Villanueva se disculpa: Â«Siento vergÃ¼enza cada vez que veo mi imagenÂ»

Alejandro Villanueva ha escrito un nuevo capítulo en la batalla de la NFL contra el presidente de Estados Unidos Donal Trump. Este militar norteamericano de padres españoles y criado en El Puerto de Santa María (Cádiz) se convertía en héroe e imagen de aquellos que respaldan la labor del inquilino de la Casa Blanca.

Villanueva era el único jugador de su equipo, los Pittsburgh Steelers, que escuchaba el himno sobre el terreno de juego con la mano en el corazón. Sus compañeros se quedaban en el vestuario como protestas por las palabras de Trump y en crítica a la discriminación racial existente en EEUU.

Con ese gesto, este gaditano de adopción se ha convertido en el jugador que ha vendido más camisetas en los últimos días y en el icono de los pro Trump. Pero Villanueva ha salido a dar la cara por sus compañeros y a pedir perdón porque, como confiesa ante los medios de comunicación, «me da verguenza ver esa imagen».

Steelers player Alejandro Villanueva says he 'made a mistake' standing for national anthem without his team. https://t.co/n1JGNtk4dxpic.twitter.com/ILEZ7dSB4O — ABC News (@ABC) 26 de septiembre de 2017

«He hecho quedar mal a mis compañeros y mal a ‘coach’ Tomlin. Eso es mi culpa y solamente mi culpa. E hice quedar mal a los Steelers… y eso es mi culpa y solamente mi culpa. Sin querer, he cometido un error. He hablado con mis compañeros de equipo y ojalá lo entiendan. Si no es así, tendré que vivir con ello porque este debate está provocando las reacciones más intensas de tanto aficionados como otros jugadores. Y eso no es algo que se merezca esta franquicia ni sus jugadores y técnicos».

Villanueva pidió encabezar a su equipo en la salida del túnel de vestuarios, y entonces empezó a sonar el himno. Se paró y se dio la vuelta. Lo demás, es bien sabido por todos. Él mantiene su patriotismo pero asegura que sus compañeros «no están diciendo nada negativo sobre los militares ni de nuestro bandera. Están manifestándose por las injusticias en Estados Unidos».

El 'tackle' de los Steelers aseguró que si pudiera dar marcha atrás y unirse a sus compañeros durante el himno, lo haría sin discusión: «Siento vergüenza cada vez que veo mi ya famosa imagen. Sin querer, dejé vendidos a mis compañeros».