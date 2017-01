La espectacular transformaciÃ³n de Ed Sheeran

Ed Sheeran, de 25 años, ha regresado con fuerza a la escena musical. Después de un año sabático, el cantante inglés ya ha batido todos los récords, consiguiendo más de 13 millones de descargas en 24 horas con sus dos nuevas canciones, «Shape of You» y «Castle on the Hill».

Se encuentra en uno de sus mejores momentos. El artista no solo ha hecho historia, sino que también ha perdido 20 kilos en este último año, gracias a su novia, la jugadora de hockey Cherry Seaborn.

Durante su última gira, Sheeran admitió haber ganado mucho peso debido a su dieta a base de pizza y cerveza. «De repente no me valía nada. Toda mi ropa había encogido», reconoció la estrella, durante una entrevista reciente, en la emisora de radio Signal 1.

«Hice ejercicio durante 10 minutos al día, con intervalos de 30 segundos de carrera y 10 de jogging», aseguró como parte del plan de entrenamiento y del cambio de hábitos. «Lo importante es que nunca falté a mi cita con el ejercicio, no me perdí ni un solo día. Y por eso la estrategia dio buenos resultados. Si haces 10 minutos al día de forma constante, no tendrás que estar una hora entera», finalizó Sheeran, orgulloso del reto.