Iggy Pop, la estrella del Motor Circus

El Puerto se convertirá en epicentro del ocio este fin de semana con la celebración del Motor Circus, un evento único en el mundo que aunará música y motor en torno al Gran Premio de Motociclismo.

Se trata de la primera edición de este acontecimiento, que tiene vocación de continuidad, y contará con la actuación de grandes artistas de la escena musical nacional e internacional, como Iggy Pop, Fatboy Slim, Los Zigarros, love of Lesbians y The Zombie Kids

Tendrá lugar el sábado 6 de mayo en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva y la playa de La Puntilla. «Estamos ante un evento de una importancia fundamental para ese Puerto que queremos recuperar y que vendrá a posicionarnos de nuevo a nivel mundial en lo que antaño fue una ciudad vinculada al ocio y a los espectáculos de ámbito internacional», señaló el alcalde de El Puerto, David de la Encin.

Como explicó el primer edil, «en el convenio firmado con los organizadores del evento, con una duración de cuatro años, damos forma a un evento al que damos la bienvenida con los brazos abiertos, ya que va a suponer un posicionamiento importante de la ciudad a nivel de impacto mediático y de prestigio y que va a traer un flujo económico y de activación de empleo muy importantes».

De esta forma, los 250.000 asistentes que se congregan alrededor del circuito, así como todos los amantes de la música en directo, encontrarán una alternativa de ocio de calidad en un fin de semana donde la adrenalina es la protagonista.

El Motor Circus Festival se estrena este año

Motor Circus ofrecerá un amplio espacio que venerará el motor y que vibrará durante 11 horas con las actuaciones de grandes artistas internacionales y nacionales. Conciertos, DJ sessions, espectáculos, saltos freestyle, acrobacias, museo del motor, exposiciones y muestras de piezas únicas, restauradores, customizadores, clubes de marcas y estilos de moto y una variada oferta gastronómica. Un cóctel explosivo para un fin de semana perfecto donde España se convierte en epicentro mundial de las emociones fuertes.

Como informaron tanto el director de evento, Álvaro de Azcárate, y los organizadores Manuel Martos y Fonsi Nieto, Iggy Pop encabeza el cartel de esta primera edición. Un artista inclasificable, caracterizado por su energía inagotable encima del escenario, y que apenas necesita presentación. Se trata del único concierto anunciado hasta la fecha en España donde presentará los clásicos de su repertorio que le han convertido en una leyenda del rock así como de su último trabajo ‘Post Pop Depression’. Su concierto en Motor Circus será por tanto una cita imprescindible. Junto a él se encuentra a otra leyenda, en este caso de la electrónica. El británico Fat Boy Slim acaba de celebrar el 20 aniversario de su debut, ‘Better Living Through Chemistry’, y desde entonces no ha parado de crear temas que le han mantenido en la vanguardia de la electrónica mundial.

El panorama nacional está representado por Los Zigarros y The Zombie Kids en esta primera tanda de confirmaciones. Los Zigarros se han convertido en tiempo record en una de las bandas imprescindibles del rock and roll en España desde que publicaran en 2013 su álbum debut, de título homónimo. A éste le siguió en 2016 ‘A todo que sí’, que presentarán con su arrollador directo en la Ciudad Deportiva de El Puerto de Santa María. Por su parte, The Zombie Kids han hecho del eclecticismo la fórmula de su éxito. Electrónica que traspasa fronteras en cuanto a géneros musicales en uno de los shows más enérgicos de la actualidad.