La HabitaciÃ³n Roja: Â«No nos hace falta encerrarnos para componer nuevas cancionesÂ»

A lo largo del mes de enero se sucederán los recitales –hasta un total de 16– en el teatro Circo Price dentro de una nueva edición de Inverfest, el ciclo con el que Madrid da la bienvenido al nuevo año. En el cartel hay mayoría de artistas españoles y propuestas eclécticas: desde los sonidos celtas de Carlos Nuñez (día 13) hasta el flamenco de José Mercé (19) y Carmen Linares (26) o el indie con Xoel López (25) o McEnroe con The New Raemon (27). La propuesta internacional estará representada por James Rhodes (22) y The Gift (28). Habrá también un apartado dedicado a los niños.

La inauguración correrá a cargo de una banda pionera del indie español, La Habitación Roja. Con más de veinte años de carrera a sus espaldas, no solo han sobrevivido al paso del tiempo gracias a una base de seguidores muy fiel y suficientemente numerosa, sino que desde sus inicios se han mostrado muy productivos: «Es el ritmo que necesitamos», comenta Pau Roca, guitarrista de la formación. «Es verdad que a nivel de mercado a lo mejor son demasiadas canciones, pero nos parece que hacer doce temas cada dos años no es un exceso. En los años sesenta, la mejor época de la historia del pop, los grupos solían sacar dos discos por año. Si no lo hacemos así, nos aburrimos como artistas. ¡No hacemos sinfonías!»

No hacen sinfonías, pero sí álbumes –diez hasta el momento– que van forjando un magnífico repertorio. Como el más reciente, «Sagrado corazón», cuya gira de presentación pasa por Madrid y con el que siguen ganando adeptos. Así que el balance de los últimos doce meses es bastante positivo: «El pasado año ha sido el que más hemos tocado en festivales, y con mejores horarios. Estamos muy contentos por cómo fue todo en 2016. Hemos sacado un disco, hemos viajado a México y Chile, y aún nos sigue gustando hacer canciones y tocarlas en directo. Además, estamos planeando cosas muy guays para el siguiente álbum. Siempre estamos trabajando en nuevas canciones, poco a poco, pero de una manera constante. No somos de esas bandas que se encierran a componer».

Reconocen, de todas formas, que esa labor de composición, en cuestión de letras, cambia con el paso del tiempo: «Al final a casi todos nos pasa más o menos lo mismo en la vida. Puedes seguir leyendo a los griegos y entender su realidad. Aunque ahora hablemos de nuestros problemas de cuarentones, a lo mejor alguien de 17 años puede sentirse identificado. Por ejemplo, yo, siendo un adolescente, me identificaba con todo lo que decían los Smiths. Al final uno encuentra sus puntos de unión».

Sobre sus planes para 2017, Pau Roca anuncia cierto sosiego: «Nuestro plan es tocar solo donde nos llamen. Estaremos en algunos festivales, pero no actuaremos en salas hasta que tengamos publicado el próximo disco».