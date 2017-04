«Mi padre Paco de Lucía tenía una gran capacidad de amar»

Casilda Sánchez Varela (Madrid, 1978) tuvo sobre la mesa la tentadora propuesta de hacer una biografía sobre su padre, el maestro Paco de Lucía, pero la rechazó. «Lo que nos apetecía contar de él ya lo hicimos». Se refiere al documental que firmó junto a su hermano Curro, 'La búsqueda', con el que lograron además de excelentes críticas, tres nominaciones a los Goya. Pero eso ya pasó. Quería descansar. Tener su duelo en privado y recordar cómo su padre siempre le animó a escribir. Ahora, Casilda presenta su sueño. Lo ha titulado 'Te espero en la última esquina del otoño' y en él habla de amor, de cómo lograrlo y lucharlo y de saber aceptar el éxito o la soledad como estados naturales de la vida. Sin dramas.

-Periodista, socióloga, experta en conflictos armados... ¿cómo llega hasta ‘Te espero en la última esquina del otoño’?

-Poco a poco .Era una historia que llevaba conviviendo conmigo mucho tiempo. Siempre quise escribir aunque no tenía muy claro el qué pero sí tenía ciertas obsesiones y un personaje en mi cabeza al que quería dar forma: mi madre. Lo que pasa es que trabajaba de periodista y no tenía horas... lo fui dejando e incluso lo había descartado. Pero cuando murió mi padre él siempre me había dicho que lo hiciera y fuera valiente.Fue entonces cuando me decidí y me puse a escribir.

-El ánimo de su padre fue fundamental pero dice que también le empujó el amor a su madre, ¿quería darle a través de un personaje el sitio que se merecía?

-Mi padre era un genio pero mi madre es una genia. Siempre he tenido la sensación de que ella estaba por descubrir. Es una mujer fascinante, llena de contrastes, imaginación, moral, ingenio... era un personaje que había que llevar a la novela y así lo he hecho con Cora.

-Su primer libro y tres historias distintas entrelazadas, con un análisis psicológico sobre temas vitales... un reto muy importante para ser un debut, ¿no?

-(Risas)... Es verdad, todo el mundo me decía: «no has escrito un libro en tu vida, ¿cómo te metes en esto?». Pero fue surgiendo así. Quería dar una visión desde todos los ángulos del amor y también de la vida y la sociedad.

«Quería dar una visión vocacional del amor; exige esfuerzo y disciplina, no es un artículo de consumo»

-Es un libro sobre el amor y el desamor, ¿cómo se habla de las dos cosas a la vez?

-Bueno es que son un poco lo mismo. La palabra desamor no me gusta mucho. El amor tiene momentos oscuros, difíciles y que exigen un acto de voluntad. No es solo ese concepto reduccionista de ‘tengo mariposas en el estómago’. Es más una ideología, una vocación que exige esfuerzo e incluso disciplina. Quería dar esa visión porque me preocupa que ahora todo parezca un artículo de consumo.

-Cora y Chino, dos de los protagonistas, desafían el qué dirán, las reglas sociales y establecido, ¿eso no está ya superado?

-Creo que sí. El libro habla de eso, de cuando de repente te encuentras con gente que sobre el papel no tiene nada que ver contigo pero te cautiva porque hablas el mismo idioma. Ellos se reconocen en seguida como dos personas con un espíritu muy parecido y eso les mantiene unidos toda su vida.

«Puedes estar lleno de amor, inquietudes, curiosidad, estando solo. Se puede ser muy feliz»

-En otra historia, la de Alicia, habla sobre la soledad pero huyendo del concepto negativo si no de asumirla como un aprendizaje o desde la autoestima...

-Sí. Quería hablar de la soledad no como un elemento de tránsito sino como un estado en sí en el que se puede estar muy feliz y además quitándole el carácter estigmatizante que tiene. Parece que si no tienes pareja, es que tienes una tara. Y es que cuando la persona suma, está muy bien pero si no lo hace, no hace falta tenerla. Puedes estar lleno de amor, inquietudes o curiosidad estando solo. Quería que la gente se reconciliara con la soledad porque es destino común de mucha gente.

Con el éxito en casa

-Otro tema que aborda es el éxito. Siendo hija de Paco de Lucía en casa aprendería de ello supongo, ¿ha utilizado esa experiencia que ha vivido tan cerca?

-Claro, mi visión del éxito es la que he vivido a través de él. Tener un padre con tanto éxito te fuerza a ser observadora porque siempre andas en un segundo plano, casi sin identidad. El éxito como fenómeno siempre me ha provocado mucha curiosidad.

-¿Y qué hay de Paco de Lucía en el libro?

-El personaje principal, Chino, está inspirado en él. Tiene mucho escepticismo hacía el amor y su forma de escribir tiene que ver con la forma de tocar de mi padre. Además también está su gusto por la vida, por la naturaleza, por el mar o por reírse, por sus amigos... todo eso está ahí. Y en el fondo, su carácter romántico, porque mi padre tenía una gran capacidad de amar.

«Cádiz es un lugar especial. Aquí se valora y quiere mucho a mi padre. Para mí es lo más importante, que se le recuerde con cariño»

-¿También está Cádiz presente?

-Sí, es otro personaje. Cádiz me ha seducido siempre muchísimo. Ha sido un lugar mágico para mí, como los gaditanos con ese ingenio, esa forma de hablar y capacidad de improvisar. Me parece una gente muy seductora y una ciudad llena de historia con una estética impresionante.

-¿Ya tiene pensado el siguiente libro?

-Sí, lo tengo ya en la cabeza pero nada que ver con este... será una novela negra.

-También ha probado el cine, ¿cómo fue la experiencia de ‘La Búsqueda’, el documental sobre su padre?

–Muy rara. En pleno duelo tenerlo diez horas al día en esa pantalla, escuchándole, hablando de él, sobre él y para él... fue complicado. Por eso no acepté hacer su biografía, necesitaba desconectar para poder vivir su ausencia en paz.

-¿Cree que el documental sirvió también como reconocimiento a la figura de su padre?

-Sí, claro. España es bastante consciente de quien era la figura de mi padre dentro de la historia de la música. Además el documental tiene mucha calidad y fue nominado a tres premios Goya, primera vez en esa categoría. Pero es verdad también que todo tuvo un componente de reconocimiento a la figura de mi padre.

-¿Piensa que en Cádiz, en su tierra, se le ha hecho justicia a Paco de Lucía?

-Sí. En Cádiz se le valora y quiere mucho. Y para mí es lo más importante, que se le siga recordando con este cariño.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EN CÁDIZ. 2 DE MAYO. 19. 30 HORAS EN EL CENTRO CULTURAL REINA SOFIA