SAN FERNANDO San Antón se reencuentra como cada año con las mascotas Más de 260 perros participan en el concurso que se realiza en el parque Almirante Laulhé que se llena de animales para vivir esta festividad

SAN FERNANDO 22/01/2018 13:59h Actualizado: 22/01/2018 14:03h

Cientos de personas con sus mascotas acudieron al parque Almirante Laulhé para vivir la festividad de San Antón, una celebración popular que se desarrolla en el parque Almirante Laulhé y que cada edición cuenta con el respaldo de los isleños. Y aunque se pudo ver algún que otro animal curioso, lo cierto es que como siempre los perros fueron los grandes protagonistas de un evento en el que se realizan exhibiciones caninas, pero que tiene su base en la bendición y los concursos.

Y las cifras hablan por sí solas. Mientras que en sus respectivas categorías, tanto de gatos como libre, no se llegó a la veintena, en el caso de los canes hubo más de 260. La jornada se inició temprano y a las once ya estaba todo preparado para vivir San Antón. A las once y media se llevó a cabo la exhibición de la Unidad Canina de la Policía Local, ya que si bien en principio estaba programada también la del Tercio de Sur, finalmente no pudo asistir al acto. Al Mediodía se realizaron los pertinentes concursos, para finalizar con la bendición de las mascotas.

El Puerto

En El Puerto también se celebró esta festividad con la tradicional Romería organizada por la asociación Pago de la Alhaja. La salida de la sede de la entidad se realizó sobre las 11.30 horas hacia el pinar, donde se celebró la misa a las doce de la mañana. Tras el término del oficio religioso se procedió a la suelta de palomas y dio comienzo a la bendición de los animales y mascotas, para dar paso a la romería por el pinar. Una jornada festiva en la que los protagonistas son los animales.