ENTREVISTA: Paco Sáez: «El preciosismo en un dibujo sin un plano adecuado no es nada» El ilustrador, que tiene tres Goyas y que ha trabajado para Disney, Warner Bros y B.R.B Internacional, llega a Cádiz de la mano de la Escuela de Cine de la UCA

Su lápiz atrapa veloz los detalles del mundo que le rodea y traslada ese conocimiento al dibujo. La mirada de Paco Sáez (San Miguel de Salinas, 1970) procesa los estímulos a un ritmo vertiginoso, selecciona con precisión los encuadres y, con talento y experiencia, consigue contar historias que hacen soñar y, además, son divertidas. Actualmente tiene entre manos una serie de ciencia ficción con actores e imagen real: 'Arcana'. En breve, llegará la tercera parte de Tadeo Jones.

«Me gusta la comedia porque es complicado hacer reír a la gente. La comedia es la gran olvidada de la historia del cine. No entra en las quinielas de los Óscar ni de los Goya», explica este miembro de la Academia de Cine de España. Y, aunque asegura que nadie tiene la fórmula del éxito, el alicantino debe conocer alguna de sus claves porque atesora tres Goyas tras haber trabajado en ‘Planet 51’, ‘Atrapa la Bandera‘ y ‘Tadeo Jones 2’. Paco Sáez lleva 25 años dotando de alma a cientos personajes en estudios tan importantes como Disney, Cartoon Network y Warner. Sin embargo, lo del dibujo le viene de más atrás porque casi antes de andar y dibujaba.

«Tengo un cariño tremendo a B.R.B Internacional, la productora de D’Artacan y Willy Fog, porque fueron los primeros que creyeron en mi y me dieron mi primera oportunidad profesional. Después vendrían ‘Los intocables de Elliot Mouse’ y la tercera parte de ‘David el Gnomo’». El ilustrador trabaja indistintamente en proyectos de animación y en películas de imagen real. Su impronta aparece en los storyboard de ‘Spanish Movie’, ‘Que se mueran los feos’ y ‘Perdiendo el norte’. «Uno de los momento más increíbles fue empezar a dibujar a Mickey Mouse porque es muy complicado dotarlo de la gracia que te piden en Disney», confiesa divertido.

Solitario trabajo en equipo

El storyboard es fundamental en una producción audiovisual porque es un guión gráfico que marca los cimientos sobre los que se construye una película. Recoge la idea genérica del director y la enriquece.

Sáez defiende que el trabajo del director debe coordinarse con el de dibujante de storyboard. «Tenemos que aportar ideas y proponer opciones creativas. Si hay una buena comunicación y no hay competencia, las propuestas pueden salir adelante. Solo así funciona. Como dibujante de ‘story‘ hay que saber qué es lo que quiere el director en cada momento», afirma. El alicantino no tiene reparos en destacar el talento y el talante de directores como Enrique Gato y David Alonso con los que trabajó en Lightbox Animation Studios y Nacho Velilla – responsable de ‘Siete Vidas’, ‘Aída’–, en imagen real. «Son dos directores que tienen mucha intuición para los ‘gags’ cómicos».

Sáez se mueve con soltura entre la animación y las películas con actores reales porque la esencia del trabajo en el 'storyboard' es la misma. «En animación hay que ser más exhaustivo y minucioso. Partimos de un folio en blanco, los personajes los creamos también nosotros y hay que ponerlo absolutamente todo. En imagen real lo que interesa es el tipo de plano, el movimiento de cámara, que la perspectiva del plano sea la misma que después van a rodar... En animación hay que añadir, entre otros detalles, la interpretación. Es, por tanto, mucha más cantidad de trabajo», matiza.

Si el encuadre es vital para el dibujante de ‘story’, también lo es saber encajar los golpes. El carácter jovial y entusiasta de Sáez no se deja enturbiar cuando reflexiona sobre algunos de los sinsabores de la profesión. «El ego es importante dejarlo en casa. Hay que tener capacidad de encaje», apunta en referencia a esos momento es que las propuestas no terminan de convencer al director.

Algo más que dibujar

«Si no sabes contar historias, distinguir lo importante y saber por qué se ha puesto determinado plano y no otro, no haces nada». Así de rotundo se muestra Sáez que incide en la importancia del conocimiento y estudio del lenguaje cinematográfico porque «solo con dibujar no se puede hacer storyboard». Paco explica que más de una vez le han presentado dibujos que son impactantes visualmente pero que sin embargo están vacíos de intención. «El preciosismo de un dibujo sin un plano adecuado no sirve de nada. No es lo importante».

Paco Sáez estará en Cádiz del 4 al 8 de junio para impartir el módulo ‘Técnicas de dibujo aplicado al storyboard’ de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. «No vamos a aprender a dibujar porque no es un taller de dibujo. Se dan técnicas pero no es la finalidad porque si se quieren dedicar a hacer ‘story’, una de las cuestiones primordiales es aprender de cine. Paco les transmitirá, –no con teoría sino con ejemplos–, lo que es importante para trabajar en este sector. Lo hará con un lenguaje cercano y desde la experiencia de quien viajó a Madrid, con una carpeta y sin conocer a nadie, para alcanzar un sueño y lo consiguió: «Mi consejo para los chavales que empiezan es que le pongan ganas y que nunca pierdan la ilusión. Si eres bueno y no dejas de luchar, se puede conseguir aunque sea un mundo complicado», concluye.