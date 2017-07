Militares gaditanos contra el fuego

Son las dos de la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de junio y el teléfono de Alejandro comienza a sonar en su casa de Jerez de la Frontera. Abre los ojos y ve en la pantalla de su móvil el número del cuartel. Descuelga mientras se levanta de un salto, notando como la adrenalina le sube por el cuerpo. Pocas palabras, las justas para informarle de que tiene que presentarse en la Base Aérea de Morón de la Frontera porque acaban de activar al Segundo Batallón de Intervención (BIEMII) de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del que forma parte, para unirse a las tareas de extinción del incendio declarado la noche anterior en el municipio onubense de Moguer y que amenaza seriamente el Parque Natural de Doñana.

En una hora exacta llega a Morón. Es plena madrugada pero nadie tiene sueño, todos los militares allí presentes están acostumbrados a vivir en alerta. «Para servir» es el lema de la UME y sus integrantes lo llevan grabado. Allí donde se les necesite acuden a la primera llamada. Cinco minutos antes de que sonase el teléfono del teniente enfermero Alejandro Baro, la Unidad Militar de Emergencias había sido activada oficialmente por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, que lo había solicitado al Ministerio del Interior, éste al de Defensa, que transmitió la orden al Cuartel General de la UME en Torrejón de Ardoz (Madrid) y de ahí al BIEMII, ubicado en Morón. El INFOCA (dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía) ya les había avisado minutos antes: el tamaño del incendio era grande y necesitaban su ayuda.

En 10 días, el BIEM II ha realizado tres intervenciones en incendios en Andalucía

Gradualmente, el BIEM II comienza a activar a los primeros hombres. Pasados cinco minutos de las dos de la mañana un equipo de reconocimiento y el pelotón de intervención se lanzan a la zona del incendio. Viendo lo complicado de la situación, el teniente coronel Isaac López, jefe del BIEM II, decide activar al resto del batallón. A las 4:30 horas de la madrugada todos los efectivos están en Huelva enfrentándose al fuego.

En el Puesto de Mando el cabo Juan José Medina controla la organización táctica, de personal y medios desplegados en la zona de la emergencia.Está destinado en la Plana Mayor de Mando como Órgano Auxiliar y, como las piezas de una partida de Risk, tiene que saber donde se encuentran en todo momento las unidades desplegadas en la zona de la emergencia y controlar el solape con los demás actores del Sistema Nacional de Protección Civil: 112, Infoca, Consorcio de Bomberos, etc...

La coordinación entre estos múltiples organismos que trabajan en la extinción de un fuego se realiza mediante reuniones en el Puesto de Mando Avanzado que despliega el director de la emergencia, en esta ocasión, el Infoca. «Dentro de mi puesto táctico en la UME organizamos el despliegue de tropas, se dan las órdenes que propone el jefe de la unidad para que lleguen a las estaciones de los puestos de mando de las unidades que tenemos subordinadas y controlamos en el plano siempre el posicionamiento de éstas dependiendo de los frentes de fuego, para que la gente esté cubierta en todo momento», explica el cabo Medina, natural de Tarifa.

Ambulancia en primera línea

El domingo las llamas se adentraban en el Espacio Natural de Doñana, las carreteras de Almonte a Matalascañas y de esta población a Mazagón permanecían cortadas. Cientos de turistas no podían salir de la zona y miles de vecinos habían tenido que ser desalojados ante el temor al fuego. El miedo ante el reciente incendio de Portugal, que se cobró más de 60 vidas, crecía en la población.

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias siguen punto por punto los protocolos en sus intervenciones, en las que la seguridad es fundamental

Cara a cara con las llamas, 253 militares de la UME, contando con el apoyo de 72 vehículos (12 de ellos autobombas, cuatro camiones nodriza y dos máquinas excavadoras). En uno de estos vehículos, concretamente en la ambulancia, el teniente enfermero Baro reza por que no ocurra nada y los «intervinientes», como denominan a los efectivos que atacan al fuego de forma directa, no sufran ningún accidente. El trabajo de un enfermero militar durante la extinción de un incendio «es estar en primera línea, lo más cerca posible de los intervinientes, por si ocurre algo, atenderlo en el momento y que pueda ser recuperable para que continúe trabajando en la intervención o evacuarlo al hospital más cercano si fuese necesario», explica el jerezano. También ofrecen asistencia a la población civil o de otros organismos que trabajen en el incendio, algo que, afortunadamente, no fue necesario en el de Moguer.

«Cuando tenemos algún incidente y estamos en una zona orográfica de difícil acceso, somos los únicos que contamos con una ambulancia de soporte vital avanzado que tiene capacidad todoterreno», afirma el teniente Baro. En esta situación, la Unidad Militar de Emergencias debe atender al accidentado en la «zona caliente», lo más cerca posible a dónde se esté trabajando y evacuarlo hasta una ambulancia de carretera que lo lleve al centro sanitario más cercano, «así el tiempo que nuestra ambulancia está alejada de la zona caliente se minimiza», explica.

Una ambulancia de la UME durante el incendio. - UME Trabajo en equipo En la extinción de incendios la Unidad Militar de Emergencias (UME) siempre acude en apoyo a los organismos que se encuentran trabajando en la zona. En el caso del incendio de Moguer, la dirección de extinción correspondía al Infoca. La labor de la UMEes apoyar al director de extinción, que asigna el sector y los cometidos a los militares, que trabajan en diferentes zonas del incendio, dependiendo de cómo se vaya moviendo el fuego. Para conseguir controlar el incendio que entró en el Espacio Natural de Doñana, la UMEllevó a cabo labores de ataque directo al fuego, así como de perimetración (estableciendo líneas de control con maquinaria pesada) y vigilancia y observación, impidiendo que el viento reactivase las llamas mientras el suelo continuaba caliente. Además de los efectivos y medios materiales de la UME, las Fuerzas Armadas españolas aportaron a las tareas de extinción de este incendio siete hidroaviones Canadair del 43 Grupo del Ejército del Aire y otros tantos helicópteros del Batallón de Helicópteros de Emergencias del Ejército de Tierra. La coordinación entre diferentes organismos y el trabajo en equipo fue fundamental para controlar el incendio.

Pudo ser mucho peor

Durante la tarde del domingo el viento comenzó a ser peligroso, con un frente de fuego que avanzaba a 12 kilómetros por hora, el cabo Medina se temió lo peor, pero el trabajo sin descanso de todos consiguió controlar las llamas durante la noche.

«Gracias a Dios, se logró que no hubiese víctimas y que el fuego no entrase en el Parque Nacional de Doñana», dice aliviado el cabo Medina.

Cuando permanecen de guardia, los miembros de la UME no pueden alejarse a más de dos horas de la base

El trabajo en equipo y la profesionalidad son las claves gracias a las que la más importante reserva biológica de Europa se ha salvado de un fuego que durante horas hizo que temblasemos de miedo e indignación. El martes 27 de junio, tres días después de que los militares llegasen a Moguer, tras un último vuelo de reconocimiento de la zona en helicóptero, el comité asesor, formado por los medios autonómicos, locales y nacionales que participaban en la extinción, se dio el fuego por controlado y la UME fue desactivada.

El verano se presenta complicado. Las altas temperaturas, junto con la falta de humedad y los vientos cambiantes auguran que el de Moguer no será el único desastre ecológico que tendremos que lamentar en Andalucía. Juan José, Alejandro y todos sus compañeros de la UME esperarán, siempre alerta, a que se les de la orden para volver a arriesgar sus vidas para servir a la sociedad. Y, como afirma el teniente, «tranquilo, porque sé de la profesionalidad con la que trabajan los intervinientes de la UME».