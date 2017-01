Patricia Cornwell: Â«El trabajo y el valor estÃ¡n en la escritura, no en el gÃ©neroÂ»

Patricia Cornwell concede muy pocas entrevistas. En parte por su natural carácter tranquilo, en parte porque no lo necesita. Es una mujer millonaria gracias a su serie de novelas sobre Kay Scarpetta, la forense a la que ha hecho protagonizar 23 títulos, del cual se acaba de publicar el vigésimo primero en nuestro país («Polvo», Ediciones B, 2016).

Tras dividir a la opinión pública norteamericana al hacer pública su homosexualidad en 2007, tras publicar un libro de no ficción en el que –según ella– desvelaba la identidad de Jack el Destripador, tras conquistar repetidas veces las listas de éxitos de todo el mundo, a esta mujer de desbordante inteligencia le queda poco terreno por hollar. Quizás por eso es tan reacia a hablar con la prensa, cien millones de libros vendidos después de que nadie quisiese su primera novela.

—¿Por qué ese interés particular en los psicópatas? ¿Es un recurso narrativo? ¿O existe una curiosidad personal?

—Creo que mucho de ello tiene que ver con la curiosidad personal, con el tipo de crímenes que consideramos más horribles. En el caso de los crímenes en los que se ataca y asesina a personas sin ninguna razón, sin estar familiarizados con sus víctimas, hay que preguntarse por qué; y acercarse a las diferentes vertientes de personalidad.

—Después de 25 años escribiendo sobre el mismo personaje, ¿no le entran ganas de matarla y empezar con uno nuevo? De ser así, ¿cree que sus lectores se lo perdonarían?

—Nunca he sentido la necesidad de matar a Scarpetta y, honestamente, no puedo imaginarme matándola. Puede que llegue el momento en el que ya no pueda seguir escribiendo sobre ella, pero no sería capaz de deshacerme de ella. Desde luego, ni yo me veo capaz de hacerlo, ni creo que los lectores me lo perdonaran. La buena noticia es que ahora no estoy en absoluto cansada de escribir sobre ella. ¡Nada más lejos de eso!

—¿Cuánto hay de Patricia Cornwell en Kay Scarpetta y viceversa?

—Scarpetta es como yo sería si fuera más inteligente. Yo no soy científica, ni médico… Estudié Literatura en la universidad y me convertí en escritora. Soy capaz de escribir sobre lo que ella hace, pero no me veo en absoluto capaz de hacerlo yo misma.

—La ciencia forense ha avanzado mucho en estos 25 años. ¿Cómo se mantiene al día de estos avances? ¿Realiza investigación al respecto, cuenta con asesores?

—Me rodeo de expertos, amigos, consultores, infinidad de consejeros con quienes me reúno varias veces a lo largo del año para estar al día y leo constantemente sobre los últimos avances en métodos y técnicas. En la medida en la que puedo, vivo inmersa en el mundo sobre el que escribo para estar al día.

—¿Escribe pensando en el lector? ¿En el cine? ¿En lo que le apetece escribir?

—Tengo que hacer todas estas cosas. Por un lado, pienso en el cine en tanto que visualizo las escenas para poder describirlas lo más vívidamente posible; pero también tengo que ponerme constantemente en el lugar del lector para asegurarme de que será capaz de entender lo que estoy haciendo. Si me olvido del lector, es muy difícil conseguir que cada acción y cada escena tenga sentido, especialmente cuando se trata, como en mi caso y en el de Scarpetta, de una serie tan larga, donde las referencias son constantes.

—¿Qué cambiaría de su protagonista si tuviese la oportunidad de crearla de nuevo?

—Si pudiera volver a crear a Scarpetta hoy la haría piloto de helicóptero, además de médico. En el año en el que la primera novela vio la luz ambas profesiones en una mujer hubieran sido impensables. Pude parecer curioso, pero creo que sería interesante y hubiera dado mucho juego.

—¿Qué opina de aquellos que afirman que géneros como el thriller, la fantasía o la «CiFi» son géneros menores que no pueden ser considerados alta literatura?

—Cada vez que se crea una serie, se tiende a considerarlo comercial y por lo tanto se es menos respetuoso con ello… Entre los autores de literatura de género hay talentos excepcionales a los que tal vez no se considera lo suficiente, pero personalmente no me preocupo demasiado por este tema. Obviamente, aunque no sucede con frecuencia, me alegra mucho oír o leer un elogio sobre mi escritura, me alegra también saber que a mis lectores les gustan mis personajes. En cualquier caso, el trabajo y el valor está en la escritura en sí misma y no en el género.

—Usted es una escritora de fama mundial pero, aun así, habrá lectores que todavía no la hayan descubierto. Para alguien que quiera empezar a conocer su obra, ¿por cuál de sus novelas le recomendaría que empezase?

—Cualquiera de las últimas novelas, como «Brave Heart» o «Polvo», son una buena opción, ya que he intentado incluir en ellas más detalles de la vida personal de Scarpetta para que quienes no han leído las anteriores puedan conocer lo suficiente a los personajes. En cualquier caso, cualquiera de los títulos de la serie pueden leerse de manera independiente, por lo que cualquiera de ellos es una buena elección para adentrarse en el mundo Scarpetta.

—Escribe prácticamente una novela por año… ¿Tiene algún truco para escribir tan rápido? ¿Facilita las cosas el estar tan familiarizada con sus personajes?

—Soy mucho más lenta escribiendo de lo que las personas creen. Trabajo muchas horas e intento dedicar a la escritura un espacio diario, aunque hay días en los que muchas horas no tienen recompensa… Más que la rapidez, creo que me define la constancia y la gran cantidad de horas que dedico a mi profesión.

—¿Qué es lo que más le divierte, con lo que más disfruta del proceso de escritura? ¿Y lo más penoso? (aquí no vale decir «las correcciones»).

—La parte más mágica de escribir es cuando escribo algo bueno y al leerlo pienso: «¡Wow! ¡de dónde ha salido esto?». Y la peor parte del trabajo es cuando das vueltas y vueltas y no encuentras la magia….

—Para finalizar, ¿qué nuevos desafíos le esperan a Kay Scarpetta?

—El mundo cambia y con cada libro tengo que urdir nuevas tramas y plantearle nuevos retos totalmente actualizados que nada tienen que ver con los que ella enfrentaba a finales de los 80 o principios de los 90. Estoy encantada de que la tecnología haga que Scarpetta se enfade conmigo por plantearle casos cada vez más y más difíciles.