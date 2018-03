INDUSTRIA Otro cambio de ‘look’ en el astillero de Cádiz La factoría asume en menos de dos años la cuarta transformación de identidad de un crucero El 'Mein Shiff 1’', de la compañía TUI, entrará a mediados de abril en la planta de la capital para convertirse en el nuevo 'Marella Explorer'

JAVIER RODRÍGUEZ

JAVIER RODRÍGUEZ

@JavierLaVoz CÁDIZ Actualizado: 29/03/2018 19:46h

Las navieras de grandes cruceros siguen en pleno proceso de renovación de flota. En este caso le ha tocado el turno a la TUI Cruises, que explota los barcos de la marca Mein Shiff, caracterizados por su casco de color azul marino. Esta compañía alemana y participada por la americana Royal Caribbean Cruises inició en 2010, tres años después de su fundación, un ambicioso plan para mejorar y ampliar su red.

La empresa contaba hasta entonces con el 'Mein Shiff I' y 'Mein Shiff II'. Así, el astillero finlandés de Turku alumbró en 2014 el primero de los cinco nuevos cruceros que había contratado para componer su nueva flota. En 2015 se botó el número cuatro, en julio del año siguiente, el quinto, en 2017, lo hizo el sexto, y recientemente acaba de anunciar la construcción del séptimo, cuyo estreno se prevé para 2023.

El plan estratégico inicial de la compañía incluía la venta de las dos primeras unidades, que datan de 1995. Así, ambos barcos, el 'Mein Shiff I' y el II, han sido traspasados a la compañía Marella Cruises, antigua Thomson.

La transformación del buque implica una mano de obra de 400 personas durante dos semanas

El astillero de Cádiz juega en este escenario de cambios un papel clave, ya que ha sido seleccionado por las navieras para cambiar la imagen de los cruceros que venden o traspasan, es decir, el 'Mein Shiff I' entrará el próximo 14 de abril en el dique cuatro de la factoría con el emblema y la fisonomía de la TUI y lo abandonará dos semanas después con un nuevo logotipo y bajo la denominación de 'Marella Explorer', ya propiedad de la naviera Marella Cruises.

Este periódico ha podido saber que el plan de obra afecta a unas 400 personas, entre plantilla del propio astillero y trabajadores de la industria auxiliar. Así, entre las tareas que abordará Navantia en este cambio de 'look' naval destacan el cambio de pintura en todo el casco, que pasará del tradicional azul marino al color celeste, la mejora de los espacios comunes del interior del crucero, la revisión de la turbinas, hélices y estabilizadores, y la inspección de acero y tuberías.

En tiempo récord

No es la primera vez que Navantia se enfrenta en Cádiz al cambio de imagen de un crucero. El astillero gaditano ha practicado en los dos últimos años tres importantes transformaciones. La primera de ellas tuvo lugar en febrero de 2016 cuando el 'Empress', de la compañía Pullmantur, pasó a manos de la Royal Caribbean , que lo rebautizó como 'Empress of the Seas'. El crucero entró con casco azul y con el gran logotipo de Pullmantur, y salió 25 días después pintado de blanco y con el logo del gran ancla que distingue a los buques de la Royal Caribbean.

Esta obra fue el punto de partida de otras grandes transformaciones. El 'Empress' fue botado en mayo de 1990 en los astilleros galos de Chantiers de l’Atlantique. El encargo lo hacía entonces la norteamericana Royal Caribbean. Del astillero galo salió con el nombre de 'Nordic Empress', que más tarde cambió por el de 'Empress of the Seas'. En 2008, Royal Caribbean transfirió el barco a la naviera española Pullmantur, que forma también parte de Royal Caribbean Cruises Ltd. Cabe recordar que este buque pasó por el astillero de Cádiz en 2012 para una profunda transformación. Curiosamente, Pullmantur devolvió en 2016 a Royal Caribbean el barco que le transfirió en 2008.Este crucero opera ahora con el nombre de ‘Empress of the Seas’.

Siete años de trabajo

La segunda obra que abordó la planta de Cádiz para cambiar la identidad de un crucero tuvo lugar en abril de 2016, cuando la Royal Caribbean vendió a la Thomson-TUI Cruises el 'Splendour of the Seas'. Este crucero salió del astillero gaditano al mes siguiente convertido ya en el 'TUI Discovery I'. La historia de este barco arranca en 1995 con su botadura, pero en septiembre de 2011 el astillero de la capital asume uno de sus primeros retos en el negocio de la reparación de cruceros. La todopoderosa Royal Caribbean había delegado en Navantia la reforma integral del buque. El astillero se volcó durante cuatro semanas en su transformación y el resultado de la obra fue espectacular. Este fue el aval que sirvió a Navantia para iniciar una relación con Royal Caribbean para el mantenimiento y mejora de su flota en la zona sur de Europa. El nuevo 'TUI Discovery I' tiene 264 metros de eslora y capacidad para 1.804 pasajeros, además de los 720 miembros de la tripulación.

Navantia logra especializarse en esta nueva actividad que imponen las navieras con sus traspasos y ventas

La tercera obra que facturó el astillero gaditano para la transformación de imagen corporativa se desarrolló en marzo de 2017. La Royal Caribbean continuó con su proceso de venta de cruceros del segmento medio y traspasó el 'Legend of the Seas' a la TUI Cruises, que lo transformó para convertirlo en el ‘TUI Discovery II’. La operación significó el cambio de equipamiento interior y la puesta a punto de toda la maquinaria del buque, además de la pintura del casco y el cambio de logotipo. El barco, al igual que el 'Splendour', fue construido en 1995. Cuenta con once cubiertas y tiene capacidad para 2.435 pasajeros.

El astillero de Cádiz estrenó el 2018 con un goteo incesante de encargos. La factoría se ha centrado durante algo más de cuarenta días en la reforma integral del 'Deep Energy' que es un buque especializado en la instalación de cables en el fondo marino. Además, el grupo hotelero mexicano Vidanta, dueño de varios hoteles y campos de golf en la Riviera Maya, ha elegido la factoría gaditana para reconvertir una serie de barcos recién comprados en cruceros de lujos. El primer encargo es el 'Vidanta Alegría', que ya se encuentra en las instalaciones gaditanas.

Royal Caribbean y Pullmantur han contratado los servicios de Navantia para obras de cambio de imagen

El relevo a la transformación del 'Mein Shiff 1' vendrá de la mano del 'Mariner of the Seas', de la Royal, que entrará en el astillero a primeros de mayo para una renovación del espacio interior y la colocación de una estructura en la cubierta para ubicar nuevos camarotes. La inversión de la naviera en esta obra asciende a 73 millones de euros. No es la primera vez que el astillero de la capital se embarca en una obra de esta envergadura. En marzo de 2015 , el 'Explorer of the Seas', también de la Royal, se sometió a una cirugía idéntica en un tiempo récord. La intervención en el 'Mariner' generará un efecto inducido en la economía local debido al negocio que genera la presencia de más de un millar de operarios en la planta gaditana.

El 'Explorer of the Seas', por ejemplo, vino en marzo de 2015 con 2.000 operarios para acometer su reforma. A este contingente se sumó también medio millar de personas procedente tanto de la industria auxiliar como del propio astillero. En total, más de 3.000 obreros estuvieron trabajando a tres turnos durante 24 horas al día en abril de 2015. Precisamente en abril de ese mismo año, la Royal firmó con Navantia la renovación del contrato por, al menos, cinco años más, para el mantenimiento de la flota de sus cruceros que operan en el Mediterráneo.

Con su revitalización, el 'Mariner of the Seas' también incorporará en sus cubiertas algunas de las instalaciones más innovadoras con las que cuenta la naviera Royal Caribbean, incluyendo 'The Perfect Storm', un dúo de toboganes de carreras.

El gasto medio de los trabajadores que participan en la reforma de un crucero es de 20 euros diarios, lo que significa que el impacto de una obra de la envergadura del ‘Disney Wonder’, que tuvo lugar en Cádiz en septiembre de 2016, dejó unos ingresos de 9 millones de euros en la economía de la ciudad. El efecto inducido podría ser mucho mayor si las navieras optaran por contratar en Cádiz la totalidad de la mano de obra que necesita la reforma de un crucero en lugar de traerla de otros países, sobre todo, de tapicería, fontanería, y carpintería metálica.