Anise Postel-Vinay, en el infierno de RavensbrÃ¼ck

Entre todos los elementos que componen el catálogo de los horrores que ha producido el siglo XX y que han determinado ese mundo posterior a Auschwitz al que se refiere el muy citado Theodor W. Adorno, pocos han dado lugar a un subgénero literario dentro de la literatura memorialística como los campos de concentración, una institución, en palabras de la no menos aludida Hannah Arendt, característica de la dominación totalitaria. Son muchos los textos que forman la llamada literatura «concentracionaria», desde los de Jorge Semprún y Robert Antelme a los de Primo Levi o Imre Kertész, pasando por una numerosa pléyade de títulos de diferente condición que recogen la memoria del horror vivido por los supervivientes, pues esta literatura es sobre todo de supervivientes, aunque algunos no pudieran cargar con esa categoría.

En este elenco, que como señala de nuevo Hannah Arendt es más auténtico cuanto menos intenta comunicar aquello que escapa de la comprensión humana, se encuentra una serie de testimonios escritos por mujeres que dan fe de su experiencia en campos como el conjunto de exterminio de Auschwitz o el de concentración de Ravensbrück, destinado exclusivamente a detenidas por asuntos políticos. Entre todos ellos destacan obras como «Tregua para la orquesta», de Fania Fénelon, nacida Goldstein, en la que describe sus vivencias como integrante de la orquesta de Auschwitz-Birkenau, o «El humo de Birkenau», un relato de la resistente italiana Liana Millu.

Entre todos -a los que se suelen añadir desacertadamente los diarios de Hélène Berr y sobre todo de Ana Frank, ambas de origen judío y ambas muertas en Bergen-Belsen antes de poder escribir su experiencia-, sobresalen por su interés y contenido literario dos obras conocidas, «Milena, la amiga de Kafka» y «Prisionera de Stalin y Hitler». Ambos títulos son obra de Margarete Buber-Neumann, quien supo del horror nazi y del gulag soviético, y coincidió en Ravensbrück con una joven francesa internada por pertenecer a la Resistencia llamada Anise Postel-Vinay, de soltera Girard, que ahora ha publicado sus recuerdos con un titulo que es un manifiesto: «Vivir».

Sin juicio

Postel-Vinay, detenida en 1942 con solo veinte años, fue uno de los muchos miembros de la Resistencia a los que se les aplicó el decreto «Nacht und Nebel», que permitía su internamiento o ejecución sin explicación ni juicio alguno, como si fuera un simple acto administrativo. Tras una corta actividad como resistente en el París ocupado, localizando búnkers y concentraciones de tanques por encargo de los británicos, fue detenida, como suele pasar muchas veces, por azar. Después de recorrer el terrible itinerario de la Gestapo parisina -de los locales del 11, rue Saussaies, a las cárceles de Fresnes y la Santé-, en octubre de 1943 acabó en el campo de Ravensbrück, uno de los más duros entre aquellos que no tenían la categoría de exterminio, cuando iniciaba su época más difícil. Aquí coincidirá con Germaine Tillion, la etnóloga y resistente, y Geneviève De Gaulle, sobrina del general. Con ambas mujeres, tras vivir juntas la experiencia del campo, sellará una amistad de por vida que sobrevivirá a la muerte, pues fue Anise Postel-Vinay quien las recibió como única superviviente con ocasión del traslado de sus restos al Panteón parisino en 2015.

Se describe la enfermedad y el hambre, la crueldad gratuita, pero también la solidaridad entre las presas

En Ravensbrük también se encontraban otras ilustres presas como Lise London, mujer de Artur London, Milena Jesenská, la periodista amiga de Franz Kafka, cuya vida y muerte recogerá otra de las presas y también amiga, Margarete Buber-Neumann, en las dos obras citadas anteriormente. Precisamente esta última se cruza por el relato de Postel-Vinay con el nombre de Grete con ocasión del episodio en el que la comunista alemana logra ocultar a Germaine Tillion, conocida como Kouri, y evitar su ejecución. Menos probable es que cuando alude a «mi ex jefa de cuadrilla Milena, una guapa jovencita checa», que salva la vida de Geneviève De Gaulle y de Germaine Tillion, se trate de Milena Jesenská, pues cuando suceden los acontecimientos la periodista checa ya había muerto.

A pesar del protagonismo que tiene la experiencia en el campo de concentración, este periodo es tan solo uno de los apartados de «Vivir», equivalente a una tercera parte del libro, lo que amplía el ámbito del texto a los comienzos de la Ocupación y sobre todo a la liberación y el regreso a una Francia todavía maltrecha. En el capítulo dedicado a Ravensbrück, Postel-Vinay nos hace el relato de un horror hasta entonces desconocido por su intensidad y extensión. Es la descripción de la pérdida de la intimidad, de la falta de higiene, de la crueldad gratuita, de la enfermedad y el hambre, del abandono, del contacto cotidiano con la muerte. Pero también es la evocación de la solidaridad entre las presas, de la lucha por la dignidad, de la continuidad de la vida con la presencia de recién nacidos y de mujeres embarazadas, pero sobre todo de la libertad y de la esperanza.

«Cintas rojas»

Conmueve el relato de la actitud valiente y solidaria de las rusas y polacas para salvar de la ejecución a unas presas, recurriendo al ingenio y al valor, algo que no sirvió para las agentes británicas pertenecientes al Servicio de Operaciones Especiales, que eran rápidamente ejecutadas, como le sucedió a Violette Szabo y al grupo de agentes que operaron en Francia. Como una de las curiosidades que aporta el texto, cabe destacar que en Ravensbrück a las internadas que tenían alguna responsabilidad como «kapos» las llamadas «cintas rojas»; no tenían una consideración negativa, al contrario de lo que sucedía en otros campos de concentración.

Para Postel-Vinay la pesadilla acabó cuando fue liberada por la Cruz Roja sueca junto a otras francesas gracias al discutible argumento de que el general napoleónico Jean-Baptiste Bernadotte, fundador de la dinastía reinante en Suecia, al ser francés, permitía equiparar a los naturales de los dos países. Todo ello sucedía una semana antes de que el Ejército Rojo liberase Ravensbrück, no sin apurar antes el dolor de las internadas, al no ahorrarles las violaciones habituales que llevaban a cabo, algo de lo que se libró Anise Postel-Vinay. Sin embargo, como describe en «Vivir», para ella el sufrimiento no acabó con la liberación, pues el regreso, la realidad con que se encontró tras la guerra, las dificultades de reintegración, la incomprensión y el silencio, representaron otras tantas dificultades. Luego llegó lo más difícil: vivir con los recuerdos. Anise, tras su paso por Ravensbrück, nunca volvió a dormir de un tirón y sin pesadillas.

Testimonios inéditos

La publicación de los recuerdos de Postel-Vinay en 2015 por la editorial Grasset ha continuado el rescate de testimonios inéditos que ha tenido lugar en Francia en los últimos años con la edición de títulos como los de Françoise Frenkel y Hélène Berr. Ahora, Errata Naturae ha hecho lo propio en España con una traducción acertada de Laura Naranjo, quien ha logrado mantener el estilo directo y seco del original francés. Y es que «Vivir» está lejos del tono literario, de las situaciones, descripciones y atmósferas que aparecen en los textos de Berr o Frankel, y que sin duda animaron a Patrick Modiano a prologar ambas obras.

Al contrario, «Vivir», presentada directamente, sin introducción alguna, es un ejemplo de literatura testimonial y de compromiso con la libertad sin otro fin que recordar lo sucedido y a quienes murieron, algo que no excluye cierto tono literario, diríamos que cronístico. Quizás debido a la mano de Laure Adler, periodista, colaboradora en la edición original y autora de un apéndice biográfico.