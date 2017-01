Angelina Jolie: AÃ±o nuevo, vida nueva

Año nuevo, vida nueva. Así ha empezado el 2017 Angelina Jolie. En pleno divorcio de su aún marido Brad Pitt, la actriz y sus hijos se dejaron ver por las calles de Colorado.

Según informa «Daily Mail», Jolie disfrutó de una intensa tarde esquiando con sus hijas, Vivienne y Shiloh en las pistas de nieve de una estación de Colorado, donde alquilaron una mansión para su estancia estas fechas tan señaladas. En las imágenes que aporta la citada publicación, se puede ver a la intérprete de lo más sonriente y relajada disfrutando de su familia.

Asimismo, mientras Angelina pasa página y se vuelca en sus hijos para superar este episodio fatídico de su vida, Brad Pitt no levanta cabeza. Al menos así lo asegura «Mail on Sunday». Al parecer, Pitt no acepta que de repente su vida haya dado un giro tan radical y «lo que peor lleva es ver tan poco a sus hijos, eso lo destroza», confesaba una fuente.

Angelina Jolie junto a sus hijas, Vivienne y Shiloh - Gtres

Cabe resaltar, que según han publicado medios estadounidenses, Brad Pitt presentaba ante los juzgados semanas atrás una nueva petición para su ex donde pide que «toda la información que tenga que ver sobre su separación sea sellada por el bien de sus hijos, quienes se han visto muy expuestos en los últimos meses por todo lo que se ha hablado sobre ambos», añade la fuente.