Â«Un obÃºs en el corazÃ³nÂ», un texto de Wajdi Mouawad que es un puÃ±etazo en el alma

Santiago Sánchez, director de la compañía L’om-Imprebis, leyó hace ocho años un monólogo titulado «Un obus dans le cœur». Su autor, un escritor canadiense de origen libanés llamado Wajdi Mouawad, que nunca había sido representado en España. Fascinado por el texto, lo tradujo e ideó su puesta en escena. Empezó a pensar nombres de actores, pero ninguno le convencía... No tenía prisa por poner en pie el montaje, así que guardó el texto en un cajón. Un día, a principios de 2014, escuchó por la radio una entrevista con un actor candidato al Goya al mejor actor revelación, y se sintió atraído por su historia: había sido boxeador y, como Mouawad, era libanés y había tenido que dejar su país siendo un niño; a Santiago Sánchez le atrajo, también, la manera de expresarse de aquel actor, y pensó que era la persona idónea para encarnar a Wahab, el protagonista de «Un obús en el corazón». Era Hovik Keuchkerian.

Así se fraguó la puesta en escena de este monólogo que se estrenó en Avilés y que, tras una corta temporada en el Alfil madrileño, sube ahora al escenario de la sala Negra de los teatros del Canal. Han cambiado desde entonces algunas cosas, como el prestigio de Mouawad, ahora mismo un autor de culto en nuestro país. «También hemos cambiado nosotros», añade Sánchez. Especialmente Keuchkerian, que cuando afrontó el texto por vez primera no se había subido a un escenario salvo para interpretar monólogos de «stand up». «Un obús en el corazón» es su primera obra de teatro. «Cuando leí el texto, que me envió Santiago, no pude dormir. Lo leí tres veces en la misma noche. Lloré y me emocioné sin saber nada del autor. Al día siguiente llamé a Santiago y le advertí que había sido campeón de España de boxeo: “Atente a las consecuencias si haces esta función con otro actor”», recuerda entre risas.

«Un obús en el corazón» es una obra en la que Mouawad escribe desde las entrañas, y expulsa todo el odio y el rencor que guarda hacia su madre por haberle sacado del Líbano, de su tierra. Wahab, el protagonista, recibe una llamada telefónica: su madre está en el hospital y se muere. Y él sale a la calle en una gélida noche. «Wahab se reencuentra con su madre y halla el perdón», dice Sánchez. «La obra nos habla de las pérdidas, de todos los abandonos; todos hemos tenido que dejar algo atrás, y Mouawad trasciende a la anécdota y nos cuenta un viaje que todos hemos hecho alguna vez». «La obra habla -completa el actor- de que a todos nos llega un momento en la vida en que tenemos que encarar nuestros miedos y a partir de ahí tenemos que reconstruirnos», «Hay algo fundamental en el “Obús”, y es el perdón».

Wajdi Mouawad dejó Líbano cuando tenía ocho años; Hovik Keuchkerian lo hizo cuando tenía tres. «Nuestra percepción es diferente, yo no tengo recuerdos... Pero esta obra tiene un significado especial para mí; no es solo un texto teatral. Mi implicación es máxima. Yo también tuve una relación complicada con mi padre. Esta obra es brutal, un puñetazo en el alma. Si vienes a verlo una vez y dices que te has enterado, mientes... Hay que verlo cuatro o cinco veces».