajustados marcando un trasero en forma.

Michael se embarcó en giras mundiales y colaboraciones con otros artistas como Aretha Franklin o Elton John. Sus temas ligados a la Navidad fueron varios. Uno fue el proyecto de un grupo de artistas británicos contra el hambre en África, con el famoso «Do They Know It’s Christmas?» del clan Band Aid liderado por Bob Geldof en 1984. En ese mismo año, Michael compuso «Last Christmas», un verdadero «villancico moderno» con toques románticos que aún hoy en día sigue ocupando las ondas en estas fechas tan especiales.

Con veintipocos años, tras una época en la que salía con chicos y chicas, fue consciente de una homosexualidad que trató de ocultar durante años por respeto a su madre, una mujer muy tradicional. Los problemas de Michael con las drogas, con sus discográficas y sus detenciones policiales por abuso de sustancias, comportamientos lascivos y accidentes varios, se sucedieron durante años. No obstante, Michael supo parodiar todas estas situaciones, sublimándolas en discos como «Ladies and Gentlemen». En 2015, con mucho más peso y una adicción reconocida al cannabis, se internó en la clínica suiza Kusnacht Practice sin grandes resultados.

Consumo intenso de drogas

Aparentemente, Michael murió solo y luchando contra su adicción a la heroína, con la que despedía sus días desde hace años. Aunque Michael Lipman, su publicista, hizo un comunicado de prensa explicando que George había muerto de un ataque al corazón, las causas parecen relacionadas con sus adicciones. Su último novio, Fadi Fawaz, un estilista con el que estaba desde 2011, encontró muerto al cantante en su casa cercana a Londres. Según declaró a «The Telegraph», acudió a comer con él el día de Navidad, pero el cuerpo del artista sin vida yacía en la cama. Este periódico alega que el conocido cantante, luchó contra su adicción durante años, y según un informante, «resulta increíble que haya durado tanto, a pesar de su intenso consumo».

Michael deja atrás estupendas campañas de apoyo a los niños con enfermedades terminales, varias residencias de lujo en el Reino Unido y Estados Unidos, un fiel grupo de amigos y familiares que pasan esta Navidad con enorme tristeza y, por supuesto, cientos de millones de fans cuyo único consuelo será el lanzamiento de los álbumes inéditos del cantante que tantas veces les inspiró.