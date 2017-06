La cantaora Encarna Anillo nació en Cádiz en el año de 1983 y empezó en el mundo del flamenco a la edad de cinco años como bailaora en las Academias de Baile gaditanas, pero fue a los nueve cuando comenzó su dilatada carrera en diferentes festivales. Ahora se encuentra inmersa en ‘Las Puertas de Gades’, un espectáculo que presentará en la Plaza de España de la capital gaditana el próximo 6 de julio, tras haber dado a conocer en el Festival Flamenco de Madrid, donde ha recibido con gran cariño y elogios de artistas muy respetados y admirados por la gaditana.

–Tras ‘Barcas de Plata’ (2008) y ‘Voz de agua, voz de viento’ (2016), ¿qué significa para Encarna Anillo haber sacado a la luz ‘Las Puertas de Gades’?

–Me gustaría dejar claro que ‘Las Puertas de Gades’ de momento no es un disco, sino espectáculo donde tengo la oportunidad de presentarme sin ataduras y totalmente como he sentido siempre el arte!. Digo de momento... porque las personas en el primer momento que empezaron a salir los singles dieron por hecho que es un disco, lo cual me llena de satisfacción de saber que la afición quiere un disco de este proyecto. Es un regalo ver cómo van tomando forma los proyecto cuando no están pensados de antemano! No sé cuando... pero algún día este espectáculo será disco!

–¿Cómo está funcionando este espectáculo, desde que fue estrenado en Madrid hace menos de un mes?

–Este espectáculo está funcionando muy bien, ya que tengo gracias al universo un equipo detrás de maravillosas personas y grandes profesionales que están todos con mucha energía para que se vayan abriendo todas las puertas necesarias para realizar este trabajo en distintos escenarios de España y el extranjero. Y el público lo recibió en Madrid con mucho cariño y muy agradecida a la acogida en el Festival Flamenco Madrid por el cariño de la organización y el público asistente que la gran mayoría eran artistas muy respetados por mí y admirados.

–¿Qué ambiente espera encontrar en Cádiz el próximo 6 de julio cuando lo presente?

–Espero encontrar el cariño de mi gente, mi familia, mis amigos y las personas que me quieren! Cádiz para eso es la número 1. Cuando les gusta algo se vuelcan con el artista y sentirme arropado por el público no tiene precio! Además mi tierra está llena de rincones mágicos que te inspira nada más andar por sus calles, y esta vez ‘Las Puertas de Gades’ estará a los pies de La Pepa.. casi ‘na’.

–¿Tiene preparado algo especial para la cita gaditana?

–Tenemos algo muy bonito y especial preparado para esta cita en Cádiz, pero no me gustaría desvelar demasiado porque a veces es como la vida misma.. por mucho que te cuenten tienes que vivirlo, por eso invito a las personas a que compartan una noche llena de grandes corazones y momentos para recordar! Cuento con grandes artistas, uno de ellos es mi paisano y compañero Eduardo Guerrero que entregará su alma y su tremendo arte me siento muy honrada de tenerlo conmigo! Además de niños éramos pareja de baile con siete años, imagínate...

Y también una colaboración muy especial bailaora tremenda chilena Florencia O’ryan que nos deleitará con su baile hermoso cordillerano flamenco!

–¿Qué importancia tiene su equipo de trabajo en este proyecto?

–Siento que un artista no es nada ni siquiera puede expresarse como siente, sino tiene un buen equipo detrás! Tengo la suerte de tener en estos momentos las mejores personas tanto en la parte artística como en la parte de producción. Las Puertas de Gades no pertenece solo a mí, sino son todos ellos lo que hacen que este espectáculo este funcionando como lo está haciendo y mi carrera también!

Me acompañan en el escenario a la guitarra y dirección musical Andrés Hernández Pituquete, a las palmas y coros David Gavira, Jorge Bautista y María José Fernández. En la percusión un gran bailaor sevillano que viene de la saga de los Fernández Moreno primo hermano de Farruquito por su parte de padre, Antonio Moreno ‘Polito’, de Sevilla también y de una familia de creadores inigualables gitanos como son Quilates viene al piano y de segunda guitarra un gran artista Melchor Borja Santiago.

En el vestuario Yolanda Pérez Chilla, que gracias a sus manos y su visión me siento muy cómoda y bonita en el escenario. Al sonido siempre cada vez que puede un gran profesional de su género gaditano gran amigo mío, Chipi Cacheda. Y a la producción Naty Moreno Rodríguez, Beatriz Montemuiño y Agu Gallardo Seguí.

Mejor arropada no puedo estar..... y eso lo agradezco todos los días que me levanto de la cama.